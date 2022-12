“Triệu Mẫn” An Dĩ Hiên ở tuổi 42: Cứ ngỡ thành bà hoàng khi kết hôn nhưng lại “mất trắng” sau một đêm vì chồng đại gia vướng lao lý

Vào tháng 1/2022, đại gia Trần Vinh Luyện - chồng An Dĩ Hiên bị bắt vì là đối tượng tình nghi trong đường dây tội phạm của Châu Trác Hoa. Vụ việc đã gây chấn động giới giải trí khi chồng An Dĩ Hiên luôn gây chú ý nhờ hình tượng người chồng, người cha tốt.

Sau gần một năm bị bắt giam, ngày 5/12 mới đây, Trần Vinh Luyện đã được đưa ra xét xử trước tòa với 83 tội danh liên quan tới tổ chức hoạt động đánh bạc phi pháp, gian lận, rửa tiền cùng một số tội danh nặng khác. Đứng trước tòa, Trần Vinh Luyện vẫn giữ thái độ im lặng. Về phần An Dĩ Hiên, kể từ khi chồng bị bắt, người đẹp vẫn im lặng không phản hồi bất cứ điều gì. Đáng chú ý, trong phiên tòa xét xử chồng lần này, An Dĩ Hiên cũng vắng mặt. Điều này khiến công chúng đặt nghi vấn về chuyện An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện đã ly hôn.

Sinh ra ở vạch đích với cuộc sống chuẩn “công chúa”

Sinh năm 1980, An Dĩ Hiên là nữ diễn viên nổi tiếng người Đài Loan (Trung Quốc). An Dĩ Hiên được khán giả Việt biết tới thông qua vai chính trong phim truyền hình “Đấu Ngư”. Trong phim, An Dĩ Hiên gây ấn tượng với vai nữ chính Ngữ Yến - cô tiểu thư dịu dàng và xinh đẹp. Cô có mối tình ngang trái với nam chính Dư Hạo (do Quách Phẩm Siêu thủ vai).

An Dĩ Hiên sở hữu nét đẹp dịu dàng, ưa nhìn

An Dĩ Hiên gây ấn tượng trong "Đấu Ngư"

Kế đến, An Dĩ Hiên tiếp tục phát triển ở thị trường Đại Lục. Cô gây ấn tượng với các vai diễn trong phim: Tiên kiếm kỳ hiệp, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký… Trong bộ phim “Độc Cô Thiên Hạ” tuy là vai phụ nhưng nhân vật Độc Cô Bát Nhã do An Dĩ Hiên lại gây được ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

An Dĩ Hiên trong "Độc Cô Thiên Hạ"

Với số lượng những bộ phim đã nhận, ai cũng nghĩ rằng, An Dĩ Hiên sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nên cô mới phải nỗ lực như vậy. Tuy nhiên, thực tế gia cảnh của An Dĩ Hiên lại trái ngược với điều đó. Ông bà nội An Dĩ Hiên sở hữu khối tài sản khủng với nhiều bất động sản lớn và là đại địa chủ khu Đông của Trung Quốc.

An Dĩ Hiên sinh ra trong giàu sang

Không những vậy, An Dĩ Hiên còn có bác gái kinh doanh tiệm trà nổi tiếng, số tiền kiếm được mỗi tháng có thể lên đến 700 triệu đồng. Về phần bố An Dĩ Hiên, ông nhanh chóng phát đạt sau khi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Ông là chủ tập đoàn bảo an cùng loạt công ty dệt quân dụng có tiếng. Chỉ với những điều này cũng đủ biết, An Dĩ Hiên vốn là mỹ nhân sinh ra ở vạch đích với cuộc sống không khác gì công chúa.

Dù đã sinh ra ở vạch đích nhưng An Dĩ Hiên vẫn tự đứng trên đôi chân của mình. Bên cạnh việc chăm chỉ đóng phim, dự sự kiện, An Dĩ Hiên cũng tự mình đầu tư vào bất động sản, thu nhập hàng năm lên tới 40 triệu Nhân dân tệ (khoảng 14 tỷ đồng). Người đẹp còn tậu siêu xe 7 tỷ đồng, căn hộ hạng sang với giá 70 tỷ đồng. Mỗi một lần mua sắm của An Dĩ Hiên cũng tốn tới 2 tỷ đồng.

Cuộc hôn nhân với đại gia “không như mơ”

Trước khi quen biết là kết hôn với chồng đại gia Trần Vinh Luyện, An Dĩ Hiên từng dính nghi vấn bị cô bạn thân Từ Hy Viên cướp bạn trai. Đó không ai khác mà chính là thiếu gia Uông Tiểu Phi. Theo nhiều nguồn tin, vào thời điểm trước khi Uông Tiểu Phi kết hôn với Từ Hy Viên, vị thiếu gia tai tiếng này từng hẹn hò cùng An Dĩ Hiên. Khi ấy, An Dĩ Hiên được cho là rất thích Uông Tiểu Phi, thậm chí muốn sớm đi đến hôn nhân cùng vị thiếu gia này.

Từ Hy Viên được cho là cướp Uông Tiểu Phi từ tay An Dĩ Hiên

Tuy nhiên, ngay thời điểm đó sự xuất hiện của Từ Hy Viên được cho là dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa An Dĩ Hiên và Uông Tiểu Phi. Nhiều nguồn tin cho rằng, chính Từ Hy Viên đã cướp Uông Tiểu Phi khỏi tay An Dĩ Hiên. Chính điều này đã khiến mối quan hệ chị em thân thiết giữa Từ Hy Viên và An Dĩ Hiên kết thúc. An Dĩ Hiên cũng không hề xuất hiện tại hôn lễ của Từ Hy Viên.

Tới năm 2017, An Dĩ Hiên nhanh chóng kết hôn cùng đại gia Trần Vinh Luyện sau một thời gian ngắn hẹn hò. Trần Vinh Luyện là tỷ phú sòng bạc tại Macau với tài sản lên tới hơn 1,45 tỷ USD. Năm 2019, An Dĩ Hiên hạ sinh cho chồng đại gia một cậu con trai kháu khỉnh. Tiếp theo sau đó tới năm 2020, hai vợ chồng chào đón thêm cô con gái đáng yêu.

Hình ảnh trong ngày cưới của An Dĩ Hiên

Nhiều người nhận xét rằng, so với Từ Hy Viên thì An Dĩ Hiên hạnh phúc hơn nhiều. Khi vào thời điểm đó, Từ Hy Viên đã thường xuyên phải đối mặt với loạt tin đồn chồng trăng hoa, ngoại tình còn An Dĩ Hiên lại được chồng chiều hết mực. Sau kết hôn, An Dĩ Hiên gần như không hoạt động giải trí, thay vào đó là đi du lịch khắp nơi, trải qua cuộc sống như "bà hoàng". Khi người đẹp hạ sinh con trai đầu lòng, chồng cô đã chi 7.7 triệu USD mua 4 căn hộ cao cấp để tặng vợ.

Hình ảnh khi An Dĩ Hiên mang thai

Gia đình 4 người nhà An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện

Thế nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng, đó chỉ là "bề nổi". Bởi nhiều nguồn tin tiết lộ rằng, chồng An Dĩ Hiên là người có tính gia trưởng, kiểm soát cô từng chi tiết. Theo đó, An Dĩ Hiên không được phép ra đường vào đêm khuya, phải chờ chồng về ăn cơm mỗi ngày. Đặc biệt, chồng An Dĩ Hiên không cho cô mặc đồ gợi cảm, hạn chế mối quan hệ với bạn bè cũ. Chính vì bị kiểm soát mà người đẹp từ chối các hoạt động giải trí và chỉ đăng tải hình ảnh về gia đình. Tuy nhiên, đối với thông tin này, phía An Dĩ Hiên luôn giữ thái độ im lặng, không phản hồi.

Thời điểm Trần Vinh Luyện bị cảnh sát bắt giữ

Cứ ngỡ cuộc sống làm dâu hào môn của An Dĩ Hiên sẽ luôn suôn sẻ như vậy thì chỉ sau một đêm, tất cả mọi thứ đã thay đổi khi chồng người đẹp bị bắt khẩn cấp vì dính vào vụ án đánh bạc phi pháp và rửa tiền.

Ngay sau vụ việc, An Dĩ Hiên hoàn toàn giữ im lặng, không hề lên tiếng. Tới nay đã được gần một năm sau khi chồng bị bắt, người đẹp không hề lộ diện. Thậm chí, trong phiên tòa của Trần Vinh Luyện gần đây nhất, An Dĩ Hiên cũng vắng mặt. Không ít người đặt nghi vấn, liệu rằng có phải An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện đã kết thúc cuộc hôn nhân sau khi vị đại gia này vướng vào lao lý? Bởi lẽ, Trần Vinh Luyện đang đối mặt với 83 tội danh. Một khi bị định tội thì vị đại gia này chắc chắn sẽ phải ngồi "bóc lịch" không dưới 20 năm. Do vậy, netizen cho rằng, việc cả hai vẫn còn giữ quan hệ vợ chồng là rất khó có khả năng. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của công chúng, vẫn phải chờ lời tuyên bố chính thức từ chính An Dĩ Hiên.