Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 2.000 tỷ đồng

Đây là đường dây mà Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng (Phòng An ninh mạng) phát hiện qua công tác nắm tình hình trên mạng. Đường dây hoạt động dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, liên tỉnh, thành phố, do nhiều đối tượng hình sự cộm cán cầm đầu, thông qua nhiều chân rết để lôi kéo hàng chục con bạc ở Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh tham gia cá độ.

Đến ngày 16/11, Phòng An ninh mạng phối hợp Công an quận Hải Châu và CATP Hồ Chí Minh huy động gần 100 cán bộ chiến sỹ chia thành 12 tổ công tác tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét chỗ và đưa về trụ sở Công an quận Hải Châu 12 đối tượng. Trong đó có 9 đối tượng hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng, 1 đối tượng ở Quảng Ninh, 2 đối tượng ở TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng trong đường dây đánh bác 2.000 tỷ.

Theo điều tra, vào khoảng tháng 5/2024 do có nhu cầu kiếm tiền bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng, Nguyễn Duy Khanh (45 tuổi, Đà Nẵng) đã liên hệ với một người đàn ông tên Tèo để lấy 1 tài khoản cấp siêu tổng Super Master trên nhà cái “www.bong88.com” có mã là V39B1, hạn mức là 900.000 YEN, sau đó móc nối với nhiều đối tượng khác hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng.

Khanh sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (member) để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao. Từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt, xác định các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng, đặc biệt chỉ riêng trong thời điểm diễn ra giải bóng đá EURO 2024, các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền hơn 150 tỷ đồng.

Tang vật, tài liệu thu giữ gồm hàng chục thiết bị điện tử các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc, hơn 10.000 trang tài liệu liên quan, cùng nhiều tang tài vật khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng trên. Hiện Phòng An ninh mạng phối hợp Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây trên.