Tối 13/7, Live Concert 1689 của Trung Quân đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ với 7.000 vé đều “sold-out”. Chương trình chia ra làm 4 chương với thời lượng gần 3 tiếng rưỡi, hơn 50 ca khúc (bao gồm các bản mashup và solo).

Chương đầu tiên - Love, là những câu chuyện tình yêu cũng là chương mở đầu cho toàn bộ hành trình âm nhạc với bản hit Và Ngày Nào Đó. Trung Quân bay từ trên cao xuống với đôi cánh. Chương thứ 2 - Lost, sự mất mát, đúng như tên gọi là những tình khúc dành cho những trái tim “tan vỡ”. Chương thứ 3 - Lust, hiểu nôm na là “ngọn lửa tình” với những cảm xúc bỏng cháy, thân mật của lứa đôi. Chương cuối cùng - Luminous, là chương tràn ngập ánh sáng, sự rực rỡ và cùng là chương khép lại đêm nhạc.

1 năm về trước, Trung Quân và ekip đã mang đến Live Concert 1589 được khen ngợi và giành chiến thắng hạng mục “Liveshow/ Concert của năm” tại WeChoice Awards 2023. Chưa đến 1 năm sau, nam nghệ sĩ tiếp tục làm show, đối diện không ít áp lực để mang đến một chương trình ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn, điều khiến Trung Quân nửa đùa nửa thật rằng anh đã phải bán nhà, bán biệt thự của quản lý để làm show!

Live Concert 1689 hoành tráng và đầu tư hơn 1589, Trung Quân chứng minh giọng hát ngày càng thăng hoa, thuộc top đầu dàn vocalist nam hiện nay

Phải ghi nhận, giọng hát của Trung Quân vẫn là yếu tố cốt lõi để nam ca sĩ chinh phục khán giả. Và anh hát càng ngày càng hay. Về mặt kĩ thuật, không khó để thấy trình độ thanh nhạc của Trung Quân ngày càng tinh mỹ và phô bày được những kĩ thuật phức tạp, chạm đến những nốt cao “nổi da gà”. Về cảm xúc, Trung Quân đặt để rất nhiều tình cảm trong từng câu hát, cảm xúc ngày càng dạt dào sau nhiều năm đi hát và trải nghiệm nhiều thăng trầm của cuộc sống.

Bên cạnh việc show ra bản thân là vocalist top đầu thì tố chất nghệ sĩ giải trí với nhiều “mảng miếng” giao lưu kèm chiêu trò cũng là thứ mà Trung Quân làm được khi tổ chức concert riêng. Từ 1589 đến 1689, các “chiêu trò”, “mảng miếng” được Trung Quân và ekip cài cắm xuyên suốt các phần trình diễn. Tuy nhiên, khán giả dễ tiếp nhận ở 1589 hơn vì sự mới mẻ. Nhưng sang đến 1689 thì đây lại trở thành yếu tố cần, nhưng chưa đủ để 1689 tạo nên sự khác biệt.

Sân khấu hoành tráng, đầu tư hơn năm ngoái là điều khán giả hoàn toàn có thể thấy được. Đặc biệt ở chương cuối cùng, Trung Quân gây choáng khi biến sân khấu Live Concert 1689 thành một sân khấu “bay”, cơ động bộ khung khổng lồ và lơ lửng giữa độ cao chục mét. Tạo nên một hình ảnh rất đẹp, cho thấy sự đầu tư “tất tay" của Trung Quân, khiến nhiều người gật gù tin rằng anh chàng phải bán nhà làm show không hề ngoa chút nào.

Trung Quân không chỉ thăng hoa trong những màn trình diễn khoe nốt cao chót vót, mà dàn khách mời toàn “thứ dữ" về giọng hát cũng góp phần giúp Live Concert không trở nên nhàm chán và… gây mệt. Có thể thấy những lần khách mời xuất hiện là Trung Quân như được tiếp thêm năng lượng, tự tin và mạnh dạn hơn khi đứng ở 1 sân khấu lớn. Anh “quăng miếng” nhịp nhàng hơn khi có các khách mời tương tác, vừa ca hát đấu giọng vừa trò chuyện.

Đầu tiên phải kể đến Diva Mỹ Linh - Hồ Quỳnh Hương, 2 “tượng đài” về giọng hát được bao thế hệ khán giả lẫn nghệ sĩ ngưỡng mộ. Việc mời Mỹ Linh và Hồ Quỳnh Hương đến Live Concert như một cách Trung Quân tự thử thách chính bản thân, cũng như mong muốn khẳng định vị thế của mình sau hơn 15 năm làm nghề.

Màn tam ca giữa 3 vocalist ấn tượng.

Trung Quân kết hợp cùng Diva Mỹ Linh và Hồ Quỳnh Hương trong concert

Bùi Anh Tuấn - người bạn “tri kỉ” cũng là một mảnh ghép khách mời bất ngờ và thú vị. Cả hai đã có màn “tráo hit” với Chưa Bao Giờ - Buông thi nhau chứng minh thực lực. Trung Quân cũng nhân đây thể hiện đầu óc “chiêu trò" khi làm luôn một “đám cưới” với Bùi Anh Tuấn trên sân khấu - là yếu tố thu hút truyền thông nhất trong chương trình. Với lễ phục vest trắng, dàn phù dâu phù rể trên nền nhạc Yes I Do - I Do (Wedding) như thật, nhưng cuối cùng thì cô dâu thực sự là Thanh Thanh Huyền chứ không phải Trung Quân.

Trung Quân và Bùi Anh Tuấn làm đám cưới ở concert

Thùy Chi cũng đã giúp sức Trung Quân trong đêm concert này. Nữ ca sĩ đã không còn là một cô gái bẽn lẽn mà cùng với Trung Quân mà cũng làm mới mình khi thực hiện phần vũ đạo rất dễ thương cho bản mashup Giai Điệu Tình Yêu & Yêu. Suboi là cái tên cũng gây bất ngờ khi cùng Trung Quân mang bản rap Cho Không kết hợp cùng ca khúc Không Cần.

Khách mời gây ấn tượng và được giao trọng trách quan trọng giúp Trung Quân thể hiện tài lẻ đó là Myra Trần - vocalist nữ số 1 của thế hệ Gen Z trong thời điểm hiện tại. Live concert đang trở nên dài lê thê rồi được đẩy lên cao trào hơn khi Trung Quân và Myra Trần thực hiện màn múa cột “dữ dội" và hát live như “nuốt đĩa” ca khúc Vũ Điệu Hoang Dã của đàn chị Hồ Quỳnh Hương. Trung Quân đã cho thấy nỗ lực làm mới mình khi luyện tập hơn 2 tháng trời để có thể đem đến tiết mục này. Nhiều người đã liên tưởng tới Sam Smith sau màn trình diễn này của Trung Quân. Phải chăng anh đang theo đuổi con đường mà Sam Smith đang đi rất thành công? Đó là một giọng ca thuộc dòng vocalist từng bước phá bỏ đi những định kiến giới?

Dàn khách mời chất lượng giúp Trung Quân thêm tỏa sáng.

Tuy nhiên, Trung Quân đang cho thấy mình đang vội vàng và có đôi phần lúng túng

Sau một Live Concert 1589 thành công, Trung Quân chia sẻ rằng mình bị “say mê" cái cảm giác làm show. Và chính Trung Quân cùng ekip tự mang trên mình áp lực để bước ra khỏi cái bóng 1 năm trước. Để rồi chính 1689 đã cho thấy 1 năm là chưa đủ để Trung Quân sẵn sàng cho live concert tiếp theo. Rất nhiều nỗ lực đã được đưa ra, tuy nhiên nó lại áp ngược lên chính Trung Quân khiến anh nhiều lần để lộ sai sót lẫn sự lúng túng của mình trên sân khấu.

Còn nhớ tại Live Concert 1589, Trung Quân chuẩn bị kĩ càng câu chuyện mà mình muốn kể. Anh đã có những mảng miếng dẫn dắt duyên dáng, tự nhiên khiến cả nhà thi đấu liên tục ôm bụng cười. Dù show rất dài và đông khách mời nhưng khán giả vẫn tò mò muốn xem tiếp Trung Quân đang “giấu” những quân cờ gì.

Trung Quân bị ngợp?

Tuy nhiên, trong đêm diễn tối qua, Trung Quân đã tỏ ra mình bị ngợp, lúng túng trước đám đông khi quy mô concert lớn hơn năm ngoái. Ở ngay những màn trình diễn và giao lưu đầu tiên, Trung Quân hồi hộp thấy rõ, anh không dẫn dắt được cảm xúc của khán giả đi sâu vào câu chuyện tình yêu qua 4 thời kỳ như mình nói. Và có vẻ như càng diễn, anh càng… quên kịch bản. Chỉ còn những lời dẫn “vô tri" về các bài hát sẽ được hát, mất hẳn những miếng hài duyên dáng dù Mỹ Linh - Hồ Quỳnh Hương đã rất cố gắng đối thoại. Nam ca sĩ giới thiệu bài hát kế tiếp một cách khá máy móc, lúng túng, không khác gì những đêm diễn live band thông thường ở các phòng trà hay tụ điểm ca nhạc khiến show diễn trở nên rời rạc, không có câu chuyện để theo dõi. Vì vậy mà các bài hát trình diễn cũng khó chạm được đến cảm xúc của khán giả.

Đây là điều đáng tiếc lớn nhất bởi việc làm 1 live concert riêng với hơn 40 - 50 bài hát được trình bày xuyên suốt bởi 1 nghệ sĩ có giọng hát nội lực như Trung Quân là điều khán giả rất dễ cảm thấy… mệt. Dù có thêm khách mời nhưng tất cả cũng toàn các giọng ca khủng nên 3 tiếng nghe nhạc chỉ có “căng” và “căng hơn" khiến tổng thể khán giả dễ bị chán, không có quãng nghỉ, giao lưu nhẹ nhàng thoải mái để họ được “giãn tai" ra cho những bản hit “đấu giọng" sau đấy.

Việc mang Live Concert 1689 sang Nhà thi đấu Phú Thọ cũng đã lộ ra khá nhiều điểm bất cập. Dân trong nghề đều kháo nhau rằng Nhà thi đấu Phú Thọ là “tử địa” khi thực hiện bố trí âm thanh, và Live Concert 1689 cũng chưa vượt qua được kiếp nạn này. Nhiều đoạn âm thanh bị “khô”, nghe không tròn đầy làm ảnh hưởng chung đến mạch cảm xúc của khán giả. Ngoài ra, khán giả dễ thấy khá nhiều lỗi kĩ thuật từ micro của Trung Quân lẫn dàn âm thanh, dàn nhạc làm gián đoạn đêm nhạc, thậm chí tạo nên một số không gian “chết” tối kị với các sự kiện. Đó là một điều vô cùng đáng tiếc mà khán giả thực lòng mong muốn Trung Quân cùng ekip sẽ rút kinh nghiệm cho đêm diễn tại Hà Nội.

Trung Quân vốn là giọng nam cao đặc biệt của làng nhạc Việt, thuộc top đầu trong số các lứa nghệ sĩ nam trẻ. Tuy nhiên, khi đứng cạnh hai giọng hát lão làng, kinh nghiệm hơn hẳn thì giọng hát của Trung Quân thực sự đã gặp 2 bức "tường thành" sừng sững. Trong các màn tam ca, song ca, gần như chất giọng của đàn chị đều lấn át Trung Quân dù anh nỗ lực bắn các nốt cao để "giành" lại. Có thể thấy kĩ thuật của Trung Quân đã đạt đỉnh, nhưng chưa thể vượt qua được 2 giọng ca đỉnh hơn của Mỹ Linh - Hồ Quỳnh Hương dù 2 đàn chị có phần tiết chế. Đây không hẳn là một điểm hạn chế mà ghi nhận là sự dũng cảm, tự muốn khẳng định mình của Trung Quân khi đăt mục tiêu cho bản thân để nâng cấp giọng hát “lên trình” hơn nữa.

Trung Quân không vượt qua được 2 tuọng đài về vocal.

Chờ đợi gì tại Live Concert 1689 tại Hà Nội?

Ghi nhận nỗ lực rất lớn của Trung Quân trong việc biến concert của 1 vocalist tưởng như sẽ khá nhàm chán, không chiêu trò trở thành nơi “bao phủ” bởi rất nhiều mảng miếng trên sân khấu. Tuy nhiên, điều quan trọng là sau live concert này, khán giả sẽ đọng lại được gì về người nghệ sĩ ấy? Đầu tư nhiều vào set up sân khấu nhưng quả thực các “mảng miếng” về visual, màn led minh hoạ hay đội vũ công của 1689 đang không đạt được hiệu quả hỗ trợ cho màn trình diễn của Trung Quân. Bởi lẽ, câu chuyện mà Trung Quân kể xuyên suốt Live Concert 1689 vốn đã không rõ ràng như cách anh xâu chuỗi tại 1589.

Tại 1589, Trung Quân có lý do rõ ràng về hành trình sự nghiệp 15 năm làm nghề. Phần biên tập bài vở, đặt để các ca khúc trong 1589 tốt hơn hẳn. Sang đến 1689 - ngay từ cái chủ đề - chỉ là 1 năm tiếp nối sau 1589, không có thông điệp hay hình ảnh cụ thể nào để chính người nghệ sĩ cho thấy được mình đang muốn kể điều gì - thì khán giả khó lòng mà tiếp nhận được chúng. Họ còn chưa hẳn đã quên đi dư âm của 1589 để lại nên 1689 xuất hiện chỉ như một phiên bản “upgrade" và “bù đắp" cho những ai chưa xem được show năm ngoái mà thôi.

Các ca khúc mới cũng được trình bày tại đây nhưng nó chưa đủ để khán giả “cảm được" qua giọng hát của Trung Quân qua 1 lần nghe. Dễ thấy được rằng Trung Quân mê say thành công của 1589 và rất “máu chiến", nên chẳng ngại làm thêm. Và kết quả chỉ chưa đầy 1 năm đã có ngay 1689. Tuy nhiên kết quả cho thấy, đây mà một tính toán có phần vội vàng của Trung Quân. Dẫu biết mỗi nghệ sĩ đều có thời có thế, và cần nắm bắt lấy cơ hội khi đang trong tầm tay. Nhưng với hình thức live concert thì đây chưa bao giờ là một sân chơi dễ dàng.

Nhìn chung, về phần nhìn, 1689 tiến bộ so với 1589 nhưng về mặt cảm xúc thì không bằng. Nhưng, giữa một thời điểm mà làng giải trí gặp rất nhiều khó khăn trong việc “kinh doanh âm nhạc", nghệ sĩ ít người dám chịu chơi, chịu chi như vậy thì nỗ lực của Trung Quân là rất đáng ghi nhận. Hy vọng rằng Trung Quân và ekip sẽ khắc phục những hạt sạn trong đêm diễn tại TP.HCM và khắc phục tại đêm diễn Hà Nội để kết thúc 1689 một cách suôn sẻ!

