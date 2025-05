Trong khi MLS ăn mừng, tại sao Lionel Messi lại tâm tư?

Năm 2024 là một năm phi thường của MLS với vô số kỷ lục được thiết lập. Theo báo cáo cuối mùa, đã có 11,5 triệu người tham dự các trận đấu của MLS, tăng 5% so với năm 2023 và tăng 14% so với năm trước đó. Bình quân mỗi trận có tới 23.234 khán giả, giúp 10 CLB phá kỷ lục về lượng người hâm mộ đến sân, đồng thời lượng vé mùa tăng 12% so với năm 2023.

MLS cũng có thêm 18 đối tác mới, khiến doanh thu tài trợ tăng 13%. Chưa hết, MLSStore cũng lập kỷ lục cả về số lượng bán ra cũng như doanh thu từ áo đấu, đồng thời có hơn 800 cửa hàng bán lẻ mới trên khắp Châu Âu. Ngoài ra lượng người theo dõi, tương tác trên các nền tảng mạng xã hội cũng gia tăng chóng mặt, đặt mức tăng trưởng cao hơn bất kỳ giải đấu thể thao nào ở Bắc Mỹ.

Tất cả những điều này đương nhiên liên quan đến Lionel Messi . Kể từ khi gia nhập MLS và khoác áo Inter Miami , một làn sóng chưa từng có đã ập đến nước Mỹ khiến tất cả choáng ngợp, đến mức các nhà kinh tế, hoạch định chính sách của giải đấu phải tổ chức các cuộc thảo luận cấp Hội đồng quản trị về việc sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Lionel Messi mới chỉ giành 2 chiếc Cúp cùng Inter Miami, và đều không phải danh hiệu quan trọng nhất.

Tuy nhiên, trong khi MLS và Inter Miami ăn mừng vì vận may ập đến, Messi có vấn đề phải tâm tư. Siêu sao người Argentina không đến đây để bán áo và tiếp thị thương mại. Anh muốn chiến thắng, giành các danh hiệu và để lại di sản ở Mỹ bằng thành tích thể thao. Thật đáng buồn khi những chiếc cúp lần lượt xa tầm với.

Trong vòng 2 năm kể từ khi gia nhập Inter Miami, Messi có cơ hội đoạt 7 danh hiệu. Thế nhưng anh mới giành được 2, là Supporters' Shield 2024 dành cho đội đạt nhiều điểm nhất trong mùa giải, và Leagues Cup 2023, giải thường niên của các đội MLS và Liga MX của Mexico.

Trong khi đó, Messi và các đồng đội đã thất bại trong việc chinh phục MLS Cup 2024 và mới đây, bị loại khỏi CONCACAF Champions Cup 2025 sau thất bại chung cuộc 1-5 trước Vancouver Whitecaps FC của Canada. Cay đắng hơn, HLV Javier Mascherano của Inter Miami thừa nhận rằng đội của ông không đủ tốt, và các đối thủ xứng đáng hơn bởi xuất sắc hơn.

Bây giờ, mục tiêu của họ lại quay về với Supporters’ Shield 2025 và MLS Cup 2025. Inter Miami cũng sẽ tham dự FIFA Club World Cup 2025 tổ chức tại Mỹ vào tháng 6 tới, nhưng thật khó để cạnh tranh với những tên tuổi lớn ở châu Âu cũng như Nam Mỹ, kể cả với Messi.

Thực tế là Inter Miami không phải đội ngũ mạnh mẽ như mùa trước. Đã có nhiều dấu hiệu cho thấy sự suy giảm của một tập thể gồm quá nhiều ngôi sao luống tuổi. Kể từ đầu tháng 4 đến nay, đội bóng của David Beckham (và anh em nhà Mas) chỉ thắng 3/9 trận ở mọi đấu trường (còn lại thua 4 hòa 2).

Với Messi, trước khi ghi bàn vào lưới New York RB mới đây, anh đã trải qua 4 trận tịt ngòi . Và đây mới là bàn thứ 4 tại MLS 2025. Luis Suarez còn tệ hơn. Nếu như mùa trước, bất chấp tuổi 38 và chấn thương đầu gối, tiền đạo người Uruguay vẫn ghi 20 bàn và 9 kiến tạo. Mùa này, anh chỉ có 2 bàn sau 9 lần ra sân.

Inter Miami đang có dấu hiệu suy giảm so với mùa trước.

Ngoài ra, Inter Miami cũng có Sergio Busquets 37 tuổi và Jordi Alba 36 tuổi, cùng thủ môn Oscar Ustari 38 tuổi, tiền đạo Fafa Picault năm nay 34. Alba, Busquets và Suarez đều hết hợp đồng vào cuối mùa giải và đang chiếm các suất cầu thủ được chỉ định, danh sách giới hạn gồm 3 cầu thủ được phép nhận thêm khoản chênh lệch ngoài mức lương cơ bản theo quy định của giải đấu.

Liệu Inter Miami có tiếp tục gắn bó với họ hay bỏ qua để hướng đến những cầu thủ mới trẻ trung hơn? Thật khó để đoán định, nhất là khi đây đều những người bạn thân của Messi và cũng vừa xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật thứ 50 của ông chủ Beckham được tổ chức tại Cipriani, nhà hàng Ý ở Miami.

Riêng về Messi, Inter Miami đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng vào tháng trước. Có nghĩa siêu sao người Argentina có thêm thời gian để giành thêm các danh hiệu, tạo dựng vị thế về mặt chuyên môn ở MLS. Nhưng muốn điều này thành hiện thực, đội bóng 7 năm tuổi cũng phải nâng cấp đội hình đúng với tầm vóc của Messi.