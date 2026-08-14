Trịnh Thăng Bình đeo kính đen để ngắm Thanh Thuỷ nhiều hơn

Hiếm hoi công khai xuất hiện chung một sự kiện nên mọi phản ứng của Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ luôn khiến dân tình soi kỹ.

Chiều 13/8, show diễn The Prime của NTK Đỗ Long thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám. Đáng chú ý, Hoa hậu Thanh Thuỷ đảm nhận một trong những vị trí diễn cuối và có màn xuất hiện nổi bật trên sàn diễn trong thiết kế váy cưới lộng lẫy.

Bên cạnh màn trình diễn của nàng hậu, khoảnh khắc Trịnh Thăng Bình ngồi dưới hàng ghế khách mời cũng trở thành chủ đề được bàn tán. Nam ca sĩ xuất hiện cùng Đinh Mạnh Ninh, đeo kính đen và hướng ánh mắt về phía sân khấu trong lúc Thanh Thuỷ trình diễn.

Phản ứng của Trịnh Thăng Bình khi Thanh Thuỷ trình diễn (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Ống kính liên tục bắt được biểu cảm của Trịnh Thăng Bình. Có thời điểm nam ca sĩ chăm chú theo dõi màn trình diễn, sau đó lại quay sang trò chuyện cùng Đinh Mạnh Ninh. Khi Thanh Thủy sắp hoàn thành màn trình diễn, Trịnh Thăng Bình cũng vỗ tay hưởng ứng.

Thời gian qua Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ liên tục vướng nghi vấn tình cảm, những tương tác tưởng như rất bình thường này cũng không tránh khỏi bị cư dân mạng soi kỹ. Đặc biệt, chiếc kính đen mà nam ca sĩ đeo nhanh chóng trở thành chi tiết được bàn tán.

Phía dưới những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này, nhiều netizen hài hước cho rằng Trịnh Thăng Bình đeo kính để "ngắm Thanh Thuỷ cho đỡ ngại". Có người còn trêu rằng dù đã đeo kính nhưng không thể che giấu sự chăm chú của nam ca sĩ khi xem bạn gái tin đồn trình diễn.

Trịnh Thăng Bình chăm chú theo dõi Thanh Thuỷ trình diễn

Nam ca sĩ không dùng điện thoại quay lại, chỉ đeo kính đen và ngồi xem bạn gái tin đồn toả sáng

Nhiều cư dân mạng bàn tán về biểu cảm của Trịnh Thăng Bình ở show, và hài hước trêu ghẹo chi tiết nam ca sĩ dùng kính đen để "phòng thủ" (Ảnh: Chụp màn hình)

Tại sự kiện, Trịnh Thăng Bình xuất hiện với diện mạo lịch lãm, lên đồ đúng chuẩn "tổng tài" và ngồi ở hàng ghế đầu của show. Ở đầu show, khi được hỏi đến show để dõi theo ai, Trịnh Thăng Bình lúng túng: "Anh cũng không biết có ai nữa". Chưa dừng lại ở đó, khi được hỏi thẳng liệu có biết Thanh Thủy sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong show, nam ca sĩ lập tức có phản ứng "sượng trân", rồi đánh trống lảng: "Ồ vậy hả?". Tình huống này khiến Đinh Mạnh Ninh đang ngồi ngay bên cạnh - phải nhanh chóng "giải cứu" bạn thân: "Anh biết Hoa hậu Thanh Thủy".

Màn đối đáp ngắn nhưng đầy sự vòng vo của Trịnh Thăng Bình lập tức gây bàn tán. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ dường như đang cố né những câu hỏi liên quan đến Thanh Thủy. Bởi lẽ Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy thời gian qua liên tục trở thành tâm điểm soi hint của cư dân mạng.

Phản ứng của Trịnh Thăng Bình khi được hỏi về Hoa hậu Thanh Thuỷ

Sự xuất hiện của Trịnh Thăng Bình tại show diễn có Thanh Thuỷ thu hút bàn tán khắp các diễn đàn (Ảnh: Viết Thanh)

Ảnh: Viết Thanh

Những phản ứng của giọng ca Người Ấy ở show được dân tình soi kỹ (Ảnh: Viết Thanh)

Ảnh: Viết Thanh

Tin đồn hẹn hò giữa Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ đã râm ran từ giữa năm 2025, khi cả hai liên tục bị "thánh soi" phát hiện sử dụng đồ đôi, check-in tại những địa điểm giống nhau hay xuất hiện nhiều chi tiết trùng hợp trên mạng xã hội. Dù những dấu hiệu này từng gây bàn tán, cả hai vẫn giữ im lặng và không lên tiếng về mối quan hệ.

Cho đến giữa tháng 1 vừa qua, tại một sự kiện, Hoa hậu Thanh Thuỷ bị soi di chuyển ra về bằng một chiếc xế hộp hoa hao với mẫu xe, biển số xe Trịnh Thăng Bình từng sử dụng trong một MV trước đây. Chưa dừng lại ở đó, "team qua đường" còn cho rằng tài xế đưa Thanh Thuỷ về chính là nhân viên của Trịnh Thăng Bình.

Đến giữa tháng 3 vừa qua, nghi vấn càng bùng nổ khi Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ được bắt gặp cùng nhau tình tứ giữa phố. Khi đó, nàng hậu được bắt gặp đến công ty riêng của nam ca sĩ, sau đó cả hai cùng rời đi và có những cử chỉ thân mật. Đặc biệt, hình ảnh Thanh Thuỷ khoác tay Trịnh Thăng Bình khi băng qua đường khiến cư dân mạng gần như tin rằng cả hai đang trong một mối quan hệ tình cảm.

Khi những thông tin xoay quanh đời tư của Thanh Thuỷ rộ lên, phía công ty quản lý của nàng hậu khẳng định luôn tôn trọng đời sống cá nhân của các nghệ sĩ, cho rằng mỗi cá nhân đều có không gian riêng và quyền đưa ra những lựa chọn phù hợp cho cuộc sống của mình. Về phía Trịnh Thăng Bình, nam ca sĩ chưa có động thái hay phản hồi nào về những thông tin tình cảm với Thanh Thuỷ.