Trúng số hơn 4.600 tỷ, người đàn ông "vung tiền" tặng anh em mỗi người 1 căn nhà, cả xóm cũng "thơm lây", không ngờ sau khi chết nhận được điều này

Cách đây 12 năm, vợ chồng ông Colin, 71 tuổi và bà Christine, 62 tuổi trở thành một trong những người trúng số cao nhất trong lịch sử giải EuroMillions ở châu Âu với 161 triệu bảng Anh (tương đương hơn 4.600 tỷ đồng).

Trước khi trúng số độc đắc, ông Colin Weir từng làm quay phim tại đài truyền hình STV của Scotland, trong khi vợ ông từng là y tá. Ông bà đã nghỉ hưu và có hai con.

Khoản tiền lớn làm thay đổi cả cuộc sống

Khối tài sản khổng lồ từ trên trời rơi xuống khiến nhà Weir thay đổi hoàn toàn thói quen sống. Họ thuê ngay phòng khách sạn tận hưởng dịch vụ sang trọng trị giá 1.000 bảng một đêm.

Sau đó, ông “vung tiền” cho nhiều khoản đầu tư cũng như chi tiêu, từ bất động sản xa xỉ, ô tô cho đến đầu tư thể thao, cũng như thành lập một quỹ từ thiện.

Colin và Chris Weir (Andrew Milligan/PA)

Trong đó, có một căn biệt thự trị giá 3,5 triệu bảng Anh ở trung tâm thành phố và một biệt thự khác trị giá 850.000 bảng khác ở vùng ngoại ô, có rạp chiếu phim, bể bơi và chuồng ngựa. Cặp đôi đã chi thêm hàng nghìn USD để cải tạo tài sản. Theo chia sẻ của một vài người quen, họ “chốt” căn nhà chỉ sau khi xem trong 10 phút, bao gồm tất cả đồ đạc và phụ kiện.

Ông Weir cũng chi hàng trăm nghìn bảng để làm phong phú bộ sưu tập xe hơi của mình. Nhà để xe của ông chứa cả một đội “bốn bánh” sang trọng, bao gồm một số thương hiệu cao cấp và được săn lùng nhiều nhất trên thế giới.

Những chiếc ấn tượng nhất được cho là một chiếc Jaguar F-Pace SUV ba năm tuổi (28.250 bảng Anh), Bentley Arnage cổ điển (trị giá khoảng 10.000 bảng Anh), xe chở người Mercedes Benz V Class 2019 (trị giá khoảng 35.000 bảng Anh) và Mercedes Benz E Class Estate (24.000 bảng Anh) một năm tuổi.

Để thỏa mãn đam mê đua ngựa, ông cũng chi hàng nghìn bảng để mua một phần quyền sở hữu 3 chú ngựa đua thuần chủng, bao gồm ngựa thiến Knighted và Felony, và một con ngựa cái Ireland tên là If You Say Run.

Bên cạnh đó, ông còn thực hiện một loạt các danh mục đầu tư, mua cổ phiếu và trái phiếu.

Một bất động sản hạng sang, ngôi nhà Frognal House của cặp vợ chồng ở Troon, Nam Ayrshire đã được Christine Weir bán với giá 2,3 triệu bảng vào năm 2019

Hạnh phúc là được sẻ chia

Song, điều khiến Colin được nhớ đến là sự hào phóng. Ông có phương châm là: "Sống trên đống tiền một mình không mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc là được sẻ chia". Chính vì thế, ông thường xuyên dùng khoản tiền trúng số để kéo mọi người lại gần nhau.

Người đàn ông đã “mạnh tay” mua nhà cho cả 5 anh chị em của vợ, tiêu tốn khoản tiền lên tới 5 triệu bảng. Một người hàng xóm sống bên cạnh nhà bố mẹ ông cũng được tặng luôn một ngôi nhà cũ trị giá 220.000 bảng.

Cả địa phương mà nhà Weir sinh sống cũng được hưởng lợi từ khoản tiền trúng số này. Ông không chỉ giúp đỡ cho những người quen biết, mà còn lập ra một quỹ từ thiện cho những người trẻ tài năng theo đuổi ước mơ, quyên góp cho viện dưỡng lão, trung tâm thể thao địa phương.

Khi biết có bất cứ hoàn cảnh nào khó khăn, ông sẵn sàng quyên góp ngay. Có lần, lo cho chiếc thuyền hơi nước có mái chèo cuối cùng của nước Anh sẽ không thể duy trì hoạt động do thiếu hỗ trợ tài chính, ông đã quyên góp 100.000 bảng. Nếu trong vùng có bệnh nhân nào gặp vấn đề tài chính trong việc chạy chữa, ông cũng sẵn lòng chi tiền giúp đỡ.

Là một người hâm mộ bóng đá, ông cũng tài trợ cho đội bóng ruột của mình là Câu lạc bộ Partick Thistle (ở Glasgow, Scotland) 2,5 triệu bảng và 750.000 bảng để làm một sân vận động nhân tạo. Vào năm 2013, cặp đôi đã hỗ trợ tài chính cho câu lạc bộ để họ thành lập học viện thanh thiếu niên của riêng mình, đổi tên thành Học viện Thanh thiếu niên Thistle Weir.

Ông Weir đã đầu tư vào câu lạc bộ bóng đá Partick Thistle FC yêu thích của mình

Tất cả những việc làm tốt đã khiến Colin trở thành một mẫu công dân huyền thoại trong mắt người dân địa phương. Nhưng tiền không thể mua được hôn nhân lâu dài và sức khỏe cho ông. Sau 38 năm hôn nhân, ông và vợ ly hôn vào tháng 5/2019. Chỉ nửa năm sau, Colin qua đời vì nhiễm trùng huyết và tổn thương thận cấp.

Vào ngày tang lễ của ông, hàng trăm người hâm mộ Câu lạc bộ bóng đá Partik đã có mặt. Xe tang của ông diễu hành qua sân vận động Philhill, nơi có một biểu ngữ có ảnh của ông được treo ở lối vào. Ngoài ra, một khán đài trong sân vận động đã được đặt tên là "Weir Stand" để vinh danh tất cả những đóng góp của ông.

Sau cái chết của Colin Weir, một số thống kê cho thấy ông đã tiêu khoảng 40 triệu bảng trong 8 năm kể từ khi trúng số, với mức tiêu xài trung bình 100.000 bảng mỗi tuần. Khi ông qua đời, người ta ghi lại rằng ông cũng sở hữu đồ trang sức, đồ nội thất và tác phẩm nghệ thuật trị giá khoảng 212.000 bảng Anh. Phần tài sản chưa sử dụng sẽ được hai con của ông thừa kế.