28 tuổi lương 30 triệu, nợ 800 triệu

Nhắc đến chuyện nợ nần, nếu số nợ trong khả năng chi trả và được "đính kèm" với 1 loại tài sản - chẳng hạn như nhà hoặc đất, đó sẽ là động lực để chúng ta làm việc, kiếm tiền. Tuy nhiên khi số nợ vượt xa mức thu nhập, câu chuyện hiển nhiên sẽ rất khác. Nợ nần lúc này trở thành nỗi ám ảnh, thậm chí còn rút cạn hết cả sự lạc quan cũng như niềm vui sống.

Tâm sự dưới đây, tiếc thay lại là một trường hợp thuộc về nhóm thứ 2: Tuyệt vọng vì nợ nần.

Trong bài đăng của mình, người này cho biết bản thân 28 tuổi, đang đi làm văn phòng với mức lương 30 triệu/tháng - không thấp, nhưng chẳng thấm vào đâu so với khoản nợ 800 triệu đang phải gánh. Tháng nào cũng nhận lương xong cũng phải mang đi trả nợ hết mà còn không đủ, lại tiếp tục vay chỗ này bù chỗ kia...

Mặc dù không tiết lộ nguyên nhân dẫn tới khoản nợ 800 triệu, nhưng đọc những lời trải lòng này, nhiều người động viên và đồng tình: Biết nhận sai và chịu trách nhiệm với lỗi sai của mình, thay vì báo nợ cho bố mẹ, là điều rất đáng khen. Chứng tỏ bản thân người này cũng có chí, còn nợ nần áp lực là điều đương nhiên.

"Không biết vì sao nợ chừng đó, lương 30 triệu thì cũng hơi căng thật nhưng ít nhất bạn còn tự trọng, biết tự chịu trách nhiệm. Chỉ cần mình không từ bỏ thì nợ nào cũng trả được hết thôi, làm văn phòng lương "đầu 3" chứng tỏ cũng giỏi, cố làm thêm kiếm thêm được thì tốt" - Một người động viên.

"Mình chỉ là người dưng lướt qua bài đăng của bạn thôi, không hiểu rõ vấn đề, nhưng muốn khuyên bạn 1 điều: Đừng vì nợ mà làm gì dại dột. Thà là báo nợ bố mẹ vẫn còn hơn để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi cuối cùng bố mẹ vẫn phải trả nợ cho mình. Chúng ta may mắn được sinh ra với cơ thể lành lặn, khoẻ mạnh, sáng mở mắt dậy vẫn có công việc để làm, có thu nhập để trả nợ, có người thân bên cạnh, nên đừng làm gì dại dột nhé! Cả quãng đường phía trước còn rất nhiều thứ hay ho chờ bạn khám phá, với 28 tuổi là còn trẻ, không bao giờ là quá muộn để làm lại. Vững tâm lên!" - Một người chia sẻ.

"Mình đoán bạn nợ vì sai lầm nào đó trong công việc hoặc đầu tư, chứ không phải nợ vay mua nhà. Dù lý do là gì thì hãy nhớ khoảng thời gian này, coi nó như bài học cả đời. Năm nay mới 28 tuổi, cố hết khả năng thì cùng lắm 35 tuổi sẽ hết nợ thôi, vẫn chưa là quá muộn để gây dựng lại từ đầu" - Một người an ủi.

3 điều phải nhớ khi vay tiền để không rơi vào cảnh ám ảnh nợ nần

1. Lên kế hoạch trả nợ rõ ràng

Khi vay tiền, điều quan trọng nhất không phải là vay được bao nhiêu, mà là làm sao để trả được số tiền đó.

Một bản kế hoạch trả nợ rõ ràng sẽ giúp bạn nhìn thấy bức tranh tổng thể về dòng tiền của mình: Thu nhập hằng tháng, chi tiêu cố định, khoản tiết kiệm, và số tiền có thể dùng để trả nợ. Hãy xác định trước từng mốc thời gian cụ thể: Mỗi tháng trả bao nhiêu, trong bao lâu sẽ dứt nợ,...

Khi có kế hoạch trả nợ, bạn sẽ hạn chế tình cảnh nợ nối nợ, khoản cũ chưa hết đã có khoản mới.

2. Cân nhắc lãi suất giữa các khoản vay

Mỗi khoản vay sẽ có mức lãi suất khác nhau tùy theo kỳ hạn vay hoặc ngân hàng, công ty tài chính cung cấp gói vay.

Một người tỉnh táo sẽ biết xem xét, cân nhắc lãi suất trước khi vay tiền. Nếu vay ngân hàng, hãy so sánh kỹ lãi suất giữa các bên, các gói vay. Nếu vay người thân hoặc bạn bè, cũng nên xác định rõ có tính lãi hay không, thời gian trả thế nào, tránh để tình cảm xen vào tài chính rồi gây mâu thuẫn.

Ngoài ra, với những người đang gánh nhiều khoản vay cùng lúc, hãy ưu tiên trả dứt điểm khoản có lãi suất cao nhất trước.

3. Đừng loại trừ khả năng bị giảm thu nhập trong quá trình trả nợ

Không ai có thể chắc chắn rằng công việc, thu nhập hay sức khỏe của mình sẽ luôn ổn định. Vậy nên, khi lập kế hoạch vay tiền và trả nợ, phải tính đến cả phương án nếu thu nhập giảm thì sao?

Bởi nếu chỉ tính toán khả năng trả nợ dựa trên mức thu nhập hiện tại, mà bỏ qua các biến động có thể xảy đến, khả năng cao là sẽ mất khả năng trả nợ, thành ra nợ xấu; hoặc không thì phải vay nợ để trả nợ khiến vòng lặp nợ nần trở thành không có hồi kết.




