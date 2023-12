Trực tiếp trải nghiệm triển lãm "Giao lộ thời trang và kiến trúc": Công nghệ được kết hợp bất ngờ, cảm hứng từ Dinh Độc Lập quá ấn tượng

10 concept kiến trúc từ các đối tác sáng tạo của EFS2023 được trưng bày trong triển lãm bao gồm:

1. 2P - To Be by Hồ Tăng Phú & Trương Hoàng Phong - Rèm

2. APDI Architecture - FREEDOM / Tự Do

3. Avalo Interior Design - Mặt Hồ Quên Lãng

4. atelier tho.A - Điểm chạm

5. B+Architects & Partners - SOI

6. DQV.Architects - Patio - Sân Trong

7. LAITA Design - Ground Architecture - Kiến Trúc Mặt Đất

8. Nghia-Architect - Khu Rừng Ánh Sáng

9. sgnhA - Mặt Nước Nghiêng

10. VUUV - Đa Lớp