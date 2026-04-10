Trên tay iPad Air M4 chính hãng đầu tiên tại Việt Nam: Màu Trắng vàng đẹp mắt, hiệu năng ấn tượng!

Sau màn ra mắt loạt sản phẩm mới vào tháng trước, iPad Air M4 đã chính thức "cập bến" thị trường Việt Nam. Đây là lần đầu tiên dòng Air được trang bị chip M4, con chip vốn chỉ xuất hiện trên các thiết bị cao cấp, mang đến bước tiến đáng kể về hiệu năng lẫn trải nghiệm sử dụng.

Về thiết kế, iPad Air M4 vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Air với màn hình tràn viền, các cạnh vát phẳng và mặt lưng nhôm nguyên khối cứng cáp. Các góc bo tròn mạnh giúp việc cầm nắm trở nên dễ chịu hơn, đặc biệt khi sử dụng trong thời gian dài.

Điểm nhấn nằm ở màu Trắng vàng, một tông màu nhẹ nhàng nhưng đủ khác biệt để gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên cạnh đó, Apple vẫn duy trì các tùy chọn quen thuộc như Xanh dương, Tím và Xám, phù hợp nhiều nhóm người dùng.

Máy tiếp tục có hai kích thước 11 inch và 13 inch. Phiên bản 11 inch gọn gàng, linh hoạt khi di chuyển, trong khi bản 13 inch mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn, đặc biệt hữu ích cho người dùng làm việc đa nhiệm, vẽ hoặc ghi chú.

Điểm nâng cấp lớn nhất nằm ở con chip M4. Trong quá trình trải nghiệm nhanh, thiết bị cho tốc độ phản hồi rất nhanh, gần như không có độ trễ khi chuyển đổi giữa các ứng dụng hay xử lý tác vụ nặng.

Với CPU 8 lõi, GPU 9 lõi và Neural Engine cải tiến, iPad Air M4 xử lý tốt các công việc như chỉnh sửa video, thiết kế đồ họa hay chơi game cấu hình cao. Đáng chú ý, các tác vụ AI chạy trực tiếp trên máy diễn ra mượt mà hơn, tận dụng tối đa phần cứng mới. Việc được nâng RAM lên 12GB cùng băng thông bộ nhớ cao, giúp khả năng đa nhiệm trở nên ổn định hơn đáng kể.

Apple tiếp tục sử dụng tấm nền IPS LCD Liquid Retina thay vì chuyển sang OLED hay mini-LED. Dù vậy, trải nghiệm thực tế vẫn rất tốt với màu sắc sống động, độ sáng ổn định và góc nhìn rộng.

Cả hai phiên bản đều hỗ trợ True Tone và lớp phủ chống phản chiếu. Bản 13 inch có độ sáng tối đa 600 nits, nhỉnh hơn mức 500 nits trên bản 11 inch.

iPad Air M4 chạy iPadOS 26 với giao diện Liquid Glass mới, hỗ trợ đa cửa sổ tốt hơn và tích hợp các tính năng Apple Intelligence. Trong quá trình sử dụng nhanh, khả năng quản lý nhiều ứng dụng cùng lúc trở nên trực quan và mượt mà hơn.

Thiết bị vẫn tương thích với Apple Pencil Pro và Magic Keyboard thông qua cụm 3 chấu kết nối ở mặt lưng, cho phép biến iPad thành một công cụ làm việc linh hoạt.

Máy trang bị hai camera 12MP ở mặt trước và sau. Camera trước hỗ trợ Center Stage, tự động căn chỉnh khung hình khi gọi video. Camera sau đáp ứng tốt nhu cầu chụp tài liệu và quay video 4K.

Tại thị trường Việt Nam, iPad Air M4 được phân phối với các mức giá: 11 inch (Wi-Fi): từ 16,689 triệu đồng, 11 inch (Wi-Fi + Cellular): từ 20,889 triệu đồng, 13 inch (Wi-Fi): từ 22,089 triệu đồng và 13 inch (Wi-Fi + Cellular): từ 26,289 triệu đồng. Các tùy chọn dung lượng gồm 128GB, 256GB, 512GB và 1TB.