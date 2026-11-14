4 loại hoa không nên đặt trên bàn thờ

Dù đẹp và thân thuộc trong đời sống, nhiều người vẫn kiêng đặt 4 loại hoa này trên bàn thờ

Bàn thờ là nơi linh thiêng, thể hiện lòng thành kính và sự tưởng nhớ của con cháu đối với tổ tiên, thần linh. Bởi vậy, mỗi khi chọn hoa dâng cúng, nhiều gia đình không chỉ quan tâm đến vẻ ngoài đẹp mắt, hương thơm mà còn chú ý đến tên gọi, màu sắc và ý nghĩa của từng loại hoa. Không phải bông hoa nào rực rỡ, tươi lâu cũng phù hợp để đặt ở không gian thờ tự. Theo quan niệm dân gian và phong tục thờ cúng truyền thống, có một số loại hoa thường được khuyên nên hạn chế dâng lên bàn thờ để tránh những ý nghĩa không phù hợp.

Dưới đây là 4 loại hoa gia đình có thể cân nhắc khi lựa chọn để dâng cúng.

1. Hoa ly

Hoa ly có vẻ ngoài sang trọng, cánh hoa lớn, màu sắc nổi bật và hương thơm khá đặc trưng. Đây là loại hoa được nhiều người yêu thích khi trang trí nhà cửa, làm quà tặng hoặc cắm trong những dịp quan trọng. Tuy nhiên, trong quan niệm của một số gia đình, hoa ly không phải lựa chọn ưu tiên để dâng lên bàn thờ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ cách liên tưởng tên gọi. Chữ "ly" trong hoa ly có cách phát âm gần với chữ "ly" trong chia ly, ly tán. Vì vậy, một số người kiêng dùng loại hoa này trong những dịp thờ cúng với mong muốn gia đình luôn hòa thuận, các thành viên gắn bó, tránh những điều không may mắn.

Bên cạnh đó, hoa ly có hương thơm khá nồng, nhất là khi nhiều bông cùng nở trong một không gian kín. Nếu bàn thờ đặt trong phòng nhỏ hoặc khu vực ít thông thoáng, mùi hương có thể trở nên quá đậm, gây cảm giác khó chịu. Dù vậy, đây không phải kiêng kỵ áp dụng ở mọi gia đình. Một số nơi vẫn sử dụng hoa ly để dâng cúng bình thường, tùy theo phong tục và quan niệm riêng.

2. Hoa nhài

Hoa nhài (hoa lài) có màu trắng tinh khôi, những cánh hoa nhỏ xinh cùng hương thơm dịu nhẹ. Trong đời sống thường ngày, hoa nhài thường được dùng để ướp trà, làm đẹp không gian sống hoặc trồng trong vườn nhà. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng lựa chọn loại hoa này để đặt lên bàn thờ.

Theo quan niệm dân gian ở một số địa phương, hoa nhài thường gắn với những câu chuyện tình cảm không trọn vẹn, thậm chí có cách nhìn nhận rằng loài hoa này mang ý nghĩa chưa phù hợp với không gian thờ cúng. Vì vậy, một số người có thói quen tránh dùng hoa nhài khi dâng lễ gia tiên, đặc biệt vào những dịp quan trọng như ngày giỗ, mùng 1, ngày rằm hay lễ Tết. Ngoài ra, hoa nhài có kích thước nhỏ, cành khá mềm và hoa dễ rụng khi đã nở lâu. Nếu không được thay thường xuyên, bình hoa có thể nhanh chóng mất đi vẻ tươi tắn, khiến bàn thờ trông kém chỉn chu. Tuy nhiên, cần hiểu rằng quan niệm kiêng hoa nhài không phổ biến ở tất cả các vùng miền. Có gia đình vẫn dùng hoa nhài để dâng cúng bởi yêu thích vẻ thanh khiết và hương thơm của chúng.

3. Hoa dâm bụt

Hoa dâm bụt có màu sắc rực rỡ, phổ biến nhất là đỏ, ngoài ra còn có các màu vàng, hồng, cam. Loài hoa này thường được trồng làm cảnh trước sân, hàng rào hoặc trong vườn nhà nhờ khả năng sinh trưởng tốt, dễ chăm sóc và cho hoa quanh năm. Dù có vẻ ngoài bắt mắt, hoa dâm bụt lại thường không nằm trong danh sách ưu tiên của một số gia đình khi chọn hoa dâng bàn thờ. Theo quan niệm dân gian, tên gọi của loài hoa này bị cho là không đẹp, dễ gợi liên tưởng đến những điều thiếu trang nghiêm. Bên cạnh đó, hoa dâm bụt thường được trồng làm cảnh ở hàng rào, ven đường nên một số người cho rằng chúng không phù hợp với không gian thờ tự. Một đặc điểm khác là hoa dâm bụt thường chỉ nở đẹp trong thời gian ngắn, dễ héo và rụng cánh sau khi hái. Bởi vậy, nếu muốn bình hoa trên bàn thờ luôn tươi tắn, gia đình cũng cần cân nhắc đến độ bền của hoa. Dẫu vậy, việc không dùng hoa dâm bụt chủ yếu xuất phát từ quan niệm và thói quen của từng gia đình, không phải quy định chung trong văn hóa thờ cúng.

4. Hoa phù dung

Hoa phù dung gây ấn tượng bởi những cánh hoa mềm mại, nhiều lớp và khả năng đổi màu khá đặc biệt. Hoa thường chuyển từ màu trắng hoặc hồng nhạt vào buổi sáng sang hồng đậm, đỏ hơn khi về chiều. Chính đặc điểm này khiến phù dung trở thành loài hoa cảnh được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, hoa phù dung thường gắn với sự đổi thay, mong manh và chóng tàn. Bởi vậy, một số gia đình không lựa chọn loài hoa này để dâng lên bàn thờ, nhất là khi muốn gửi gắm mong cầu về sự bền vững, bình an và hòa thuận. Ngoài ý nghĩa biểu tượng, hoa phù dung cũng có nhược điểm là khá nhanh tàn sau khi hái. Những bông hoa vừa nở có thể nhanh chóng héo rũ, khiến bình hoa mất đi vẻ tươi mới chỉ sau một thời gian ngắn. Đây cũng là lý do nhiều người ưu tiên những loài hoa có độ bền cao hơn khi dâng cúng.

Một số loại hoa phù hợp để dâng lên bàn thờ

Thay vì quá lo lắng về những điều kiêng kỵ, gia đình có thể ưu tiên những loại hoa tươi, sạch, có hình thức trang nhã và hương thơm dễ chịu. Một số lựa chọn quen thuộc gồm hoa cúc vàng, hoa huệ, hoa sen, hoa lay ơn, hoa đồng tiền và hoa mẫu đơn. Mỗi loại mang một vẻ đẹp và ý nghĩa riêng, thường gắn với sự thanh khiết, lòng thành kính, may mắn hoặc sung túc.

Dù chọn loại hoa nào, gia đình cũng nên ưu tiên hoa còn tươi, cánh không dập nát, không có dấu hiệu héo úa. Bình hoa cần được thay nước thường xuyên, loại bỏ những bông đã tàn để bàn thờ luôn sạch sẽ, gọn gàng và trang nghiêm.