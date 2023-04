Trở lại sau khi ngầm xác nhận chia tay bạn trai: Taylor Swift “chửi thề”, mắc lỗi liên tục trên sân khấu

Vào ngày 8 tháng 4 mới đây, truyền thông đưa tin Taylor Swift và nam diễn viên Joe Alwyn “đường ai nấy đi” sau hơn 6 năm bên nhau. Tin tức này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu vì đây là mối tình kín tiếng và lâu dài nhất mà nữ ca sĩ từng trải qua. Những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về vụ việc nhưng công chúng luôn dõi theo sát sao hành động của cặp đôi.

Sau những phát ngôn và hành động như ngầm xác nhận chuyện chia tay, Taylor Swift được bắt gặp quay video cho sản phẩm âm nhạc mới, xuất hiện tại phòng thu giữa đêm cũng như đi ăn tối với bạn bè.

Taylor Swift xuất hiện nhiều lần trước công chúng sau chia tay

Tối ngày 13 tháng 4, Taylor có buổi biểu diễn tại thành phố Tampa thuộc khuôn khổ của chuyến lưu diễn The Eras Tour. Vì là lần đầu tiên trình diễn sau tin tức, người hâm mộ càng chú ý đến biểu cảm và màn thể hiện của cô nàng. Khán giả phát hiện Taylor đã “mắc lỗi” nhiều lần trong concert hôm nay.



Nhớ nhầm tên người biểu diễn mở màn

Trong phần trình diễn Lover, nữ nhạc sĩ đã gửi lời cảm ơn tới nghệ sĩ mở màn của show hôm nay. Tuy nhiên, Taylor đã vô tình cảm ơn một nghệ sĩ khác là Gracie Abrams trong khi Gayle mới là người trình diễn mở màn hôm nay. Sau khi được người hâm mộ và nhân viên nhắc nhở, Taylor đã gửi lời xin lỗi tới Gayle và chia sẻ “hôm nay là ngày 13 - vốn là con số may mắn của tôi, nhưng tối nay có vẻ nó cũng là số lượng tế bào não mà tôi có”.

Taylor quên mất Gayle mới là nghệ sĩ diễn mở màn hôm nay

Quên lời bài hát của chính mình

Mỗi đêm diễn, Taylor sẽ trình diễn hai ca khúc bất ngờ không nằm trong setlist cố định của chuyến lưu diễn. Tối hôm đó, cô nàng lựa chọn ca khúc Speak Now và Treacherous. Trong lúc hát bản hit Speak Now, nữ ca sĩ đã hát sai và phải liên tục dừng lại để nhớ lời bài hát do chính cô sáng tác, trong khi người hâm mộ thì hát vang từng chữ.

Taylor Swift quên lời trong phần trình diễn

“Quên bài” ngay trên sân khấu

Sau khi trình diễn hai ca khúc bất ngờ thì Taylor sẽ có màn nhảy “lặn” xuống sân khấu và chuẩn bị cho màn trình diễn của Midnights. Tuy nhiên, nữ ca sĩ bỗng dưng đứng im thẫn thờ và chỉ bật tỉnh sau khi có tín hiệu lỗi của đội ngũ âm thanh. Fan bắt được khoảnh khắc “Taylor thật” chưa bắt đầu nhưng tiếng nhảy đã vang lên và “Taylor giả” đã bơi gần hết sân khấu.

Tình huống oái oăm khiến giọng ca sinh năm 1989 phải thốt lên câu chửi thề “What the f***?” (Cái chuyện gì vậy trời?).

Taylor mắc lỗi trong phân cảnh nhảy xuống sân khấu

Sự cố trang phục và tai nghe

Taylor cũng đối mặt với những sự cố trang phục và in-ear trong concert. Trước khi trình diễn ca khúc Champagne Problems, một bên tai nghe của cô nàng bị tắt khiến nữ ca sĩ lúng túng chỉnh sửa trên sân khấu. Để người xem không cảm thấy mất hứng, cô nàng đã vừa trò chuyện và nhờ ca sĩ hát đệm của mình giúp đỡ.

Một số vấn đề cũng xảy ra với trang phục trong khi chủ nhân ca khúc Blank Space trình diễn như việc áo lông bị kẹt khi thay đổi trang phục, nịt bít tất bị rách hay việc áo khoác bị rơi lúc nhảy. Khi sự cố xảy ra, Taylor luôn bình tĩnh xử lý, tiếp tục hát đồng thời tiến đến nhờ sự trợ giúp của các dancer.

Trở lại sân khấu sau tin tức chia tay, Taylor nhận được sự ủng hộ và động viên nồng nhiệt từ những người đến xem concert. Tiếng cổ vũ của khán giả cho các phần trình diễn đều rất lớn và đầy năng lượng. Taylor cũng chia sẻ rằng đây là “đám đông cuồng nhiệt nhất” trong những đêm mà cô đã trình diễn.