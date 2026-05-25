Trước khi lụi tàn, 5 mỹ nhân này quét sạch 11 Daesang và để lại 16 kiệt tác không thể chê

Gia tài 16 ca khúc và chuỗi kỷ lục hiếm có của NewJeans

NewJeans từng được xem là cái tên nổi bật bậc nhất của Kpop thế hệ thứ tư. Thế nhưng mới đây, cộng đồng người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi nhìn lại hành trình sự nghiệp rực rỡ của nhóm, trong bối cảnh tương lai đang trở nên bất định. Cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài với công ty chủ quản ADOR đã đẩy NewJeans vào một bước ngoặt đầy biến động. Những xáo trộn nội bộ không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động mà còn đe dọa trực tiếp đến đội hình năm thành viên nguyên bản, đứng trước nguy cơ khép lại một kỷ nguyên rực rỡ chỉ kéo dài vỏn vẹn hai năm.

Nhiều người tiếc nuối cho sự nghiệp từng vô cùng rực rỡ của NewJeans

Nguyên nhân khiến công chúng không khỏi tiếc nuối nằm ở di sản âm nhạc đồ sộ cùng loạt thành tích ấn tượng mà NewJeans đạt được trong thời gian ngắn. Ra mắt vào tháng 7/2022, nhóm nhanh chóng vươn lên hàng đầu thế hệ thần tượng mới. Chỉ trong vòng hai năm, NewJeans đã phát hành tổng cộng 16 ca khúc chính thức, gồm: Attention, Hype Boy, Cookie, Hurt, Ditto, OMG, Super Shy, ETA, Cool With You, New Jeans, Get Up, ASAP, How Sweet, Bubble Gum, Supernatural và Right Now . Sự kết hợp giữa màu sắc Y2K và UK Garage đã giúp nhóm định hình một xu hướng âm nhạc mới, đồng thời giúp nhóm trở thành cái tên được yêu thích bởi đông đảo khán giả trẻ.

Điều đáng nói là chất lượng các sản phẩm của NewJeans được đánh giá khá đồng đều, gần như không có ca khúc nào bị xem là “bom xịt”. Trong đó, Ditto trở thành dấu mốc quan trọng khi đạt 655 giờ Perfect All-Kill trên iChart, lọt top những bài hát có thành tích cao nhất lịch sử Kpop. Ca khúc này cũng thu về hơn 910 triệu lượt nghe trên Spotify và giúp nhóm lần đầu góp mặt trên Billboard Hot 100 ở vị trí #82 chỉ sau sáu tháng ra mắt.

Sức hút toàn cầu của NewJeans tiếp tục bùng nổ với Hype Boy và Super Shy . Hype Boy tạo nên làn sóng dance cover trên toàn thế giới, trụ vững nhiều tháng trên Billboard Global 200 và hiện đã vượt mốc 760 triệu lượt nghe trên Spotify. Trong khi đó, Super Shy giúp nhóm tiến sâu vào thị trường Mỹ khi đạt vị trí #48 trên Billboard Hot 100. Album Get Up chứa ca khúc này còn gây tiếng vang lớn khi debut ở vị trí #1 Billboard 200, đưa NewJeans trở thành nhóm nữ Kpop thứ hai làm được điều này. Đáng chú ý, nhóm cũng lập kỷ lục khi có ba ca khúc từ cùng một album cùng góp mặt trên Billboard Hot 100 gồm Super Shy, ETA và Cool With You .

Tính đến giữa năm 2026, tổng lượt nghe của NewJeans trên Spotify đã vượt 7,6 tỷ, trong đó OMG dẫn đầu với hơn 940 triệu lượt. Tại Hàn Quốc, nhóm từng lập kỳ tích khi chiếm trọn ba vị trí cao nhất trên Melon Weekly Chart cùng lúc với Ditto, OMG và Hype Boy .

NewJean nắm giữ 11 giải Daessang trong tay khi chỉ hoạt động vỏn vẹn 2 năm

Không chỉ nổi bật về mặt nhạc số, NewJeans còn gây ấn tượng mạnh với thành tích giải thưởng. Chỉ trong hai năm hoạt động, nhóm đã mang về 11 Daesang từ các lễ trao giải lớn tại Hàn Quốc. Tại Melon Music Awards và Mnet Asian Music Awards 2023, nhóm giành cú đúp quan trọng gồm Bài hát của năm và Nghệ sĩ của năm. Sau đó, NewJeans tiếp tục được vinh danh tại Golden Disc Awards, Asia Artist Awards và The Fact Music Awards, đồng thời nhận giải tại Korean Music Awards, một trong những giải thưởng đề cao yếu tố chuyên môn hàng đầu tại Hàn Quốc. Việc một nhóm nhạc tân binh có thể càn quét loạt Daesang trong thời gian ngắn như vậy được xem là điều vô cùng hiếm thấy.

Tranh chấp kéo dài "phá tan" sự nghiệp của NewJeans

Những tiếc nuối của công chúng danh cho NewJeans bắt nguồn từ cuộc xung đột giữa tập đoàn mẹ HYBE và cựu giám đốc điều hành ADOR Min Hee Jin. Mâu thuẫn bùng phát mạnh mẽ vào giai đoạn cuối năm 2024 khi HYBE chính thức phế truất vị trí của bà Min Hee Jin. Hành động này vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía các thành viên NewJeans, dẫn đến việc nhóm gửi tối hậu thư và tổ chức họp báo khẩn cấp vào cuối tháng 11/2024 để tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Những tranh chấp giữa HYBE - Min Hee Jin và NewJeans với ADOR khiến hoạt động của nhóm ảnh hưởng nghiêm trọng

Tuy nhiên, bước sang năm 2025, những phán quyết từ tòa án lại không nghiêng về phía NewJeans, trong đó có các quyết định hạn chế và không cho phép nhóm tự ý hoạt động độc lập nếu không có sự đồng ý từ ADOR. Điều này buộc các thành viên phải đối mặt với áp lực tiếp tục duy trì hoạt động dưới sự quản lý công ty. Sức ép từ các ràng buộc hợp đồng cũng dẫn đến sự rẽ hướng trong nội bộ nhóm.

Đến cuối năm 2025, mới chỉ có ba thành viên xác nhận quay lại hoạt động dưới trướng công ty. Haerin và Hyein là hai người đầu tiên chấp nhận thỏa hiệp, sau đó Hanni cũng tiếp bước đưa ra quyết định tương tự.

Tình hình của Minji vẫn là dấu hỏi

Danielle kiện tụng với ADOR và đối mặt với yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới hàng tỷ won

Năm 2026, Minji vẫn đang trong quá trình tranh chấp căng thẳng với công ty và chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng. Về phần Danielle, cô chọn một hướng đi hoàn toàn khác biệt khi kiên quyết bảo vệ lập trường từ những ngày đầu và từ chối mọi phương án hòa giải. Tuy nhiên, sau khi chấm dứt hợp đồng, Danielle tiếp tục vướng vào các thủ tục pháp lý khi phía công ty được cho là yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới hàng tỷ won, khiến tình hình càng trở nên phức tạp.

Đáng chú ý, NewJeans hiện đang chuẩn bị cho một đợt tái xuất được cho là có quy mô lớn. Theo xác nhận từ công ty chủ quản ADOR, các thành viên đang tham gia thực hiện dự án âm nhạc mới sau khi được bắt gặp ghi hình và làm việc tại phòng thu ở Copenhagen (Đan Mạch) vào cuối tháng 4 vừa qua.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức hay xác nhận cụ thể về thời điểm tái xuất của NewJeans

Việc nhóm xuất hiện và hoạt động tại nước ngoài nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán về một dự án mang tầm quốc tế hoặc được đầu tư với quy mô lớn hơn so với các sản phẩm trước đây. Tuy nhiên, phía ADOR cho biết thông tin chính thức cùng lịch trình cụ thể vẫn đang trong quá trình lên kế hoạch, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và khả năng hoạt động của từng thành viên.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức hay xác nhận cụ thể về thời điểm tái xuất, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi hoài nghi. Trong bối cảnh đó, việc công chúng cảm thấy tiếc nuối là điều có cơ sở, bởi nếu không vướng vào những tranh chấp pháp lý kéo dài, NewJeans được kỳ vọng hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Ảnh: X