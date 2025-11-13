Vào ngày 13/11, nữ ca sĩ Orange đã tham dự sự kiện ra mắt phim Wicked 2 tại Singapore và được giao lưu với dàn diễn viên Ariana Grande, Cynthia Erivo. Cô chính là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có vinh hạnh này.

Để màn gặp mặt thêm đặc biệt và đáng nhớ, giọng ca sinh năm 1997 đã nhanh chóng đảm nhận vai trò "giáo viên tiếng Việt" cho Ariana Grande một cách nhiệt tình. Cô đã cùng nữ ca sĩ kiêm diễn viên lừng danh thế giới đu trend cực hot "Em chào sếp" đang gây bão mạng Việt Nam. Ariana Grande cùng Cynthia Erivo thích thú thấy rõ, vui vẻ cùng Orange đu trend nhiệt tình.

Dàn diễn viên phim Wicked 2 thích thú thấy rõ trong khoảnh khắc này

Đoạn clip 6 giây ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão mạng xã hội Việt Nam. Netizen vô cùng bất ngờ và thích thú trước sự thân thiện của ngôi sao quốc tế. Việc một ngôi sao tầm cỡ như Ariana Grande cập nhật và sử dụng đúng trend mạng xã hội của Việt Nam đã tạo nên một khoảnh khắc kết nối cực kỳ đặc biệt, dễ dàng hạ gục trái tim người hâm mộ đất nước hình chữ S. Một lần nữa, Ariana Grande chứng minh sức hút toàn cầu của mình, vừa chuyên nghiệp vừa gần gũi, sẵn sàng hòa nhập với văn hóa địa phương theo cách cực kỳ đáng yêu.

Ariana Grande cười rạng rỡ sau khi đu trend

Ariana Grande-Butera, sinh ngày 26/6/1993 tại Boca Raton, Florida (Mỹ), là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ nhỏ, nổi tiếng với vai Cat Valentine trong loạt phim truyền hình của Nickelodeon như Victorious và Sam & Cat.

Bước ngoặt đến khi Ariana chuyển hướng sang âm nhạc. Album đầu tay Yours Truly (2013) giúp cô trở thành “hiện tượng mới” của làng nhạc pop và R&B. Các album sau đó như My Everything (2014), Dangerous Woman (2016), Sweetener (2018), Thank U, Next (2019) và Positions (2020) đều gặt hái thành công lớn, mang về cho cô nhiều giải Grammy, Billboard và MTV Awards. Với chất giọng soprano mạnh mẽ cùng quãng giọng ấn tượng gần 4 quãng tám, Ariana Grande thường được so sánh với diva đình đám Mariah Carey. Ngoài âm nhạc, Ariana Grande cũng tham gia diễn xuất điện ảnh và sân khấu, gần đây gây chú ý khi đảm nhận vai Glinda trong bom tấn nhạc kịch Wicked.

Về đời tư, Ariana từng có nhiều mối tình được công chúng quan tâm, trong đó có Mac Miller, Pete Davidson và Dalton Gomez, người cô kết hôn năm 2021 và ly hôn năm 2023. Hiện tại, cô được cho là đang hẹn hò với diễn viên Broadway Ethan Slater. Với hình ảnh chuyên nghiệp, giọng hát đỉnh cao và khả năng biến hóa liên tục, Ariana Grande đã khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ pop có ảnh hưởng nhất thế giới thế hệ mới.

