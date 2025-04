Trước Kỳ Hân cũng có một sao nữ Vbiz phải ngồi xe lăn vì pickleball, làm sao để tránh chấn thương khi ra sân?

Mới đây, dân tình chơi pickleball xôn xao khi nàng WAG Kỳ Hân - vợ của tiền đạo Mạc Hồng Quân bị gãy xương đùi phải phẫu thuật khi tham dự một giải pickleball tại TP.HCM. Theo đó, khi đang thi đấu, Kỳ Hân bất ngờ bị chấn thương nặng. Siêu mẫu sinh năm 1995 nằm nhăn nhó đau đớn trên sân và được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Kết quả Kỳ Hân bị gãy xương đùi và phải tiến hành phẫu thuật trong sáng ngày 4/4. Đến trưa cùng ngày, vợ của tiền đạo Mạc Hồng Quân đã cập nhật tình hình sức khoẻ của bản thân. Theo đó, chân trái của nàng WAG sau phẫu thuật được băng kín mít.

"Cứ tưởng tìm được môn thể thao chân ái của cuộc đời mình mà giờ gãy xương đùi rồi", Kỳ Hân chia sẻ về tình hình sức khoẻ của bản thân khi đang nằm trong bệnh viện.

Kỳ Hân chấn thương trên sân pickleball

Việc người chơi bị chấn thương do pickleball khá phổ biến trong thời gian qua. Trước Kỳ Hân, diễn viên Bảo Thanh cũng đã phải ngồi xe lăn di chuyển do chấn thương khi chơi pickleball. Bảo Thanh bị bong gân và tràn dịch cổ chân do chơi thể thao.

Diễn viên Bảo Thanh từng phải ngồi xe lăn do chấn thương khi chơi pickleball

Chơi thể thao đặc biệt là pickleball giúp người chơi duy trì sức khoẻ, giúp hỗ trợ tiêu hao năng lượng tuy nhiên để tránh chấn thương cần có những lưu ý sau:

Để tránh chấn thương khi chơi pickleball – một môn thể thao ngày càng được yêu thích nhờ sự kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn – người chơi cần chú ý đến nhiều yếu tố từ trước, trong và sau khi chơi. Trước hết, việc khởi động đúng cách là cực kỳ quan trọng. Một bài khởi động kéo dài khoảng 5–10 phút với các động tác xoay khớp (vai, cổ tay, đầu gối, cổ chân), chạy bước nhỏ, nhảy nhẹ tại chỗ và giãn cơ nhẹ sẽ giúp làm ấm các nhóm cơ, tăng tuần hoàn máu và giảm đáng kể nguy cơ chấn thương như căng cơ, bong gân hoặc trật khớp.

Tiếp theo, việc chọn giày phù hợp có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng phòng tránh chấn thương. Người chơi nên sử dụng giày chuyên dụng dành cho pickleball hoặc tennis, có đế chống trượt tốt, hỗ trợ cổ chân và thiết kế để chịu được các chuyển động ngang nhanh. Giày chạy bộ thường không phù hợp vì đế mềm và ít hỗ trợ cho các động tác đổi hướng nhanh, dễ dẫn đến trượt ngã hoặc lật cổ chân.

Ngoài ra, duy trì một thể lực tốt và cơ thể linh hoạt cũng là yếu tố không thể thiếu. Việc thường xuyên tập luyện bổ trợ như yoga, pilates, các bài tập core (cơ bụng, cơ lưng), tăng cường sức mạnh cho chân và cải thiện khả năng thăng bằng sẽ giúp bạn kiểm soát cơ thể tốt hơn trong lúc chơi, đặc biệt khi thực hiện các pha di chuyển nhanh hoặc đổi hướng đột ngột. Trong khi chơi, điều quan trọng là phải nắm được kỹ thuật cơ bản, tránh vung vợt quá mạnh hoặc quá tầm kiểm soát, đồng thời di chuyển bằng các bước nhỏ, chắc chắn để duy trì thăng bằng và tránh trượt ngã. Học cách dừng đúng cách và phân bố trọng lực hợp lý cũng giúp hạn chế áp lực lên đầu gối và mắt cá chân.

Bên cạnh đó, bạn cần biết lắng nghe cơ thể mình. Nếu cảm thấy đau nhức bất thường hay mỏi cơ quá mức, hãy nghỉ ngơi ngay để tránh tình trạng nặng hơn. Việc cố gắng chơi tiếp khi cơ thể đã quá tải không chỉ làm giảm hiệu suất mà còn làm tăng nguy cơ chấn thương. Sau mỗi trận đấu, nên dành thời gian để giãn cơ lại (cool down), uống đủ nước để bù khoáng, và nếu cần có thể chườm đá vào các vùng cơ bị căng hoặc đau nhẹ để hỗ trợ hồi phục. Cuối cùng, đảm bảo ngủ đủ giấc và có chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn, duy trì thể lực và sức bền tốt cho những buổi chơi tiếp theo.