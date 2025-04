"Trend yêu nước" phủ đỏ mạng xã hội

Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều trào lưu (trend) bày tỏ lòng yêu nước được lan tỏa khắp mạng xã hội. Các nghệ sĩ cũng góp phần truyền đi thông điệp tích cực về lòng tự tôn dân tộc.

Trong video TikTok mới nhất, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - mặc trang phục bộ đội, cầm cờ Tổ quốc và thực hiện động tác chào trên nền nhạc Việt Nam Trong Tôi Là (sáng tác Yến Lê). Hình ảnh nam nghệ sĩ đặt tay và lá cờ lên ngực trái tạo ấn tượng với người xem. Video của NSND Xuân Bắc nhận hơn 2.000 lượt yêu thích chỉ sau ba giờ đăng tải.

Sao Việt lan tỏa tình yêu nước trên mạng xã hội

NSND Tự Long, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng gây chú ý khi bày tỏ lòng yêu nước trên nền nhạc tương tự. Hình ảnh nghệ sĩ và các bạn trẻ mặc trang phục truyền thống hay áo cờ đỏ sao vàng ngập tràn mạng xã hội.

Ngoài ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là, một số nghệ sĩ bắt trend trên nền bài hát Máu Đỏ Da Vàng (Erik, DTAP). Phiên bản remix của bài hát được hơn 230.000 video TikTok sử dụng. Hôm 14/4, ca sĩ Erik đăng tải video hát Máu Đỏ Da Vàng trước quảng trường Ba Đình, thu hút 8 triệu lượt xem và hơn 500.000 lượt thích sau gần hai tuần.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đăng tải video trải nghiệm tham quan Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. “Đến bảo tàng để chiêm nghiệm, biết ơn những gì mà ông cha ta để lại. Lòng yêu nước yêu dân tộc đã nằm sâu trong tâm hồn của chúng ta và khi được đến đây, được nghe những bài hát về đất nước, xem phim ảnh tài liệu thì niềm tự hào ấy lại trỗi dậy”, Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, ca sĩ Hòa Minzy khoe nhan sắc rạng rỡ với áo dài

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, ca sĩ Hà Myo đu trend Hòa Bình Đẹp Lắm, chọn ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung) để khoe hình ảnh check-in tại các bảo tàng, di tích lịch sử. Trước khi lời hát vang lên, câu nói của một cựu chiến binh gây xúc động: "Tự do, hòa bình không phải dễ. Có được bây giờ, cố gắng mà giữ".

Hòa Bình Đẹp Lắm là chủ đề gắn với đợt tuyên truyền cao điểm do Trung ương Đoàn phát động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Yêu nước theo cách của người trẻ

Những ngày này, tại Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương cờ hoa rợp trời, pano ngập phố. Cả nước hướng tới dịp đại lễ. Trào lưu thể hiện lòng yêu nước phủ sóng mạng xã hội lẫn đời thực. Nhiều bạn trẻ diện áo dài chụp hình trước quảng trường Ba Đình lịch sử như một cách tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân.

Một số quán cà phê không chỉ trang trí không gian ngập cờ hoa mà còn tạo ra những đồ uống đặc biệt in hình cờ đỏ sao vàng. Nhiều thương hiệu đồ uống lớn tặng kèm phụ kiện nón lá, hình dán có chủ đề về ngày hội thống nhất non sông. Các hãng thời trang giới thiệu bộ sưu tập mới là những chiếc áo phông in hình bản đồ, lá cờ Việt Nam hay tiêu ngữ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Một số quán cà phê trang trí không gian ngập cờ hoa

Tại TPHCM, khu vực Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) trở thành địa điểm chụp ảnh của nhiều người dân khi có sự xuất hiện của trận địa đại bác chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Một số cặp đôi tranh thủ chụp ảnh cưới tại phim trường đặc biệt 50 Năm Mới Có Một Lần.

Một số tài khoản mạng xã hội bình luận: "Tự hào, hạnh phúc và biết ơn khi được sống trong những ngày tháng 4 lịch sử", "Tinh thần dân tộc lên cao, xem những video về tình yêu nước mà nghẹn ngào"...

Bộ ảnh độc đáo bên trận địa đại bác. Ảnh: Pegasus Studio



Đặc biệt, những ngày gần đây, người dân đổ về xem các buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành tại TPHCM và liên tục ca ngợi các chiến sĩ. Theo You net Media, từ ngày 27/3 đến 22/4, chủ đề lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam nhận được hơn 2,4 triệu lượt thảo luận cùng 18,13 triệu tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Với niềm tự hào dân tộc, nhiều người gọi đây là "concert quốc gia".