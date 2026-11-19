Trúng số đã là chuyện không phải ai cũng làm được, quên đi lĩnh tiền lại là chuyện hy hữu hơn.

Curtis Geiger - Một người đàn ông sống tại thành phố Calgary (Canada), đã trải qua cảm giác từ vui sướng tột độ đến thất vọng cùng cực chỉ trong vài giờ, sau khi phát hiện tấm vé số mình mua trúng giải thưởng 125.150 CAD (khoảng 2,28 tỷ đồng). Tuy nhiên chỉ vài tiếng sau đó, Giger cũng nhận ra thời hạn nhận tiền thưởng đã kết thúc từ lâu.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 11/7/2026, khi Geiger mua một tấm vé tham gia chương trình xổ số từ thiện Showband 50/50 tại lễ hội Calgary Stampede. Đây là chương trình quay số được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện thường niên nổi tiếng ở Canada, với số tiền thưởng được chia theo hình thức 50/50.

Trước khi lên đường đi du lịch nước ngoài, Geiger đã quét mã QR trên tấm vé và truy cập trang web của chương trình để tìm hiểu cách nhận thưởng. Tuy nhiên, anh không nhận ra rằng người trúng giải chỉ có 48 giờ kể từ thời điểm quay số để đến nhận tiền.

Vài tuần sau, khi quay lại kiểm tra kết quả, Geiger mới phát hiện con số trên tấm vé của mình trùng khớp với giải độc đắc trị giá 125.150 CAD (2,28 tỷ đồng). Anh không giấu được sự phấn khích, thậm chí còn phải nhờ một đồng nghiệp kiểm tra lại các con số để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

"Tôi không thể tin nổi. Lúc đó tôi thực sự run lên" - Geiger kể lại cảm xúc khi phát hiện mình trúng thưởng.

Ảnh minh họa

Ngay lập tức, người đàn ông nghĩ đến những thay đổi mà khoản tiền này có thể mang lại. Anh cho biết bản thân đã nghĩ đến việc có thể nghỉ hưu sớm hơn một năm, bởi thời điểm đó anh cũng không còn cách cột mốc nghỉ hưu quá xa.

Thế nhưng, niềm vui chẳng kéo dài được lâu. Geiger lập tức gửi email cho ban tổ chức Calgary Stampede để thông báo về tấm vé trúng thưởng và hỏi cách nhận tiền. Chỉ vài giờ sau, anh nhận được câu trả lời khiến mình choáng váng: Toàn bộ giải thưởng của đợt quay số ngày 11/7 đã được trao hoặc thời hạn 48 giờ để nhận thưởng đã kết thúc.

Điều đó đồng nghĩa với việc dù sở hữu tấm vé có dãy số trúng giải, Geiger vẫn không thể nhận được khoản tiền thưởng. Anh thừa nhận bản thân vừa tức giận vừa thất vọng, đặc biệt là cảm giác tự trách vì đã không kiểm tra kết quả sớm hơn.

"Tôi giận chính mình. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ khoảng thời gian đó được? Sau đó, tôi lại tức giận với cả ban tổ chức" - Geiger chia sẻ.

Ban tổ chức cho biết họ phải thực hiện đúng các quy định đã được phê duyệt, trong đó có thời hạn 48 giờ để người trúng thưởng đến nhận tiền. Do Geiger liên hệ sau khi thời hạn này kết thúc, giải thưởng ban đầu không thể được trao cho anh.

Tuy nhiên, Geiger cho rằng cách công bố quy định chưa thực sự rõ ràng. Anh chỉ ra rằng trên trang web của chương trình có dòng thông tin: "Giải thưởng có thể được nhận trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm quay số". Theo cách hiểu của anh, từ "có thể" mang ý nghĩa người trúng thưởng được phép nhận giải trong khoảng thời gian này, chứ không phải đó là hạn chót bắt buộc.

Người đàn ông cũng cho biết thông tin về thời hạn 48 giờ không được thể hiện nổi bật trên trang chủ hay in trực tiếp trên vé số. Muốn biết quy định cụ thể, người mua phải chủ động nhấn vào một mục riêng về điều khoản và quy tắc của chương trình.

Cho rằng cách thông báo như vậy dễ khiến người tham gia hiểu nhầm, Geiger bắt đầu cân nhắc các phương án pháp lý để đòi lại quyền lợi. Sự việc sau đó có diễn biến bất ngờ. Ngày 23/9/2026, sau khi xem xét lại toàn bộ tình huống, Calgary Stampede thông báo sẽ trao khoản tiền 125.150 CAD (khoảng 2,28 tỷ đồng) cho Geiger.

Giám đốc điều hành Calgary Stampede Joel Cowley thừa nhận những thông tin mà Geiger tiếp cận có thể khiến anh hiểu nhầm về khoảng thời gian được phép nhận thưởng. Vì vậy, ban tổ chức quyết định công nhận tấm vé trúng giải và trao đầy đủ tiền thưởng cho chủ nhân.

Lần này, Geiger cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh cho biết khoản tiền bất ngờ mở ra nhiều dự định mới, từ mua nhà cho đến thực hiện một chuyến du lịch cùng các con và mẹ.

Phía Calgary Stampede cũng cho biết sẽ phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ xổ số để rà soát, điều chỉnh quy trình nhận thưởng, giúp các quy định được trình bày rõ ràng và nhất quán hơn trong những lần tổ chức tiếp theo.

(Nguồn: Yahoo!News)