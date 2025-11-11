Trưa 11/11: Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, giá vàng trong nước tăng gần 2 triệu đồng/lượng

Tại thời điểm khảo sát trưa nay, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đã được điều chỉnh tăng lên mức 149,3 – 152,3 triệu đồng/lượng, tương đương với mức tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Cùng mức tăng, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này cũng được điều chỉnh lên 150,5 – 152 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ và DOJI, giá vàng nhẫn đồng loạt được niêm yết ở mức 148,5 – 151,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Trong khi đó, Công ty SJC cũng điều chỉnh giá vàng miếng lên 147,3 - 149,8 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại PNJ, DOJI và Công ty SJC cũng được điều chỉnh lên mức 150 – 152 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức tăng khoảng 1,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tiếp tục xu hướng tăng, đạt mốc 4.147 USD/ounce, cao hơn 30 USD/ounce so với đầu phiên giao dịch.

Tại thời điểm khảo sát sáng 11/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đang ở mức 4.127 USD/ounce. Trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng thế giới giao ngay đã tăng tới 112 USD mỗi ounce (tương đương +2,79%).

Đà tăng ấn tượng này đánh dấu phiên tăng mạnh nhất trong hơn một tháng. Các chuyên gia kinh tế nhận định, kim loại quý có thể đã hoàn tất giai đoạn tích lũy kéo dài hai tuần và đang tái khởi động xu hướng tăng lịch sử kéo dài từ giữa năm nay.

Diễn biến giá vàng thế giới. (Nguồn: Kitco News)

Trước đó, hợp đồng vàng tháng 12 từng đạt đỉnh kỷ lục 4.374 USD/ounce vào ngày 20/10, trước khi bước vào nhịp điều chỉnh sâu, giảm về 3.901,9 USD/ounce hôm 28/10, tương đương mức giảm 472 USD từ đỉnh. Tuy nhiên, phiên tăng mạnh hôm qua đã đưa giá vàng trở lại vùng cao nhất kể từ cuối tháng 10, củng cố tâm lý tích cực trên thị trường.

Theo giới chuyên gia, đà phục hồi của vàng đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12, điều vốn được xem là chất xúc tác mạnh mẽ cho giá vàng, khi lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá vàng là tín hiệu tích cực từ Quốc hội Mỹ. Ngày 10/11, Thượng viện đã thông qua bước thủ tục quan trọng nhằm thúc đẩy dự luật chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài. Việc chính phủ ngừng hoạt động nhiều tuần qua đã khiến hàng loạt báo cáo kinh tế trọng yếu bị đình trệ, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP), hai dữ liệu then chốt định hướng chính sách của Fed.

Thị trường hiện vẫn đặt cược 70–80% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất trong tháng tới. Nếu kịch bản này xảy ra, đồng USD có thể suy yếu, tạo điều kiện để vàng tiếp tục tăng giá trong những tuần cuối năm.

Giới phân tích nhận định, nếu chính phủ Mỹ chính thức mở cửa trở lại trong 24–48 giờ tới, giá vàng có thể tạm điều chỉnh nhẹ do tâm lý rủi ro cải thiện. Tuy nhiên, bất kỳ sự trì hoãn nào trong tiến trình này sẽ tiếp tục kích hoạt làn sóng mua vàng trú ẩn.

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch, nhà vàng Mi Hồng (TP.HCM) nâng giá vàng nhẫn và vàng miếng cùng lên mức 149,2 – 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi giá bán ra giữ nguyên so với hôm qua.

Các nhà vàng khác hiện chưa có sự điều chỉnh, vẫn giữ nguyên so với đóng cửa phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, ﻿tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn dao động quanh 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng, còn PNJ và DOJI niêm yết mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng. Công ty SJC hiện giao dịch ở vùng 145 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, mặt bằng chung của các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI cùng niêm yết ở mức 148,2 - 150,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch giá vàng miếng tại mốc 148,7 - 150,2 triệu đồng/lượng.