Lời khuyên cho những gia đình không đặt chén nước trên bàn thờ

Không đặt chén nước trên bàn thờ gia đình nên lưu ý một vài điều sau.

Quan sát bàn thờ của các gia đình Việt, bạn sẽ thấy cách bài trí không hoàn toàn giống nhau. Có nhà đặt bộ 3 hoặc 5 chén nước ngay trước bát hương, có nhà chỉ bày nước vào những ngày lễ, giỗ chạp rồi hạ xuống. Cũng có những gia đình không bố trí chén nước cố định vì sử dụng bàn thờ treo tường có diện tích nhỏ hoặc muốn giảm bớt những món đồ cần chăm sóc hằng ngày.

Trong văn hóa thờ cúng, nước sạch mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thanh khiết, lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên. Tuy nhiên, cách bày biện bàn thờ còn phụ thuộc vào phong tục, nếp sinh hoạt và điều kiện của mỗi gia đình. Nếu không đặt chén nước thường xuyên trên bàn thờ, mọi người có thể tham khảo những lời khuyên dưới đây.

1. Có thể dâng nước vào những dịp nhất định

Thay vì duy trì một bộ chén nước cố định trên bàn thờ, gia đình có thể chuẩn bị nước sạch vào ngày mùng 1, ngày Rằm, lễ Tết hoặc những dịp thắp hương tưởng nhớ ông bà. Sau khi hoàn tất việc thờ cúng, nước được hạ xuống, chén được rửa sạch và cất gọn. Cách làm này khá thuận tiện với những người thường xuyên đi công tác, sống một mình hoặc không có nhiều thời gian chăm sóc bàn thờ. Đồng thời, nó cũng hạn chế tình trạng nước để lâu ngày bị bám bụi, đóng cặn hay trở thành nơi muỗi sinh sản.

2. Không nhất thiết phải mua cả bộ chén thờ

Nhiều người cho rằng trên bàn thờ nhất định phải có bộ 3 hoặc 5 chén nước đồng bộ. Tuy nhiên, với những bàn thờ có kích thước khiêm tốn, việc bố trí thêm một bộ chén dài đôi khi khiến mặt bàn trở nên chật chội, khó đặt lễ vật và bất tiện khi thắp hương. Gia đình có thể sử dụng một chén nước sạch có kích thước phù hợp, dành riêng cho việc thờ cúng. Khi lựa chọn, nên ưu tiên loại chén có đế vững, dễ vệ sinh, tránh những thiết kế quá cầu kỳ hoặc dễ đổ khi vô tình chạm phải.

3. Không tận dụng khoảng trống để bày thêm quá nhiều đồ

Khi không đặt bộ chén nước, bàn thờ sẽ có thêm một khoảng diện tích đáng kể. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải lấp đầy khoảng trống này bằng những món đồ trang trí khác. Việc bày quá nhiều vật dụng, đặc biệt là hoa giả, giấy trang trí hoặc đồ lưu niệm, có thể khiến khu vực thờ cúng trở nên rối mắt, khó lau dọn và tiềm ẩn nguy cơ cháy khi thắp hương. Giữ lại một khoảng trống vừa đủ phía trước bát hương cũng giúp mọi người thuận tiện hơn khi đặt lễ, thắp hương hoặc vệ sinh mặt bàn.

4. Nếu dùng nước đóng chai thay thế, cũng cần chú ý

Một số gia đình lựa chọn dâng nước đóng chai thay cho chén nước thông thường vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, nước đóng chai cũng không nên được bày trên bàn thờ vô thời hạn. Bạn cần kiểm tra hạn sử dụng, tình trạng bao bì và tránh đặt chai nhựa sát đèn thờ, nến hoặc bát hương đang cháy. Sau mỗi dịp thờ cúng, nên hạ nước xuống để sử dụng, vừa tránh lãng phí vừa giúp bàn thờ luôn thông thoáng, gọn gàng.

Nhìn chung, một bàn thờ được chăm sóc chu đáo không nhất thiết phải có thật nhiều vật phẩm hay đầy đủ mọi món đồ giống như những gia đình khác. Việc đặt chén nước thường xuyên hay chỉ dâng nước vào những dịp nhất định đều có thể linh hoạt theo điều kiện thực tế. Quan trọng hơn cả vẫn là sự thành kính, sạch sẽ và an toàn trong quá trình thờ cúng.