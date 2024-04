Triệu Lộ Tư đi chụp ảnh cho brand cao cấp bị chê tới tấp, "búp bê cổ trang" được khen hết lời

Là hai mỹ nhân trẻ đang nhận được nhiều sự yêu thích hiện nay, Triệu Lộ Tư và Điền Hi Vi đã khiến MXH vô cùng thích thú khi cùng lúc đăng tải 2 bộ ảnh cho những thương hiệu thời trang cao cấp. Do đó, từ visual, khả năng "cân đồ" đến thần thái của 2 người đẹp đều không thể tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh.

Triệu Lộ Tư và Điền Hi Vi thả dáng với những thương hiệu thời trang cao cấp

Điền Hi Vi nhận được vô vàn lời khen có cánh với thần thái cực slay trong loạt trang phục thời thượng, hiện đại của Gucci. "Búp bê cổ trang" xứ Trung khoe nhan sắc xinh đẹp, hút hồn cùng đôi mắt to tròn khó có thể rời mắt. Kiểu tóc ép thẳng mái bằng càng giúp diện mạo người đẹp sinh năm 1997 thêm phần cá tính, cool ngầu

Đặc biệt, shoot hình của Điền Hi Vi còn nhận về vô vàn lời khen có cánh với layout makeup quá xuất sắc, phù hợp với gương mặt nữ diễn viên

Đại sứ toàn cầu Triệu Lộ Tư quyến rũ pose dáng trong mẫu váy da ôm sát của Versace. Tuy nhiên, thần thái của nàng "tiểu hoa" đình đám vẫn bị chê gồng, đơ cứng và không phù hợp với vibe của nhà mốt. Bên cạnh đó, việc diện đồ o ép vòng 1 cũng khiến hình ảnh của cô kém sang đi phần nào. Kiểu tóc ép thẳng cùng phong cách kẻ mắt đậm cũng được vô tình làm gương mặt Triệu Lộ Tư già dặn và bớt thon gọn

Triệu Lộ Tư trong đoạn video quảng bá được Versace đăng tải mới đây

Một số bình luận của netizen:

- Điền Hi Vi sang quá, mặc đồ Gucci hợp ghê, makeup đợt này cũng đẹp điên đảo!

- Triệu Lộ Tư không hợp với Versace chút nào, bạn này hợp kiểu trong sáng đáng yêu thôi, nhìn toàn bị gồng.

- Triệu Lộ Tư trông bị buồn cười ý, Điền Hi Vi thì hợp nhìn cuốn hơn nhiều.

- Triệu Lộ Tư gồng quá, mà sao chấp niệm mặc đồ o ép vòng 1 thế, trông kém sang thực sự.

- Điền Hi Vi xinh thật, ưng từ layout makeup đến tóc tai đợt này, bắn ảnh cũng khá thần thái.