Bé gái đeo vòng vàng đến trường mầm non rồi bị mất, phụ huynh yêu cầu khám người nhưng giáo viên từ chối

Trường mầm non là bước khởi đầu trong hành trình giáo dục của trẻ, vì vậy phụ huynh luôn đặc biệt coi trọng. Khi lựa chọn trường cho con, cha mẹ thường rất cẩn thận, tìm hiểu kỹ lưỡng để vừa phù hợp với con, vừa đáp ứng kỳ vọng của gia đình.

Một số trẻ có thói quen đeo trang sức bằng vàng. Con gái của chị Vương (Trung Quốc) cũng vậy, bé thường xuyên đeo vòng tay vàng. Sau khi vào học mầm non, bé vẫn đeo chiếc vòng này, nhưng chưa được bao lâu thì chiếc vòng bị thất lạc. Chị Vương nghi ngờ con làm mất vòng tại trường nên đã phản ánh với giáo viên, mong được hỗ trợ tìm kiếm, thậm chí yêu cầu khám người. Tuy nhiên, giáo viên đã từ chối đề nghị này.

Nhiều trẻ có thói quen đeo trang sức bằng vàng kể cả khi đến trường (Ảnh: Sohu)

Một giáo viên thẳng thắn nói: "Khám người là điều không thể. Nếu chị tiếp tục làm ầm ĩ, chẳng lẽ chị muốn con mình phải nghỉ học sao? Vòng vàng là đồ giá trị, để con đeo đến trường thì bản thân phụ huynh cũng có trách nhiệm rất lớn. Nếu chị kiên quyết đòi bồi thường, xin mời cho con nghỉ học".

Nghe vậy, chị Vương suy nghĩ một lúc và quyết định không tiếp tục yêu cầu khám người. Không lâu sau đó, chị phát hiện một chiếc vòng vàng ở góc tủ đồ trong trường mầm non. Có lẽ con gái đã lỡ quên mất. Chị Vương sau đó đã xin lỗi giáo viên.

Dù cách làm của chị Vương là chưa thỏa đáng, nhưng cảm xúc của chị có thể hiểu được. Dù sao, việc làm mất một món đồ vừa đắt tiền vừa mang ý nghĩa đặc biệt chắc chắn khiến bất kỳ ai cũng hoang mang. Còn việc giáo viên từ chối khám người cũng có những lý do hợp lý. Trước hết, khám người là hành vi trái pháp luật, vì không ai có quyền kiểm tra thân thể người khác, đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Bên cạnh đó, trường mầm non là cơ sở giáo dục, có trách nhiệm bảo vệ tài sản và quyền lợi của trẻ; nếu đồ vật thực sự bị mất, nhà trường cũng cần chịu một phần trách nhiệm.

Chị Vương nghi ngờ con làm mất vòng tại trường nên đã phản ánh với giáo viên, mong được hỗ trợ tìm kiếm, thậm chí yêu cầu khám người (Ảnh: Sohu)

Bảo vệ sức khỏe tâm lý của trẻ cũng là một lý do quan trọng khiến giáo viên từ chối khám người. Nếu chỉ vì mất đồ mà yêu cầu khám người, trẻ dễ nảy sinh cảm giác xấu hổ, tổn hại lòng tự trọng, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến tính cách, khiến trẻ trở nên tự ti, khép kín. Trẻ có thể ngại giao tiếp, thiếu niềm tin vào người khác và dần trở nên tiêu cực, điều mà cả phụ huynh lẫn giáo viên đều không mong muốn.

Thực tế, sự việc này cũng cho thấy trách nhiệm nhất định từ phía phụ huynh. Thông thường, các trường mầm non đều quy định rõ không cho trẻ mang theo đồ vật có giá trị. Dù vậy, chị Vương vẫn để con đeo vòng vàng đến trường, nên rõ ràng chị cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Vì sao không khuyến khích trẻ mang đồ quý giá đến lớp?

Thứ nhất, điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trẻ nhỏ hiếu động, thường xuyên vui chơi, chạy nhảy cùng nhau. Việc đeo trang sức như vòng vàng, vòng tay có thể khiến trẻ bị trầy xước hoặc vòng siết chặt dễ gây thương tích, vì thế trường mầm non thường khuyến cáo không nên đeo những vật dụng này để giảm rủi ro.

Thứ hai, việc mang đồ quý giá có thể khiến trẻ bị bạn bè xa lánh. Cha mẹ cho con điều kiện vật chất tốt xuất phát từ tình yêu thương, nhưng nếu không đúng cách, có thể khiến trẻ hình thành tư tưởng coi trọng tiền bạc, ảnh hưởng đến tình bạn. Trẻ có thể trở nên kiêu ngạo, phù phiếm, cuối cùng gây tác động tiêu cực đến nhân cách và tâm lý của trẻ.

Theo Sohu