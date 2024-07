Công an Quảng Nam bắt hàng chục đối tượng cá độ mùa Euro

Ngày 3-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết các phòng chuyên môn và công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet.

Trương Quốc Cường, Phan Xuân Hảo cùng 9 người trong đường dây đánh bạc được phát hiện tại TP Hội An

Theo đó, qua theo dõi, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá Châu Âu 2024 (Euro) và Cup bóng đá Nam Mỹ 2024 (Copa America), có nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lớn.

Mới nhất, ngày 30-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ 11 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng.

Kết quả điều tra xác định, Trương Quốc Cường, Phan Xuân Hảo (cùng SN 1989, cùng trú TP Hội An) cùng một số đối tượng thống nhất lấy tài khoản cá cược đại lý (Agent) về để tổ chức cá cược trong mùa giải Euro 2024. Từ đầu mùa giải đến khi bị bắt, các đối tượng đã tham gia cá cược bóng đá với tổng số tiền trên 5 tỉ đồng.

Công an triệu tập 20 đối tượng trong đường dây đánh bạc do Nguyễn Hữu Lộc tổ chức

Cũng trong ngày 30-6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị liên quan bắt giữ Nguyễn Hữu Lộc (SN 1983, trú thị xã Điện Bàn) về hành vi tổ chức đánh bạc. Công an đã triệu tập làm việc trên 20 đối tượng trong đường dây đánh bạc do Lộc tổ chức.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử, xác định từ ngày 23-5 đến 30-6, Lộc và các đối tượng liên quan đã tổ chức cho nhiều người đánh bạc qua mạng với số tiền trên 50 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 27-6, Công an TP Tam Kỳ cũng đã bắt giữ các đối tượng Huỳnh Linh Bôn (SN 1998), Nguyễn Văn Phú (SN 1997; cùng trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) và Phạm Ngọc Cương (SN 1982; trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh).

Các đối tượng Bôn, Phú và Cương bị bắt giữ

Theo điều tra, Bôn đã tạo nhiều tài khoản cá độ trên mạng internet, sau đó giao cho các đối tượng "nhà dưới" để đánh bạc. Từ ngày 15-6 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tham gia cá cược nhiều trận đấu bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 1 tỉ đồng.

Vào ngày 26-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cũng triệt xóa một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn TP Tam Kỳ, bắt giữ 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đường dây này, số tiền giao dịch một ngày lên đến hàng trăm triệu đồng.