Trèo lên tháp điện thoại di động, 2 tiếng sau người đàn ông nhảy xuống khiến đám đông kinh hãi

Vào sáng thứ Sáu, 19/4 vừa qua, các sĩ quan của Sở cảnh sát Chaiya, thuộc tỉnh Surat Thani, miền Nam Thái Lan đã được thông báo rằng một người đàn ông nước ngoài đã trèo lên đỉnh tháp thu phát sóng điện thoại di động ở quận Chaiya.

Khi cùng các nhân viên cứu hộ đến nơi, họ thấy một đám đông đã tụ tập và chính quyền từ văn phòng quận gần đó đã đến thuyết phục người đàn ông leo xuống. Trước đó, người dân địa phương cho biết người đàn ông nước ngoài này có hành vi không bình thường.

Người đàn ông cởi trần, ngồi trên trạm thu phát sóng điện thoại di động.

Không chỉ hung hãn và cầm gậy gỗ dọc con đường, người này còn xâm phạm tài sản của người dân, gây ra thiệt hại trước khi leo lên tòa tháp.

Người đàn ông này sau đó được quan sát thấy trên đỉnh tháp trong tình trạng không mặc áo sơ mi, bất động và không phản ứng với cả chính quyền cũng như những người dân địa phương khi họ cố gắng thuyết phục ông ta nói chuyện. Họ cũng gọi tới hiện trường một giáo viên dạy tiếng Anh để giao tiếp với người đàn ông nhưng ông này vẫn không phản ứng.

Người đàn ông đột nhiên nhảy xuống từ độ cao hơn 60m.

Sau khi ngồi bất động trên đỉnh tháp hơn hai tiếng đồng hồ, người đàn ông bất ngờ nhảy xuống từ độ cao 62m của trạm thu phát sóng điện thoại di động khiến đám đông hoảng hốt, la ó. Mặc dù đội cứu hộ đã chuẩn bị những tấm đệm ở bên dưới nhưng vụ việc vẫn kết thúc trong bi kịch. Nạn nhân được cho là đã tử vong tại hiện trường và sau đó được xác định danh tính là một công dân Ba Lan 49 tuổi tên là Robert Czerniawski.

Người đàn ông được xác định đã tử vong tại hiện trường.

Động cơ đằng sau hành động tự tử của người này vẫn chưa được xác định. Cảnh sát cho biết họ sẽ liên lạc với Đại sứ quán Ba Lan tại Thái Lan cũng như gia đình người đã khuất để thông báo tin buồn.

Theo điều tra của cảnh sát, trước đó, người đàn ông này đã thực hành thiền tại một tu viện khoảng ba ngày trước khi trở nên kích động. Bệnh viện Surat Thani đã tiếp nhận thi thể của nạn nhân để khám nghiệm tử thi.

Được biết, nhiều người nước ngoài ở Thái Lan đang phải vật lộn với sự cô lập, tuyệt vọng và lạm dụng chất kích thích khi họ xa quê hương. Những khó khăn về tài chính, các mối quan hệ tan vỡ và các vấn đề pháp lý đều có thể đẩy họ đến bờ vực thẳm.

Trong khi đó, một sự việc tương tự cũng từng xảy ra vào đầu tháng này khi một phụ nữ Thái Lan trèo lên tháp thu phát sóng điện thoại di động ở thành phố Pattaya do căng thẳng về vấn đề tài chính. May mắn thay, đội cứu hộ đã thuyết phục được người phụ nữ quay trèo xuống mặt đất an toàn.

