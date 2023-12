Sàn Runway trong ELLE SHOW 2023: Chất liệu là cách riêng của KTS khi đi tìm “điểm chạm” giữa kiến trúc và thời trang

Sự đón nhận nhiệt thành của khán giả đối với ELLE Show 2023 là không cần bàn cãi. Để có được thành công này, một phần không nhỏ đến từ sự kết hợp chặt chẽ giữa các đơn vị kiến trúc, biến ELLE Show 2023 trở thành show thời trang đầu tiên tại Việt Nam khiến mọi người bàn luận nhiều thêm về kiến trúc.

Phá bỏ giới hạn của sự sáng tạo, ELLE đưa bài toán khó cho 10 studio kiến trúc trải dài khắp cả nước: Kiến tạo được một sân khấu catwalk phi truyền thống nằm trong không gian di sản kiến trúc Dinh Độc Lập.

Cuối cùng, có 10 phương án thiết kế được đưa ra trong 2 tháng, ELLE đã chọn 2 bản vẽ khả thi và ấn tượng nhất: Đó là sự kết hợp giữa Biểu tượng trình diễn (Show Icon) do APDI Architecture đến từ Hà Nội thiết kế và Sàn diễn thời trang (Runway) do studio Atelier tho.A có văn phòng tại TP.HCM đưa giải pháp.

Riêng hạng mục Runway mang tên “Điểm Chạm” do KTS Phạm Nhân Thọ và cộng sự từ Atelier.ThoA đã đem đến một khung cảnh đầy giải lãng mạn cho buổi trình diễn.

Sàn Runway như “dải lụa hồng" nằm trong khối kiến trúc của Dinh Độc Lập

Lấy cảm hứng từ danh tác “A sunday afternoon on the island of La Grande Jatte” của Georges Seurat, Atelier.ThoA đã tạo nên một đường Runway mềm mại đi từ trong khối kiến trúc của Dinh Độc Lập, nơi các người mẫu từ khu vực Backstage sẽ tiến dần ra bãi cỏ trên một “dải lụa hồng” êm ái, thư thả như một cuộc dạo chơi đầy ngẫu hứng.

Sân khấu là sự kết hợp giữa Biểu tượng trình diễn (Show Icon) do APDI Architecture và Sàn diễn thời trang (Runway) do studio Atelier tho.A

Để có được một tổng thể kiến trúc mềm mại này, KTS đến từ Atelier.ThoA cho biết: “Tổng thể sân khấu là sự kết hợp của văn phòng kiến trúc APDI Architecture và studio Atelier tho.A.



Về thể hiện hình ảnh phản chiếu thì Show Icon của KTS Nhâm Chí Kiên và APDI đã làm rất tốt. Còn dải lụa hồng mang tên “Điểm chạm” là idea xuyên suốt mà Atelier tho.A mang đến cuộc thi của ELLE và vị trí đặc biệt như Dinh Độc Lập.

Các KTS tại Atelier tho.A luôn giữ tiêu chí phải làm những gì có tác động nhẹ nhất lên bối cảnh sẵn có. Vì bản chất của Dinh Độc Lập đã rất đẹp, cộng thêm thời trang và kiến trúc vốn là những ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo cùng thăng hoa của NTK, nên các KTS đã nỗ lực để tìm ra điểm chạm thực sự cho 2 ngành nghề này.

Về kiến trúc, Dinh Độc Lập có sẵn một bãi cỏ xanh mướt hình bán nguyệt nằm ngay trung tâm. Sàn Runway được thiết kế như 1 thảm vải lướt qua Dinh, nơi mà các người mẫu có thể trình diễn các BST đẹp nhất. Chất liệu chính mà bên mình sử dụng đó chính là vải màu hồng tro, đặt lên nền xanh của cỏ tạo hiệu ứng tương phản và hỗ trợ rất tốt cho nhau. Đó chính là cái hay khi các KTS có thể sử dụng chất liệu linh động trong thiết kế. Tổng thể sàn Runway bao quanh Show Icon mang đến cảm giác mềm mại hơn rất nhiều cho sân khấu trình diễn.”

Bằng tinh thần tối giản, tôn vinh thời trang và hơi thở di sản lịch sử, KTS Phạm Nhân Thọ và cộng sự từ Atelier.ThoA đã can thiệp tối thiểu vào hiện trạng, lấy câu chuyện thời trang làm nền tảng và đưa khán giả làm một phần quan trọng của bối cảnh trình diễn. Tất cả tạo nên sự mềm mại đầy chất thơ, nhưng cũng vô cùng tự nhiên, hòa quyện hoàn hảo với không gian và cả màu nắng đang phai của thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào ban chiều.

Chất liệu là “điểm chạm" giúp kiến trúc và thời trang giao thoa hoàn hảo

Nói về kiến trúc và thời trang, không chỉ nói đến 1 địa điểm hay 1 bộ sưu tập. Mà đó là 2 ngành lớn có điểm chạm với nhau và sự tương đồng trong triết lý thiết kế. Trong ELLE Show năm nay, không chỉ thấy được các NTK đã phát triển form dáng cùng kỹ thuật để làm nổi bật lên sự tương đồng với kiến trúc. Mà còn có các KTS tham gia sáng tạo, biến các hình khối, đường cong và sử dụng chất liệu linh hoạt để bắt nhịp được với sự mềm mại của thời trang.

Chia sẻ thêm về ý tưởng kết hợp ngành kiến trúc và ngành thiết kế trong ELLE Show 2023, Giám đốc nội dung Liên Chi Nguyễn bày tỏ: “Những chi tiết trang trí rất đặc trưng được lấy ý tưởng từ kiến trúc khi đưa vào thiết kế thời trang đó là đường cong, họa tiết được in nổi 3D trên váy áo,... hẳn sẽ gợi nhắc mọi người liên tưởng đến chi tiết trang trí trong kiến trúc nhà cửa”.

Tổng Đạo Diễn ELLE Show Cao Trung Hiếu cũng đưa quan điểm: “Khái niệm Kiến trúc và Thời trang không chỉ dừng lại ở 1 concept trong show diễn, đó là sự giao thoa kết hợp đã có từ rất nhiều năm trên thế giới. Những NTK hàng đầu họ luôn quan tâm đến ‘cấu trúc của Kiến trúc’ và ‘cấu trúc để hình thành nên 1 bộ trang phục'. Chính những điểm tương đồng này đã tạo nên điểm chạm giao thoa đa ngành. Quan trọng nhất ở đây là NTK phải tìm ra điểm chạm đó để tạo nên cảm hứng sáng tạo.

Khi người làm kiến trúc tiếp cận với thời trang, họ sẽ càng quan tâm hơn về mặt chất liệu. Có những thiết kế mà các KTS đã lấy cảm hứng rất lớn từ vải vóc, biến không gian trình diễn trở nên mềm mại nhưng bền vững.

“Cuộc chơi’ lần này sẽ vượt qua khuôn khổ là một show thời trang để trở thành ‘cuộc chơi' sáng tạo của những người liên ngành".

Với tư duy đem kiến trúc vào show diễn lần này, ekip của ELLE Show còn truyền tải được thông điệp “Out of The Box” (Suy nghĩ đột phá) khá ấn tượng. Để từ đó, cảm hứng đa ngành và liên ngành sẽ tạo nên cuộc dạo chơi lớn của những người làm thiết kế kiến trúc lẫn thời trang, của tất cả những người đang và sẽ làm ngành sáng tạo.