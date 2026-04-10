Trên tay iPad Air M4 chính hãng đầu tiên tại Việt Nam: Màu Trắng vàng đẹp mắt, hiệu năng ấn tượng!

iPad Air M4 là bản nâng cấp tập trung mạnh vào hiệu năng thay vì thiết kế. Con chip M4 cùng RAM 12GB giúp thiết bị tiệm cận dòng Pro về sức mạnh, trong khi vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận hơn.
Sau màn ra mắt loạt sản phẩm mới vào tháng trước, iPad Air M4 đã chính thức "cập bến" thị trường Việt Nam. Đây là lần đầu tiên dòng Air được trang bị chip M4, con chip vốn chỉ xuất hiện trên các thiết bị cao cấp, mang đến bước tiến đáng kể về hiệu năng lẫn trải nghiệm sử dụng.
Tại thị trường Việt Nam, iPad Air M4 được phân phối với các mức giá: 11 inch (Wi-Fi): từ 16,689 triệu đồng, 11 inch (Wi-Fi + Cellular): từ 20,889 triệu đồng, 13 inch (Wi-Fi): từ 22,089 triệu đồng và 13 inch (Wi-Fi + Cellular): từ 26,289 triệu đồng. Các tùy chọn dung lượng gồm 128GB, 256GB, 512GB và 1TB.