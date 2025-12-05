Trích xuất camera vụ bắt cóc gây chấn động

Vụ bắt cóc gây chấn động

SBS đưa tin ngày 3/12, cơ quan tố tụng Hàn Quốc vừa hoàn tất cáo trạng đối với hai nghi phạm trong vụ tấn công YouTuber SUTAK (tên thật Ko Jin Ho) - người sở hữu hơn một triệu lượt đăng ký và nổi tiếng trong cộng đồng game. Theo điều tra, nhóm này đã lên kế hoạch bắt cóc, hành hung và giết hại anh và chôn sống nhằm phi tang.

Vụ việc xảy ra tối 26/10 tại tầng hầm giữ xe khu căn hộ ở thành phố Incheon. Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông bị quật ngã xuống sàn, tay bị khống chế, trong khi nghi phạm còn lại liên tục dùng gậy bóng chày đánh vào người nạn nhân. Khi YouTuber cố trốn chạy, họ tiếp tục tấn công nhiều lần trước khi ép anh lên xe rồi đưa đi.

Danh tính hai nghi phạm được xác định là A, ngoài 20 tuổi, chủ cửa hàng xe cũ và B, bạn của A. Sau khi bắt cóc tại hầm gửi xe, cả hai chở nạn nhân đến huyện Geumsan thuộc tỉnh Nam Chungcheong, cách hiện trường khoảng 200 km.

Chia sẻ với báo chí, SUTAK cho biết: “Trên đường đi, chúng trói chặt tay tôi bằng dây rút, đánh vào mặt khi tức giận, rồi đấm đá mỗi khi tôi trả lời không vừa ý… Khi đó tôi chỉ nghĩ nếu họ định giết tôi thật, mong rằng nó sẽ diễn ra nhanh và không quá đau đớn. Tôi nhớ họ nói gì đó về tiền, rồi ánh đèn pha chiếu thẳng vào xe. Đó là xe cảnh sát".

Cuộc truy bắt của cảnh sát, nạn nhân sang chấn nặng

Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo từ SUTAK nên nhanh chóng lần theo chiếc xe nghi vấn và bắt giữ hai kẻ bắt cóc ngay tại Geumsan, chỉ bốn giờ sau khi vụ việc xảy ra.

Sau khi phân tích hình ảnh từ camera an ninh, cảnh sát Hàn Quốc đã xác định được chiếc xe của nhóm bắt cóc YouTuber SUTAK (tên thật: Ko) và truy đuổi suốt đêm. Lực lượng chức năng tìm thấy các nghi phạm và giải cứu nạn nhân vào khoảng 2h30 sáng ngày 27/10.

Nạn nhân sang chấn nặng sau khi bị bắt cóc.

Ko sau đó đăng tải một bức ảnh đã làm mờ, cho thấy gương mặt anh sưng to và bê bết máu. Anh cho biết vụ tấn công khiến bản thân suy giảm thính lực, thị lực và chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng.

“Tôi đang điều trị PTSD. Tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi bước ra ngoài hoặc khi có ai đó đi phía sau mình", anh chia sẻ. Dù vậy, Ko cho biết anh sẽ không dừng lại việc sáng tạo nội dung. Sau vụ việc, kênh YouTube của anh đã vượt mốc một triệu lượt đăng ký.

Kết quả điều tra cho thấy A từng có quan hệ làm ăn với YouTuber này. Anh ta là người được SUTAK giao bán xe, nhưng sau đó nạn nhân liên tục nhận thông báo phạt và hóa đơn phí đường bộ chưa thanh toán.

Khi liên hệ hỏi rõ, A gửi anh một địa chỉ và bảo “đến lấy tiền”. Tuy nhiên khi kiểm tra, SUTAK phát hiện đó là khu vực giữa núi vắng vẻ nên từ chối. A sau đó đổi điểm hẹn sang bãi đỗ xe căn hộ, nơi vụ tấn công diễn ra. Vì lo ngại an toàn, YouTuber đã trình báo cảnh sát trước buổi gặp.

Nghi phạm bị bắt giữ.

Theo cơ quan công tố, nhóm tấn công nhằm vào khoản tiền mà SUTAK yêu cầu hoàn trả từ giao dịch xe hơi. A và B bị truy tố về tội cướp tài sản và giết người bất thành. Ngoài ra, một người đàn ông khác tham gia hỗ trợ cũng đã bị bắt và chuyển hồ sơ sang tòa. Nhóm nghi phạm bị cáo buộc hứa trả cho người này 150 triệu won (khoảng 102.000 USD) nếu phi vụ thành công.

Hai nghi phạm bị bắt giữ và truy tố ngày 21/11 với các tội danh gồm giết người bất thành, cướp tài sản và giam giữ trái pháp luật.

Theo luật Hàn Quốc, tội giết người bất thành có khung hình phạt tối thiểu 10 năm tù và có thể lên đến tù chung thân. Tội giam giữ trái phép bị phạt tối đa 5 năm tù hoặc phạt tiền tối đa 7 triệu won.

Hiện vụ án tiếp tục được xét xử, thu hút sự quan tâm lớn trong dư luận bởi mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.