Trong vòng 4 ngày, một ngân hàng Việt chấm dứt hoạt động 9 chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành phố

Toàn bộ quyền lợi và giao dịch của khách hàng tại các chi nhánh này vẫn được đảm bảo thông qua các điểm giao dịch tiếp nhận được chỉ định.

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Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa phát đi thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Bắc Ninh và Chi nhánh Thái Bình kể từ ngày 28/7/2026.

Theo SCB, việc chấm dứt hoạt động hai chi nhánh được thực hiện trên cơ sở Công văn số 2272/KV12-QLGS1 ngày 25/6/2026 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 12 về việc chấp thuận chấm dứt hoạt động, đồng thời căn cứ các Quyết định số 44 và 45 của Hội đồng Quản trị SCB về việc giải thể hai đơn vị kinh doanh này.

Đối với Chi nhánh Bắc Ninh, đơn vị có địa chỉ tại 316 Trần Hưng Đạo, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh sẽ chính thức chấm dứt hoạt động từ ngày 28/7/2026.

Sau khi chi nhánh này đóng cửa, toàn bộ giao dịch của khách hàng sẽ được SCB Chi nhánh Thăng Long tiếp nhận. Chi nhánh này đặt tại 19 - 21 - 23 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Trong khi đó, Chi nhánh Thái Bình, có địa chỉ tại PG03-08A, lô PG3, phố Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên, cũng sẽ ngừng hoạt động từ cùng thời điểm.

Các giao dịch của khách hàng tại đây sẽ được chuyển sang SCB Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ 14 Nguyễn Biểu, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Đáng chú ý, trước đó, ngân hàng cũng thông báo chấm dứt hoạt động từ ngày 25/7/2026 đối với 7 chi nhánh, gồm:

- Chi nhánh Cầu Giấy;

- Chi nhánh Hai Bà Trưng;

- Chi nhánh Hải Dương;

- Chi nhánh Gia Định;

- Chi nhánh Bình Tây;

- Chi nhánh Đông Sài Gòn;

- Chi nhánh Bình Định.

Theo thông báo của SCB, toàn bộ quyền lợi và giao dịch của khách hàng tại các chi nhánh này vẫn được đảm bảo thông qua các điểm giao dịch tiếp nhận được ngân hàng chỉ định.

Như vậy, chỉ trong vài ngày, SCB đã liên tiếp công bố chấm dứt hoạt động 9 chi nhánh trên cả nước, trong đó 7 chi nhánh ngừng hoạt động từ ngày 25/7 và 2 chi nhánh (Bắc Ninh, Thái Bình) chính thức đóng cửa từ ngày 28/7/2026.