Triệu bước chân trên A80 OpenMap tiếp nối tinh thần Việt Nam

A80 OpenMap là sản phẩm công nghệ “Made in Vietnam”, do đội ngũ kỹ sư trong nước phát triển và làm chủ. Ứng dụng không chỉ là bản đồ số thông thường mà còn là nền tảng số cộng đồng, mang trong mình sứ mệnh phục vụ Nhân dân, kết nối sức mạnh toàn dân tộc và khơi dậy khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Ngày 21/8, tại Đại học Phenikaa, trong không khí trang trọng và đầy khí thế hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp với HUB Network và 44+ Technologies tổ chức Lễ ra mắt ứng dụng A80 OpenMap.vn - “Triệu bước chân, một khát vọng”

Các tính năng nổi bật của A80 OpenMap gồm: Định vị và lộ trình chính xác, giúp người dân dễ dàng tìm kiếm, xác định đường đi và điểm đến trong các chương trình trọng điểm; cập nhật nhanh chóng các điểm phát nhu yếu phẩm, dịch vụ, bảo đảm sự an toàn và thuận tiện cho người tham gia; Livestream 360 độ ứng dụng AI với chất lượng hình ảnh 12K cùng âm thanh trung thực, người dùng có thể theo dõi toàn bộ diễn biến sự kiện từ xa, tạo nên trải nghiệm sống động và lan tỏa rộng rãi.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng phát biểu tại chương trình

Ngoài ra, ứng dụng đồng bộ với hệ thống Camera AI 360 độ lắp đặt tại nhiều điểm trọng yếu, tạo nên “không gian số” nơi hàng triệu người dân cùng hòa nhịp, chia sẻ niềm tự hào trong ngày Quốc lễ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng, được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, A80 OpenMap không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, tra cứu, mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc: mỗi bước chân được ghi dấu trên bản đồ là một lời tri ân với quá khứ, một niềm tin cho hiện tại, và một khát vọng cho tương lai Việt Nam hùng cường.

Nếu 80 năm trước, triệu bước chân xuống đường trong mùa thu lịch sử 1945 đã viết nên trang vàng độc lập, thì hôm nay, triệu bước chân số hóa trên A80 OpenMap lại tiếp nối mạch nguồn ấy bằng khát vọng dựng xây đất nước trong kỷ nguyên 4.0.

Cũng tại chương trình, 700 sinh viên xuất sắc Đại học Phenikaa lựa chọn từ 2.000 sinh viên đăng ký đã được tập huấn công tác phục vụ Đại lễ A80.