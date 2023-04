Trở thành “sàn catwalk trong mơ”: Cầu Hôn đốn tim giới mộ điệu

Fashion Voyage 5 được Sun Group và Sun Property tài trợ độc quyền. Đây cũng là năm thứ 5 Tập đoàn Sun Group đồng hành cùng nhà sáng lập Long Kan tổ chức show diễn này.

Sáng tạo và nghệ thuật là không giới hạn. Điều đó luôn đúng với những công trình được kiến tạo bởi tập đoàn Sun Group và cả những bộ sưu tập thời trang trong Fashion Voyage 5 của Long Kan.

Sự đồng điệu của những tâm hồn duy mỹ, khát khao tôn vinh cái đẹp đã đưa họ gặp nhau, lần này là trên sàn runway có "một không hai" - Cầu Hôn, biểu tượng du lịch mới sắp được ra mắt tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc.

Sau nửa thập kỷ đồng hành cùng show diễn, Sun Group và Sun Property tiếp tục vinh hạnh là nhà tài trợ độc quyền cho Fashion Voyage 5, với mong muốn được tôn vinh tình yêu và cái Đẹp, trong sứ mệnh "Làm đẹp những vùng đất" tại Phú Quốc, như cách mà Sun Group đã thành công tại Đà Nẵng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Sa Pa…, để quảng bá và đưa du lịch Việt Nam thăng hạng trên bản đồ du lịch thế giới.

Các bộ sưu tập tại show diễn trên Cầu Hôn thuộc về hai nhà thiết kế nữ nổi danh trong làng thời trang Việt. Nếu Thuỷ Nguyễn ví Cầu Hôn như "dải gấm" giữa biển trời, thì "bà tiên váy cưới" Calla Phương Linh chia sẻ bản thân cô và khách mời đã có những cảm xúc thực sự thăng hoa khi chiêm ngưỡng bộ sưu tập tại sàn diễn đặc biệt này.

Sự kết nối giữa văn hóa Việt - Italy, giữa mộc mạc, duyên dáng và khác biệt, trẻ trung, được thể hiện rõ nét trong bộ sưu tập áo dài "Ới a ơi à" của "người đàn bà gấm" Thủy Nguyễn.

Bộ sưu tập áo dài lần này của Thủy Nguyễn như hòa chung linh hồn với Cầu Hôn. Bởi công trình này cũng ẩn chứa nhiều "mật mã văn hóa" Việt - Italy, khi được kiến tạo bởi tập đoàn Việt Nam - Sun Group và đơn vị thiết kế nổi tiếng thế giới từ Italy - Archea Associati.

Kiến trúc sư tài năng Marco Casamonti, cha đẻ Cầu Hôn cũng từng hé lộ, cây cầu được lấy ý tưởng từ tác phẩm "The Creation of The Adam", của danh họa người Italy Michelangelo và cây cầu gặp gỡ của Ông Ngâu, Bà Ngâu trong cổ tích Việt Nam. Cũng vì thế, cây cầu mang trong mình ý nghĩa về sự kết nối để xóa mờ nhiều khoảng cách giữa người với người, giữa con người với thiên nhiên, xã hội cũng như giữa các nền văn hóa.

Trong ráng chiều, mặt trời đỏ au, tròn vạnh như chiếc mâm đồng, nhuộm từng mảng cam vàng rực rỡ trên mặt biển xanh thẳm của đảo ngọc, Cầu Hôn với đường cong mềm mại hiện lên như dải gấm bắc qua biển trời.

Khoảnh khắc Mặt trời dần khuất bóng, hòa quyện vào đại dương cũng là lúc Cầu Hôn lung linh, rực rỡ hơn bao giờ hết với công nghệ đèn LED Dynamic. Sự huyền diệu của ánh sáng thiên nhiên, cùng những vệt sáng chuyển động mềm mại của cây cầu, khiến nhiều người không thể ngừng liên tưởng tới ánh sáng của phép tiên trong những câu chuyện cổ tích.

Lúc này, bộ sưu tập váy cưới cao cấp "La Rosa Brilla" của Calla Phương Linh cũng chính thức được trình diễn, tựa cơn gió mới mang theo cả những hương vị ngọt ngào của đóa hồng tình yêu.

Bộ sưu tập váy cưới lần này của cô cũng mang phong cách thời trang Italy cao cấp và mỗi chiếc váy cưới là đại diện cho vẻ đẹp của loài hoa hồng ở các góc độ và sự biến hoá khác nhau.

Khoảnh khắc những "cô dâu" trong những chiếc váy tinh khôi, lãng mạn và bay bổng trong ráng chiều tuyệt mỹ, vang vọng phía xa tiếng thời gian của tháp đồng hồ, khung cảnh Cầu Hôn và Thị trấn Hoàng Hôn hiện lên mê hoặc như khu vườn thần tiên, mà người ngắm nhìn đều muốn lưu lại mãi ở khoảnh khắc này.

Cầu Hôn, cây cầu được thiết kế với 2 nhánh dài 400 m, hợp làm thể thống nhất nhưng không chạm, cách nhau một khoảng 45 cm. Khát khao yêu cháy bỏng tịnh tiến theo từng bước chân 2 người từ 2 phía cầu và cao trào khi đứng trước khoảng cách nhỏ, sẽ chỉ có thể được lấp đầy bởi những cái hôn, cái nắm tay thật chặt và ánh hoàng hôn diệu vợi.

Theo như kiến giải của KTS Marco Casamonti, cây cầu được lấy ý tưởng từ tác phẩm "The Creation of The Adam", của danh họa Michelangelo, mô tả khoảnh khắc trước khi Chúa trời trao sự sống cho Adam. Có lẽ vì thế hai nhánh cầu sẽ không bao giờ chạm, để tôn vinh những khoảnh khắc kết nối mà con người tạo ra.

Vì vậy, không khó để tin rằng, Cầu Hôn sẽ nhanh chóng trở thành điểm đến của tình yêu, của những khoảnh khắc đời người.

Fashion Voyage số 5 đã khép lại với ấn tượng lớn trong lòng giới mộ điệu dành cho "sàn runway lãng mạn bậc nhất" mang tên Cầu Hôn, như cách nhiều nhà thiết kế và khán giả gọi tên.

Cầu Hôn hay Thị trấn Hoàng Hôn do Sun Group kiến tạo sẽ là những biểu trưng mới cho du lịch Phú Quốc. Nhưng cuộc hành trình "làm đẹp vùng đất" tại đảo Ngọc sẽ còn tiếp tục được nối dài với điểm đến mới mang tên Bãi Sao – Vịnh Ban Mai.

Tại đây, Sun Group tiên phong kiến tạo mô hình công viên chủ đề sáng tạo đa trải nghiệm mang tinh thần Hawaii, được vận hành bởi Sun World. Công viên đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực, giải trí tương tác và nghỉ dưỡng của du khách. Đây là minh chứng cho khát vọng nâng tầm điểm đến Bãi Sao trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam và quốc tế, sau sự thành công của Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc.