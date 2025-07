Trực tiếp đi bàn giao căn hộ, Cường Đô la tiếp tục làm 1 việc ít ai ngờ tới

Mới đây trên Facebook cá nhân, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (hay còn được biết tới với tên gọi Cường Đô la) - CEO C-Holdings đã đăng tải bức ảnh thu thập phản hồi, ý kiến đóng góp của cư dân mới nhận bàn giao căn hộ thuộc dự án The Maison, do C-Holdings làm chủ đầu tư.

"Thay vì chỉ nói lời cảm ơn đến khách hàng và cư dân, C-Holdings luôn mong muốn được thể hiện qua từng hành động dù chỉ là những điều đơn giản" - Anh viết.

Bức ảnh thông báo lấy ý kiến cư dân về việc nâng cấp hồ bơi ở dự án The Maison mà Cường Đô la đăng tải trên Facebook cá nhân

Trong phần bình luận của bài đăng, mọi đóng góp, đề xuất của cư dân đều được anh lắng nghe, phản hồi.

(Ảnh chụp màn hình)

Trước đó vào ngày 20/7, Cường Đô la cũng xuất hiện trong lễ bàn giao căn hộ thuộc dự án The Maison cho cư dân. Anh bày tỏ niềm vui khi trực tiếp đi bàn giao nhà, đồng thời cảm kích trước tình cảm và sự hài lòng mà khách hàng dành cho dự án của công ty.

Từ trước đến nay, việc bàn giao căn hộ cho các chủ nhà thường được các chủ đầu tư giao cho các phòng ban phụ trách, hầu như không có việc Chủ tịch hay Tổng giám đốc doanh nghiệp BĐS đích thân xuống từng căn hộ bàn giao cho khách.

Cường Đô la trực tiếp đi bàn giao căn hộ cho khách hàng (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, dự án The Maison (tên cũ: C-River View) là tổ hợp căn hộ chung cư, văn phòng, officetel và shophouse do Công ty Cổ phần C-Holdings đầu tư xây dựng. Chung cư The Maison gồm 2 tòa tháp cao 29 tầng, cung ứng cho thị trường 632 căn hộ.

Vị trí dự án The Maison thuộc trung tâm khu dân cư Chánh Nghĩa, đối diện Becamex Tower. Đây là nơi tập trung đầy đủ các tiện ích, dịch vụ vui chơi - giải trí, giáo dục, y tế,… của Thủ Dầu Một, cư dân có thể tìm thấy hầu hết các tiện ích cần thiết cho cuộc sống thường ngày trong bán kính 1-3km từ dự án.

4 yếu tố nhận diện chủ đầu tư có thể "chọn mặt gửi vàng" khi tìm mua chung cư

1 - Uy tín của chủ đầu tư

Đây là yếu tố đầu tiên và cũng là quan trọng nhất. Trên thị trường BĐS, danh tiếng không chỉ là "thương hiệu" mà còn là sự cam kết cho tiến độ, chất lượng công trình và quyền lợi của khách hàng. Một doanh nghiệp từng có tiền lệ chậm tiến độ, chất lượng bàn giao kém, hoặc từng có vấn đề pháp lý không rõ ràng,... là những tín hiệu khá đáng lo.

Ngược lại, một chủ đầu tư có "lịch sử sạch", sở hữu nhiều dự án đã bàn giao đúng cam kết, luôn có mặt khi có vấn đề phát sinh và chịu lắng nghe cư dân, là điểm cộng lớn cho bất kỳ ai đang tìm kiếm một nơi ở lâu dài.

2 - Tư duy xây dựng cộng đồng, môi trường sống cho cư dân

Một điểm ngày càng được người mua quan tâm trong vài năm gần đây là chủ đầu tư chỉ đơn thuần xây nhà để bán, hay còn có mục tiêu xây dựng một cộng đồng, môi trường sống an toàn, lành mạnh cho cư dân?

Ảnh minh họa

Có những dự án khi mở bán rất hoành tráng, truyền thông rầm rộ, nhưng sau khi cư dân dọn về thì gần như bị "bỏ rơi". Không có người quản lý đồng hành, không có kênh tiếp nhận phản hồi hiệu quả,... Trong khi đó, các chủ đầu tư uy tín sẽ tiếp tục đầu tư vào quản lý vận hành, nâng cấp tiện ích và giữ kết nối với cư dân, ngay cả khi toàn bộ căn hộ đã được bàn giao hết.

3 - Tính minh bạch trong pháp lý và tiến độ xây dựng

Rõ ràng về pháp lý, minh bạch trong truyền thông tiến độ mới là yếu tố thể hiện trách nhiệm và sự tôn trọng khách hàng. Thực tế là không ít người mua nhà "dính bẫy" vì tin vào quảng cáo, nhưng hợp đồng mập mờ, pháp lý chưa xong, không được bàn giao sổ hồng,... Một dự án rõ ràng từ giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu,... luôn là lựa chọn an toàn hơn cho người mua.

4 - Đừng chỉ đọc cam kết, hãy nhìn cách chủ đầu tư hành động

Không phải lúc nào người mua cũng có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo cấp cao của chủ đầu tư. Nhưng hãy quan sát cách họ hành xử: có mặt tại lễ bàn giao, lắng nghe cư dân, phản hồi minh bạch trên mạng xã hội, chủ động cải thiện tiện ích dù không bắt buộc... Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng lại phản ánh tầm nhìn dài hạn và thái độ nghiêm túc của người chủ doanh nghiệp. Đó là cách họ tạo dựng niềm tin, và quan trọng hơn là giữ lời hứa về một nơi đáng sống, chứ không chỉ dừng lại ở một căn hộ để "che mưa che nắng".