Mỹ nhân Việt làm dâu miền Tây: Là thạc sĩ Luật tại Mỹ, đứng sau 1400 tỷ đồng của chồng

Mỗi lần vợ chồng sao Việt này về thăm quê đều được bà con chào đón rất nhiệt tình.

Gần 2 thập kỷ đồng hành, Lý Hải và Minh Hà trở thành một trong những cặp vợ chồng nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng. Cả hai bén duyên từ công việc khi Minh Hà còn là sinh viên. Thời điểm đó, Lý Hải đã là nam ca sĩ nổi tiếng với loạt hit đình đám, trong khi Minh Hà gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật cùng thành tích học tập đáng nể. Cô từng theo học ngành Luật Thương mại Quốc tế và lấy bằng thạc sĩ tại Anh.

Mối quan hệ của cả hai từng khiến nhiều người bất ngờ bởi khoảng cách tuổi tác khá lớn. Minh Hà sinh năm 1985, kém ông xã 17 tuổi. Dù vấp phải không ít lời bàn tán, cả hai vẫn quyết định gắn bó và chính thức về chung một nhà vào năm 2010. Minh Hà thường xuyên dành nhưng lời khen cho gia đình chồng tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Minh Hà cho biết do làm con dâu út nên cô được các anh chị em trong nhà yêu thương, giúp đỡ rất nhiều. Mẹ chồng của Minh Hà cũng là người phụ nữ rất hiền hậu, hy sinh cho con cái.

Sinh thời, mẹ của Lý Hải luôn được con cháu yêu thương, kính trọng. Dù tuổi cao, bà vẫn nhiều lần xuất hiện trong những buổi sum họp gia đình hay các dịp đặc biệt. Mỗi lần Lý Hải và Minh Hà đưa các con về quê thăm bà đều nhận được sự quan tâm của công chúng bởi hình ảnh đại gia đình quây quần, ấm áp. Trong tâm thư tiễn biệt mẹ chồng, Minh Hà thổ lộ: "Cảm ơn má vì đã dành trọn cuộc đời để yêu thương và hy sinh cho gia đình. Những nụ cười, những lời dạy bảo, những khoảnh khắc bình yên bên má sẽ mãi là ký ức quý giá trong lòng con cháu".

Minh Hà từng dành nhiều mỹ từ khi nói về gia đình chồng tại Tiền Giang

Cô thường xuyên đưa các con về thăm quê nội, dạy các bé hiếu thảo với người thân

Sau khi kết hôn, Minh Hà dần lui về phía sau để đồng hành cùng chồng. Cô trở thành "cánh tay phải" đắc lực của Lý Hải trong công việc. Không chỉ quán xuyến gia đình, Minh Hà còn tham gia vào nhiều khâu trong các dự án Lật Mặt, từ sản xuất, quản lý tài chính đến truyền thông và hậu cần.

Vai trò của Minh Hà càng được nhắc đến nhiều hơn khi thương hiệu Lật Mặt liên tiếp đạt thành công ngoài phòng vé. Sau 8 phần phim do Lý Hải làm đạo diễn, series này đã mang về hơn 1.400 tỷ đồng doanh thu. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lý Hải từng thừa nhận anh may mắn khi có một người vợ hiểu chuyện, chu toàn và biết quán xuyến mọi việc. Nhờ Minh Hà đứng phía sau hỗ trợ, nam đạo diễn có thể toàn tâm toàn ý cho công việc chuyên môn và sáng tạo nghệ thuật.

Về phía Minh Hà, cô nhiều lần chia sẻ rằng bí quyết để giữ gìn hôn nhân nằm ở sự tôn trọng và không hơn thua trong cuộc sống vợ chồng. Cặp đôi cũng không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm, áp lực công việc hay chuyện chăm sóc 4 con nhỏ. Tuy nhiên, thay vì để mâu thuẫn kéo dài, cả hai lựa chọn ngồi lại, lắng nghe và tìm cách giải quyết cùng nhau.

Minh Hà là người phụ nữ đứng sau hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của Lý Hải

Lý Hải từng chia sẻ anh có được thành công là do "hậu phương" Minh Hà

Không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp, gia đình Lý Hải - Minh Hà còn ghi điểm bởi hình ảnh giản dị dù có cuộc sống khá sung túc. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ những chuyến du lịch, việc tự tay chăm sóc con đến các bữa cơm gia đình. 4 nhóc tỳ nhà Lý Hải cũng được bố mẹ nuôi dạy theo hướng tự lập, gần gũi với cuộc sống. Các bé theo học trường công lập và có tuổi thơ khá bình dị như nhiều bạn bè đồng trang lứa. Khi muốn mua đồ chơi mới, các con phải tích lũy điểm ngoan. Thỉnh thoảng, Lý Hải mới cho các bé vài chục nghìn đồng để mua bánh kẹo bên ngoài.

Nam đạo diễn từng chia sẻ về nguyên tắc dạy con: "Nguyên tắc của tôi là đòi cách mấy cũng không mua. Nếu mua 1 lần, lần sau con sẽ đòi tiếp. Thông thường tôi sẽ giao kèo với con. Ví dụ mỗi ngày ngoan sẽ được 1 điểm, không ngoan bị trừ 1 điểm. Chừng nào đủ 20 điểm thì sẽ được món đồ chơi đó". Bên cạnh đó, ông bố 4 con cũng đề cao việc tôn trọng sở thích và năng khiếu riêng của từng bé: "Nó thích mặc gì cho mặc đó, thích ăn gì ăn cái đó. Tôi không có kiểu, món mình thích lại bắt con ăn theo. Thấy con hàng xóm giỏi toán cũng bắt con mình học toán trong khi năng khiếu của nó là văn. Chính vì thế, chuyện dạy dỗ con cái nhà tôi rất nhẹ nhõm, không có gì nặng đầu".

Vợ chồng Minh Hà và Lý Hải dạy con sống giản dị, bình dân

Sau hơn một thập kỷ về chung một nhà, Minh Hà vẫn nhận được nhiều lời khen bởi diện mạo trẻ trung và vóc dáng thon gọn dù đã là mẹ 4 con. Không ít khán giả nhận xét bà xã Lý Hải có nhan sắc "lão hóa ngược". Bên cạnh đó, cô còn ghi điểm bởi cách cư xử nhẹ nhàng, kín tiếng và không phô trương giữa showbiz vốn nhiều thị phi.

Cặp đôi đã có 16 năm đồng hành cùng nhau

Ảnh: FBNV