Trợ thủ của Song Joong Ki ở Cậu Út Nhà Tài Phiệt: Sự nghiệp toàn vai phụ, nổi đình đám vì một cô gái

Park Hyuk Kwon hiện đang là cái tên được các khán giả phim Hàn quan tâm khi xuất hiện với một vai diễn khá quan trọng trong Cậu Út Nhà Tài Phiệt. Cụ thể, anh vào vai Oh Se Hyun, chủ tịch tập đoàn Power Shares, một chủ đầu tư mà Do Joon (Song Joong Ki) vô cùng muốn hợp tác. Hiện tại, Oh Se Hyun đang là cánh tay phải đắc lực, ra mặt giúp Do Joon thực hiện kế hoạch chiếm lấy tập đoàn Soonyang. Phải nói, để Do Joon đi được đến hiện tại, công lớn nhất là của Oh Se Hyun.

Đảm nhận vai Oh Se Hyun là nam diễn viên gạo gội Park Hyuk Kwon. Anh sinh năm 1971, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1993 với tư cách là thành viên của đoàn kịch Sanulrim. Trong sự nghiệp phim ảnh của mình, anh chủ yếu được biết đến qua những vai phụ có cá tính độc đáo trong loạt phim như Chaw, Secret Reunion, Secret Love Affair,... hay gần đây nhất là Mine.

Trong sự nghiệp của mình dù toàn đảm nhận vai phụ nhưng Park Hyuk Kwon nhiều lần được vinh danh với loạt giải thưởng danh giá. Một trong số đó phải kể đến như Nam diễn viên xuất sắc nhất ở Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 15; Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở Giải thưởng phim truyền hình quốc tế Seoul lần thứ 16, Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo cho diễn xuất ở Liên hoan phim ngắn Mise-en-scène,...

Sự nghiệp không có quá nhiều dấu mốc ấn tượng nên lần hiếm hoi Park Hyuk Kwon nổi đình đám trên mặt báo là vì chuyện tình yêu. Cụ thể nam diễn viên từng bị “bóc” đang hẹn hò với nữ diễn viên Jo Soo Hyang, người kém anh khá nhiều tuổi. Khoảng cách tuổi tác khiến thời điểm đó, anh bị chỉ trích khá nhiều, dù vậy hai người vẫn quyết định gắn bó bên nhau.

Park Hyuk Kwon và nữ diễn viên Jo Soo Hyang bị bắt gặp hẹn hò

