vivo V70 FE - “trợ lý du lịch” mới xứng đáng sở hữu trong năm 2026

Cũng như bao bạn trẻ khác, tôi cũng mong muốn dịp nghỉ dưỡng hiếm hoi của bản thân trong năm sẽ "tràn bộ nhớ" với những khoảnh khắc ấn tượng khó quên. Trong chuyến đi Nam Du vừa qua, tôi đã quyết định mang theo chiếc vivo V70 FE, và hoàn toàn thỏa mãn với những tính năng hỗ trợ tôi sống trọn từng khung hình bừng nắng.

Nhỏ gọn trong tầm tay, lấp lánh giữa biển xanh nắng vàng

Nhỏ gọn là yêu cầu tất yếu cho chiếc smartphone đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này, và vivo V70 FE nhanh chóng gây ấn tượng với thiết kế đẹp đến từng góc cạnh. Trọng lượng dưới 200g giúp tôi dễ dàng cầm nắm, thoải mái chạy dọc bờ biển hay bỏ gọn vào túi quần. Máy mỏng vừa phải, không tạo cảm giác "cứa tay", đi kèm khung hợp kim nhôm sang trọng lung linh dưới nắng. Dù là con trai, tôi vẫn bị thu hút bởi màu Muse Purple, thực tế bắt mắt hơn nhiều so với hình ảnh trước đó. Mặt lưng chuyển sắc ánh kim cùng công nghệ Cánh hoa Xếp lớp khiến thiết bị trở nên nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.

Chuẩn chống nước cho chuyến đi biển sảng khoái

Mỏng nhẹ là vậy, vivo V70 FE còn "cứng" hơn tôi nghĩ với chuẩn chống nước IP68 & IP69. Lỡ vẩy nước lên máy, tôi vẫn vô tư sử dụng mà không lo ảnh hưởng đến chất lượng của thiết bị. Dù lên thuyền hay lặn nước, tôi vẫn có máy trong tay để không bỏ lỡ những giây phút tuyệt đẹp trong suốt chuyến đi này.

Quay chụp nét căng, zoom 900% không lo "vỡ ảnh"

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, tôi kỳ vọng một chiếc smartphone có thể mang đến những bức ảnh sắc nét, chân thực để lưu giữ kỷ niệm và làm mới trang cá nhân. vivo V70 FE đã đáp ứng trọn vẹn với camera AI siêu sắc nét 200MP, chống rung OIS giúp ghi lại toàn cảnh bãi biển chỉ bằng một chạm, thậm chí zoom xa đến 30x vẫn rõ nét. Công nghệ Tele và khả năng zoom 900% trở thành "vũ khí" giúp tôi bắt trọn mọi khoảnh khắc ở bất kỳ góc độ nào. Không chỉ chụp tốt, máy còn quay video 4K mượt mà, ổn định nhờ chống rung kép OIS + EIS, tái hiện trọn vẹn từng chuyển động và âm thanh rì rào của thiên nhiên nhờ tính năng khử nhiễu AI.

Bên cạnh đó, vivo V70 FE còn mang lại sự yên tâm tuyệt đối về pin với viên BlueVolt 7000mAh, đủ sức đồng hành suốt cả ngày dài mà không lo gián đoạn. Ngay cả khi cần nạp lại năng lượng, sạc siêu tốc 90W vẫn giúp thiết bị nhanh chóng trở lại trạng thái sẵn sàng, giữ trọn mọi trải nghiệm liền mạch.

Một cái hay nữa của khả năng "zoom cực cận" chính là quá trình "hậu kỳ" dễ dàng. Lỡ chụp một bức ảnh quá rộng, tôi vẫn có thể crop ảnh chi tiết hơn mà vẫn giữ được chất lượng rõ rệt. Giống bức ảnh dưới đây, tôi "lỡ tay" chụp quá xa cho người bạn của mình và phải cắt gần lại, nhưng ảnh vẫn đảm bảo độ phân giải như ban đầu.

Chỉnh ảnh bằng AI, frame "đóng dấu" khoảnh khắc độc đáo

Điểm tôi thích nhất về thiết bị chính là bộ lọc AI đa dạng, giúp tôi có thể chụp ra những bức ảnh đúng với nhu cầu của mình. Dù là ngoại cảnh, chân dung hay selfie, phần Camera đều có filter riêng với nhiều phong cách, kiểu màu, tha hồ để tôi lựa chọn.

Tôi cũng khám phá nhiều tính năng chỉnh sửa ảnh AI thú vị như xóa vật thể, cân chỉnh màu và đặc biệt là AI Magic Weather. Khi thời tiết Nam Du bất ngờ chuyển xấu khiến ảnh kém tươi, tôi dễ dàng "biến hóa" lại bầu trời trong xanh, nắng đẹp chỉ sau vài thao tác.

Thế là cả nhóm có mỗi tôi là có bức ảnh chuẩn "nam thần biển xanh". Để "đánh dấu" thành quả của vivo V70 FE, tôi tận dụng chèn luôn phần khung viền đặc trưng hợp tác cùng POP MART Zsiga vào ảnh. Chưa kể, tính năng In ấn siêu sắc nét còn cho phép tôi sản xuất những bức ảnh khổ lớn phục vụ các dịp quan trọng trong công ty.

"Trợ lý du lịch" càng đồng hành càng yêu

Mang hệ điều hành OriginOS 6 tân tiến, hỗ trợ tối ưu các tính năng AI, vivo V70 FE trở thành "trợ lý du lịch" mà tôi yêu ngay sau 24 giờ đầu tiên gắn bó. Đẹp bên ngoài, xịn bên trong, tất cả gói gọn trong một chiếc máy mỏng nhẹ, cùng tôi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất và sẵn sàng đồng hành trong mọi hành trình tiếp theo.

Trong giai đoạn mở bán, khách hàng khi sở hữu bộ đôi sản phẩm sẽ nhận được loạt ưu đãi áp dụng đến hết 15/04/2026 với tổng giá trị lên đến 5.500.000 đồng, bao gồm quà tặng loa Bluetooth EP-Windy hoặc phiếu mua hàng 350.000 đồng, chương trình trả chậm 0% lãi suất kỳ hạn đến 14 tháng, bảo hành 24 tháng và chính sách thu cũ đổi mới hỗ trợ đến 3.500.000 đồng.

