Từng nghiện mua sắm, một bà nội trợ thử viết ra 10 món đồ thực sự cần: Kết quả khiến cô thay đổi hoàn toàn cách tiêu tiền

“Trước đây, cứ thấy giảm giá là tôi mua, mở tủ quần áo lúc nào cũng thấy thiếu, đồ gia dụng chất đầy nhà nhưng tiền tiết kiệm chẳng có bao nhiêu. Chỉ đến khi thử viết ra 10 món đồ mình thực sự cần, tôi mới nhận ra bấy lâu nay mình đã tiêu tiền cho quá nhiều thứ không cần thiết”, một bà nội trợ chia sẻ về

Từng nghĩ mình không tiết kiệm được vì kiếm chưa đủ tiền

Là người thường xuyên mua sắm và chăm lo việc nhà, tôi từng nghĩ rằng muốn gia đình sống thoải mái thì phải có đầy đủ mọi thứ. Gian bếp cần thêm vài món đồ gia dụng hiện đại, tủ quần áo phải được bổ sung theo mùa, còn những sản phẩm đang giảm giá thì tốt nhất nên mua trước để dành.

Có một thời gian, điện thoại của tôi gần như ngày nào cũng xuất hiện thông báo giao hàng. Khi xem livestream bán đồ gia dụng, chỉ cần người bán thông báo giảm giá trong vài phút, tôi lập tức đặt mua vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Một chiếc chảo mới, vài hộp đựng thực phẩm, bộ khăn lau hay những món đồ trang trí nhỏ đều có thể khiến tôi mở ví.

Tôi cũng từng mua nồi chiên không dầu vì thấy nhiều người khen tiện lợi, sắm máy chạy bộ với hy vọng chăm chỉ tập thể dục, rồi mua thêm vài thỏi son dù những thỏi cũ vẫn chưa dùng hết.

Điều đáng nói là mỗi món đồ đều có một lý do rất hợp lý để xuất hiện trong nhà. Nhưng khi cộng tất cả lại, tôi mới thấy mình đã tiêu không ít tiền cho những nhu cầu vốn chẳng thực sự cấp thiết.

Tủ bếp ngày càng chật, tủ quần áo lúc nào cũng đầy, thực phẩm trong tủ lạnh đôi khi phải bỏ đi vì mua quá nhiều. Trong khi đó, đến cuối tháng, tôi vẫn tự hỏi tiền đã đi đâu hết.

Trước đây, tôi thường tự an ủi rằng nguyên nhân là thu nhập chưa đủ cao. Sau này tôi mới hiểu, vấn đề không chỉ nằm ở số tiền kiếm được mà còn ở cách mình quyết định tiêu tiền.

Tôi thử viết ra 10 món đồ thực sự cần và bất ngờ với kết quả

Một ngày, thay vì tiếp tục tìm cách cắt giảm từng khoản chi, tôi lấy giấy bút và tự đặt cho mình câu hỏi: "Nếu chỉ chọn 10 món đồ quan trọng nhất để phục vụ cuộc sống hằng ngày, mình sẽ giữ lại những gì?".

Ban đầu, tôi tưởng việc này rất khó. Bởi nhìn quanh nhà, món nào cũng có vẻ hữu ích. Nhưng khi cân nhắc tần suất sử dụng, sự cần thiết và khả năng thay thế, danh sách của tôi lại đơn giản đến bất ngờ.

Đây là 10 món đồ tôi lựa chọn:

Món đồ Lý do giữ lại 1. Bộ quần áo thoải mái, bền đẹp Mặc thường xuyên, không cần chạy theo xu hướng 2. Bình giữ nhiệt Mang nước đi làm, đi chơi, hạn chế mua đồ uống bên ngoài 3. Chiếc chảo chất lượng tốt Phục vụ nấu ăn hằng ngày, sử dụng lâu dài 4. Đôi giày đi bộ Giúp duy trì thói quen vận động 5. Chiếc túi đa năng Phù hợp nhiều hoàn cảnh, không cần mua quá nhiều túi 6. Hai bộ ga giường Đủ thay đổi, giặt giũ mà không cần tích trữ 7. Bộ chăm sóc da cơ bản Đáp ứng nhu cầu thiết yếu, tránh mua theo quảng cáo 8. Điện thoại đang sử dụng tốt Chưa cần nâng cấp chỉ vì có mẫu mới 9. Đèn bàn Phục vụ đọc sách, làm việc buổi tối 10. Cuốn sổ ghi chép Theo dõi chi tiêu và lập kế hoạch mua sắm

Tất nhiên, danh sách này không có nghĩa gia đình tôi chỉ sở hữu đúng 10 món đồ. Những vật dụng sinh hoạt thiết yếu khác vẫn cần được giữ lại. Đây đơn giản là bài tập giúp tôi nhận diện những thứ thực sự quan trọng, thay vì mặc nhiên cho rằng món nào mình thích cũng đáng mua.

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là những thứ được giữ lại đều rất bình thường. Không có chiếc túi đắt tiền, thiết bị gia dụng mới nhất hay món đồ nào đang gây sốt trên mạng.

Tôi nhận ra rằng phần lớn những thứ giúp cuộc sống của mình dễ chịu hơn thực ra đã có sẵn trong nhà. Thứ tôi cần thay đổi không phải là đồ đạc, mà là thói quen mua sắm.

Từ danh sách 10 món đồ, tôi đặt ra 3 nguyên tắc để giữ tiền

Sau khi hoàn thành danh sách, tôi bắt đầu áp dụng một vài thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Thứ nhất, chỉ mua mới khi món đồ cũ không còn đáp ứng nhu cầu. Trước đây, tôi có thể mua thêm một chiếc chảo chỉ vì kiểu dáng đẹp hoặc đang giảm giá. Bây giờ, tôi kiểm tra xem chiếc chảo đang dùng có thực sự cần thay thế hay không. Với quần áo, túi xách và đồ gia dụng cũng vậy.

Thứ hai, không mua chỉ vì giá rẻ. Tôi từng rất dễ bị thuyết phục bởi những thông báo giảm giá 50-70%. Nhưng sau nhiều lần mua về rồi bỏ xó, tôi hiểu rằng món đồ giảm từ 500.000 đồng xuống 250.000 đồng vẫn khiến mình mất 250.000 đồng nếu không có nhu cầu sử dụng.

Vì vậy, mỗi khi muốn đặt hàng, tôi thường để món đồ trong giỏ một thời gian và tự hỏi ba điều: Nhà đã có món tương tự chưa? Mình sẽ sử dụng nó bao nhiêu lần? Nếu không được giảm giá, mình có còn muốn mua không?

Thứ ba, ghi lại những khoản mua sắm phát sinh. Tôi không bắt bản thân phải ghi chép quá chi tiết từng nghìn đồng, nhưng những khoản chi ngoài kế hoạch đều được lưu lại. Cuối tháng, tôi xem lại món nào thực sự hữu ích, món nào chỉ mang đến cảm giác vui vẻ trong vài phút lúc đặt hàng.

Nhờ vậy, việc tiết kiệm dần trở thành thói quen tự nhiên, thay vì một nhiệm vụ khiến tôi cảm thấy áp lực.

Không kiếm được nhiều tiền hơn nhưng tôi đã bớt lo lắng về tiền

Sau một thời gian thay đổi, điều tôi cảm nhận rõ nhất không chỉ là chuyện mua ít đồ hơn mà còn là sự nhẹ nhõm trong cuộc sống.

Tôi không còn dành quá nhiều thời gian để xem livestream bán hàng, không phải liên tục sắp xếp những món đồ mới mua và cũng ít gặp tình trạng mua trùng những thứ đã có.

Gian bếp gọn gàng hơn vì chỉ giữ những dụng cụ thường xuyên sử dụng. Tủ quần áo cũng dễ lựa chọn hơn khi không còn quá nhiều món mua theo cảm hứng. Đặc biệt, tôi bắt đầu chủ động hơn với số tiền dành cho tiết kiệm mỗi tháng.

Tôi cũng không còn nghĩ rằng tiết kiệm đồng nghĩa với việc phải nhịn mua mọi thứ. Một đôi giày tốt giúp đi lại thoải mái, chiếc chảo bền giúp nấu ăn thuận tiện hay một khoản chi để chăm sóc sức khỏe đều có giá trị riêng. Điều quan trọng là biết món nào xứng đáng để chi tiền và món nào chỉ xuất phát từ ham muốn nhất thời.

Là người nội trợ, tôi nhận thấy có một cái bẫy rất dễ mắc phải: Chúng ta thường mua sắm với suy nghĩ muốn chăm lo cho gia đình tốt hơn, nhưng đôi khi chính những khoản mua sắm ấy lại khiến ngân sách gia đình thêm căng thẳng.

Một căn bếp có nhiều thiết bị chưa chắc giúp bữa cơm ngon hơn. Một tủ quần áo đầy ắp chưa chắc khiến việc ăn mặc dễ dàng hơn. Và một ngôi nhà có nhiều đồ đạc cũng không đồng nghĩa với cuộc sống tiện nghi hơn.

Đến bây giờ, tôi vẫn giữ tờ giấy ghi 10 món đồ cần thiết như một lời nhắc nhở mỗi khi muốn mua thêm thứ gì đó.

Tôi không giàu lên chỉ nhờ một danh sách, nhưng đã học được cách giữ tiền tốt hơn mà không phải sống kham khổ.

Nếu trước đây tôi luôn nghĩ mình cần kiếm thêm tiền để mua những thứ mong muốn thì bây giờ, tôi nhận ra đôi khi chỉ cần bớt đi một vài nhu cầu không cần thiết, cuộc sống cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Với tôi, bước đầu tiên để tiết kiệm không phải là ngừng tiêu tiền, mà là hiểu rõ mình thực sự cần điều gì.