Trước đây mê mua son môi, túi xách, giờ chỉ quan tâm giá hành lá, gừng, tỏi: Phụ nữ trung niên đang thay đổi cách tiêu tiền ra sao?

Từng sẵn sàng chi hàng triệu đồng cho mỹ phẩm, túi xách hay những món đồ theo xu hướng, nhiều phụ nữ khi bước sang tuổi trung niên lại tìm thấy niềm vui trong những khoản chi rất nhỏ. Từ việc săn son môi mới đến tính toán tiền đi chợ, sự thay đổi trong danh sách mua sắm không đơn thuần là tiết kiệm mà còn phản ánh một

Từ son môi, túi xách đến hành lá, gừng, tỏi: Khi phụ nữ trung niên thay đổi ưu tiên chi tiêu

Vài năm trước, danh sách mua sắm của tôi gần như không bao giờ thiếu mỹ phẩm, quần áo hay những món phụ kiện đang được yêu thích. Cứ đến ngày nhận lương, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là tự thưởng cho bản thân một thứ gì đó. Có tháng là thỏi son mới, có tháng là chiếc túi xách vừa ra mắt, đôi khi chỉ là vài món đồ nhỏ được quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội.

Khi ấy, tôi tin rằng phụ nữ phải biết yêu thương bản thân bằng cách tiêu tiền cho chính mình. Làm việc vất vả cả tháng, chẳng lẽ lại không xứng đáng có một món quà?

Nhưng vấn đề là những món quà ấy ngày càng nhiều, trong khi số tiền tiết kiệm gần như không tăng lên. Có những tháng, tôi vừa nhận lương đã phải dành một phần đáng kể để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng từ những lần mua sắm trước. Cảm giác vui vẻ khi nhận hàng thường chỉ kéo dài vài ngày, còn nỗi lo tiền bạc có thể đeo bám đến tận kỳ lương tiếp theo.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi bước sang tuổi trung niên và sống một mình. Không còn quá hào hứng với những bộ sưu tập mới, tôi dần quan tâm nhiều hơn đến những câu hỏi rất thực tế: Hôm nay ăn gì? Trong tủ lạnh còn những thực phẩm nào? Mua rau ở chợ hay siêu thị sẽ tiết kiệm hơn? Có nhất thiết phải đặt đồ ăn khi mình hoàn toàn có thể nấu một bữa cơm đơn giản?

Danh sách mua sắm của tôi từ những thỏi son, chiếc túi hàng hiệu dần chuyển thành hành lá, gừng, tỏi, trứng, rau xanh và thực phẩm dùng trong tuần.

Nghe có vẻ như cuộc sống trở nên kém thú vị, nhưng thực tế tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều.

Tôi vẫn thích làm đẹp, vẫn mua quần áo khi cần thiết, nhưng không còn coi mua sắm là cách duy nhất để tự thưởng cho bản thân. Một thỏi son chưa dùng hết không cần phải thay thế chỉ vì có màu mới. Một chiếc túi vẫn còn đẹp không nhất thiết phải cất đi để nhường chỗ cho mẫu đang thịnh hành.

Điều quan trọng nhất là tôi đã thôi dùng việc mua sắm để chứng minh mình đang sống tốt.

Càng trưởng thành, tôi càng thấy một căn bếp đủ đầy đáng giá hơn tủ đồ chật kín

Trước đây, trung tâm thương mại là nơi tôi thường tìm đến mỗi khi buồn chán. Chỉ cần đi dạo vài vòng, thử vài món đồ, tôi đã có thể tiêu một khoản tiền không nhỏ dù ban đầu chẳng định mua gì.

Bây giờ, nơi khiến tôi cảm thấy hào hứng lại là khu chợ gần nhà.

Tôi bắt đầu biết giá của từng loại rau theo mùa, biết thực phẩm nào có thể mua đủ dùng trong vài ngày và món nào nên mua mới. Thay vì đặt đồ ăn theo cảm hứng, tôi lên thực đơn trước khi đi chợ, kiểm tra tủ lạnh để tránh mua trùng và tận dụng những nguyên liệu còn lại cho bữa tiếp theo.

Những thói quen nhỏ ấy giúp tôi kiểm soát chi tiêu tốt hơn. Quan trọng hơn, tôi không còn thường xuyên rơi vào tình trạng cuối tháng phải tự hỏi tiền đã đi đâu hết.

Khoản chi Trước đây Hiện tại Mỹ phẩm, quần áo, phụ kiện 1.500.000đ 500.000đ Ăn ngoài, đồ uống 1.200.000đ 400.000đ Thực phẩm nấu tại nhà 1.500.000đ 1.800.000đ Giải trí, chăm sóc bản thân 800.000đ 800.000đ Tiết kiệm 0đ 1.500.000đ Tổng 5.000.000đ 5.000.000đ

Minh họa cách phân bổ lại ngân sách, không phải số liệu chi tiêu thực tế của nhân vật.

Điều đáng chú ý là tổng ngân sách không thay đổi, nhưng cách phân bổ đã khác. Tiền dành cho những món đồ mua theo cảm hứng giảm xuống, trong khi khoản tiết kiệm được hình thành đều đặn.

Tất nhiên, không phải cứ nấu ăn ở nhà là tiết kiệm trong mọi trường hợp. Nếu mua thực phẩm quá nhiều rồi để hỏng, chi phí vẫn có thể tăng. Vì thế, thay đổi lớn nhất không nằm ở việc mua hành lá thay cho son môi, mà là biết chính xác mình cần gì trước khi mở ví.

Sau tuổi 40, sự tinh tế đôi khi là biết tiêu ít hơn nhưng sống thoải mái hơn

Một người bạn từng hỏi tôi: "Ngày nào cũng đi chợ, nấu cơm, tính toán từng khoản như thế, cậu không thấy cuộc sống nhàm chán sao?".

Tôi đã suy nghĩ khá lâu về câu hỏi ấy. Bởi nếu là tôi của vài năm trước, có lẽ tôi cũng nghĩ như vậy.

Nhưng bây giờ, tôi nhận ra cảm giác thoải mái không nhất thiết phải đến từ việc sở hữu một món đồ mới. Đó có thể là buổi tối được ăn bữa cơm mình yêu thích, một căn nhà sạch sẽ, một cuốn sách đọc trước khi ngủ hoặc đơn giản là nhìn tài khoản ngân hàng vẫn còn tiền sau khi thanh toán những khoản cần thiết.

Tôi không muốn biến cuộc sống thành cuộc thi xem ai tiết kiệm giỏi hơn. Tôi vẫn sẵn sàng chi tiền cho một chuyến đi, một buổi gặp bạn bè hay sản phẩm chăm sóc bản thân thực sự phù hợp. Nhưng những khoản chi ấy cần xuất phát từ nhu cầu và khả năng tài chính, thay vì cảm giác phải theo kịp người khác.

Có lẽ đây cũng là sự thay đổi mà không ít phụ nữ gặp phải khi bước sang tuổi trung niên. Khi còn trẻ, nhiều người muốn sở hữu thật nhiều thứ để cảm thấy mình thành công. Đến một giai đoạn khác, họ bắt đầu quan tâm đến sự ổn định, sức khỏe, thời gian và khả năng chủ động trước những tình huống bất ngờ.

Một chiếc túi đắt tiền có thể mang lại niềm vui, nhưng khoản tiền dự phòng đủ trang trải vài tháng sinh hoạt cũng đem đến cảm giác an tâm rất riêng. Hai điều ấy không nhất thiết loại trừ nhau, chỉ là mỗi người sẽ có thứ tự ưu tiên khác nhau ở từng giai đoạn.

Bây giờ, khi nhìn vào danh sách mua sắm của mình, tôi không còn thấy tiếc vì những thỏi son ít đi hay những món đồ thời trang xuất hiện thưa dần. Ngược lại, tôi thấy hài lòng vì từng khoản tiền đều có mục đích rõ ràng hơn.

Trưởng thành về tài chính không có nghĩa là ngừng mua những thứ mình thích, mà là không còn phải mua thật nhiều mới cảm thấy cuộc sống đủ đầy.

Và đôi khi, niềm vui của một người phụ nữ trung niên đơn giản chỉ là mua được mớ rau tươi, nấu một bữa tối ngon, không nợ thẻ tín dụng và vẫn còn một khoản tiết kiệm cho ngày mai.