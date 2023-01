Trợ lý công nghệ thông minh - mảnh ghép hoàn thiện "cuộc sống hybrid" của diễn viên Lã Thanh Huyền

Hybrid work life - Sống và làm việc đúng nghĩa

Sau đại dịch, hybrid work trở thành xu hướng toàn cầu, xuất hiện trong mọi ngành nghề của xã hội. Lối sống hybrid cho phép một người có thể làm nhiều việc, hoàn thành nhiều vai trò cùng một lúc. Hybrid work life chú trọng vào hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống. Thay vì mất cả ngày lên công ty, bạn có thể làm mọi việc ở bất cứ đâu để có thêm thời gian chăm lo cho gia đình và hoàn thiện bản thân, hướng đến một cuộc sống đúng nghĩa.

Diễn viên, doanh nhân Lã Thanh Huyền

Để hiểu rõ hơn về xu hướng tiến bộ này, hãy gặp gỡ một gương mặt thành công với lối sống hybrid – nữ diễn viên Lã Thanh Huyền. Không chỉ biết đến với vai trò nghệ sĩ, Lã Thanh Huyền còn là CEO chuỗi siêu thị Dalat Mart và là Chủ tịch thương hiệu kim cương đá quý DEAM Diamond. Tại buổi talkshow "Trợ lý công nghệ thông minh cho cuộc sống hybrid" do HP và Intel® đồng tổ chức vừa qua, nữ doanh nhân đã chia sẻ cách quản trị thời gian thông minh để cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Các thiết bị công nghệ giúp Lã Thanh Huyền tận dụng thời gian hiệu quả

"Chúng ta cần tối ưu hóa quỹ thời gian trong ngày, thúc đẩy hiệu suất công việc, tiết kiệm thời gian để làm thêm được nhiều việc khác nữa. Khi các bạn làm những việc quan trọng một cách nhanh hơn, thì chúng ta sẽ có thêm thời gian phân bổ cho công việc và cá nhân của mình. Và với bản thân Huyền, để có thể tối ưu hóa quỹ thời gian, Huyền cần đến sự trợ giúp của công nghệ".

Những trợ lý công nghệ thông minh không thể thiếu của Lã Thanh Huyền

Đối với Lã Thanh Huyền, trợ lý công nghệ thông minh là một thiết bị chủ động vận hành, giúp người dùng không bị phân tán sự tập trung khi làm việc. Vì thế nữ doanh nhân có những yêu cầu cao đối với chiếc laptop cho công việc. Laptop cần nhỏ gọn, có thời lượng pin dài, dễ dàng kết nối các luồng công việc một cách trơn tru dù ở bất cứ nơi đâu. Những điều này được đáp ứng trọn vẹn bởi chiếc laptop HP Elite x360 1040 G9.

Một chiếc máy tính ứng dụng công nghệ AI và trang bị các tính năng cộng tác tối ưu

Ngoài các điểm mạnh về hiệu năng khi được trang bị bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 12 có thiết kế đột phá cho hiệu suất đỉnh cao và công nghệ Wi-Fi 6E (Gig+) giúp kết nối nhanh hơn 3 lần so với những chuẩn Wi-Fi trước, HP Elite x360 1040 G9 còn sở hữu những tính năng thông minh vượt trội. Có thể kể đến HP Auto Lock and Awake với cảm biến tiệm cận sẽ tự động khóa laptop khi người dùng bước ra xa khỏi máy và tự động kích hoạt lại thiết bị khi cảm nhận có người tiến lại gần, kết hợp cùng camera hồng ngoại nhận diện gương mặt hoặc đầu đọc vân tay giúp người dùng đăng nhập an toàn thông qua Windows Hello mà không cần password.

Hoặc tính năng HP Context Aware sử dụng cảm biến chuyển động được trang bị trên HP Elite x360 1040 G9 để nhận biết thiết bị đang đặt ở đâu. Máy sẽ tự động giảm nhiệt độ khi được đặt trên đùi giúp người dùng sử dụng một cách thoải mái. Nếu hiệu năng xử lý được đẩy cao khi người dùng làm việc trên bàn thì tốc độ phản hồi của màn hình cảm ứng sẽ được tối ưu khi máy đang ở chế độ tablet.

Với yêu cầu kết nối công việc, dòng Elite x360 được trang bị những tính năng tân tiến nhất để đảm bảo cuộc họp online hiệu quả. Hình ảnh luôn sắc nét nhờ camera 5MP, và HP Auto Frame tự động căn chỉnh giúp đối tượng luôn trong khung hình dù có di chuyển. Giọng nói rõ ràng nhờ công nghệ khử tạp âm dựa trên AI, và HP Dynamic Voice Leveling tự động điều chỉnh độ bắt tiếng trong phạm vi 3m để âm lượng luôn mượt mà.

HP Elite x360 1040 G9 xoay gập dễ dàng

Một điểm mạnh hết sức nổi bật khác của Elite x360 1040 G9 chính là được tích hợp sẵn bộ giải pháp bảo mật HP Wolf toàn diện, mạnh mẽ hàng đầu thế giới. Giải pháp HP Sure Click tạo không gian ảo chứa các trình duyệt, sẽ bảo vệ máy nếu đường link hoặc tập tin được mở có chứa mã độc. HP Sure Start tự động phát hiện những can thiệp trái phép vào BIOS và tự động khôi phục bản BIOS sạch. HP Sure Run duy trì và tự động khôi phục các tính năng bảo mật có trên máy.

Dòng HP ProBook 400 tối ưu chi phí mà hiệu năng không bị ảnh hưởng, phù hợp cho doanh nghiệp

Đối với các phòng ban của công ty, Lã Thanh Huyền lại chọn dòng HP ProBook 440/450 G9 vì chi phí hợp lý hơn, có độ ổn định tin cậy và độ bền chuẩn quân đội MIL-STD 810H. Hơn thế, dòng máy vẫn sở hữu một hiệu năng mạnh mẽ nhờ bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 12 giúp xử lý mọi tác vụ công việc một cách mượt mà, và cũng có những tính năng thông minh cùng những tính năng bảo mật tối ưu mà một trợ lý công nghệ cần có.

Những chia sẻ của Lã Thanh Huyền cho thấy những giá trị tích hợp mà hybrid work life mang lại. Nhưng hiệu quả của nó chỉ có thể được phát huy tối đa khi có các thiết bị thông minh hỗ trợ hoàn thành công việc một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian, dù ở bất cứ đâu.

