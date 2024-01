Trước Tết dùng treatment để cải thiện da thâm sạm là liều lĩnh hay khôn ngoan?

Vì sao nhiều người tìm đến phương pháp treatment trước Tết?

Có nên áp dụng treatment vào thời điểm trước Tết?

Treatment là một thuật ngữ chỉ các sản phẩm đặc trị, dùng để giải quyết các vấn đề về da như thâm nám, tàn nhang, lỗ chân lông to,... Bởi tính đặc thù, thành phần của các sản phẩm này thường chứa những loại acid nồng độ cao.

Nhiều tín đồ skincare hay tìm tới các sản phẩm nặng đô này với mong muốn da đẹp “chỉ sau một đêm” để kịp đón Tết. Tuy nhiên, dục tốc bất đạt, quá lạm dụng vào treatment hoặc sử dụng sai quy tắc sẽ khiến làn da xuống cấp. Điều này có thể làm suy giảm hàng rào bảo vệ, gây bào mòn da nhanh chóng và tăng nguy cơ mụn, nám, tàn nhang, lão hóa và kích ứng,...

Sử dụng treatment không đúng cách có thể mang lại nhiều rủi ro không mong muốn

Giải pháp cho làn da chạy nước rút kịp đón Tết

Làm sao để da đẹp kịp đón Tết mà vẫn an toàn?

Để hạn chế rủi ro từ việc dùng treatment mà vẫn kịp "nâng cấp" làn da đón Tết, những ai đang gặp vấn đề về thâm sạm, đốm nâu nên lựa chọn các sản phẩm dịu nhẹ nhưng vẫn có khả năng tác động sâu vào dưới da như Depiderm. Tinh chất này vừa được thương hiệu dược mỹ phẩm Pháp - Uriage ra mắt với rất nhiều ưu điểm vượt trội.

Serum Depiderm mang đến nhiều hy vọng cho làn da thâm, sạm nhưng vẫn an toàn và lành tính

Hiệu quả rõ rệt, nhanh chóng: Không thua kém gì các sản phẩm treatment, serum Depiderm sở hữu công nghệ Mela độc quyền, Niacinamide cùng các thành phần cấp ẩm giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đốm nâu, thâm sạm. Chỉ sau 28 ngày, 94% người dùng thấy da sáng mịn - 88% thấy da đều màu - 81% thấy da rạng rỡ hơn hẳn. Đặc biệt, sản phẩm đã được chứng minh sẽ phát huy tác dụng tối ưu nhất trên nền da Châu Á.

Sản phẩm đem lại hiệu quả rõ rệt chỉ sau 28 ngày

An toàn cho mọi làn da kể cả da nhạy cảm: Nhìn vào bảng thành phần, serum Depiderm sở hữu 20% phức hợp vitamin C ổn định, tập trung cải thiện tình trạng da xỉn màu, đốm nâu với khả năng ức chế hình thành hắc sắc tố. Bên cạnh đó, vitamin C ổn định đã được chứng minh tương thích với độ pH của da, tránh các rủi ro gây kích ứng và giảm thiểu khả năng bị oxy hóa.

Thay vì mạo hiểm với các loại treatment dễ gây kích ứng, đây chính là giải pháp an toàn và hiệu quả cho các vấn đề về thâm sạm, đốm nâu cho làn da của bạn đấy!