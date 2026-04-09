Công nghệ, du lịch, truyền thông, và giải trí số giúp TC TEAM phát triển mạnh trong năm 2026

Cùng giải mã công thức tạo nên sự thành công của TC TEAM qua 4 trụ cột chiến lược dưới đây.

Ông Hồ Trần Thành Công - Chủ tịch Công ty TNHH TC TEAM nhận vinh danh Top 100 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương năm 2025

TCG Clouding: "Bình dân hóa" hạ tầng số chất lượng cao

Trong thời đại kỷ nguyên số, dữ liệu không chỉ là tài sản mà còn là nguồn tài nguyên vô giá. Hiểu được điều đó, TCG Clouding đã định vị mình là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho các cá nhân và tổ chức. Với nhóm sản phẩm vô cùng đa dạng, từ Cloud VPS, Dedicated Server, Web Hosting cho đến Tên miền, TCG Clouding đang tạo điều kiện tối đa cho các cá nhân (như học sinh, sinh viên, và các lập trình viên) cùng các tổ chức (như startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ) có thể dễ dàng tiếp cận công nghệ với chi phí "hạt dẻ" để hiện thực hoá ước mơ tiếp cận công nghệ hoặc chỉ đơn giản là quảng bá hình ảnh và thương hiệu của mình trên không gian mạng.

TCG Clouding và chương trình khuyến mãi "Tặng miễn phí 2 năm sử dụng tên miền id.vn và biz.vn" đã giúp nhiều cá nhân và tổ chức định vị được thương hiệu của mình trên Internet

Việc trở thành đại lý chính thức của các đơn vị uy tín như ESC đã giúp TCG Clouding đảm bảo sự ổn định và bảo mật cao nhất cho toàn bộ dữ liệu của khách hàng. TCG Clouding không chỉ bán dịch vụ, mà đơn vị này còn trao đi cơ hội để mỗi cá nhân và doanh nghiệp có thể xây dựng "đế chế" online của riêng mình.

VBAY: Định nghĩa lại trải nghiệm "Bay Chill"

Nếu mảng công nghệ là nền móng vững chắc cho Công ty TNHH TC TEAM, thì VBAY chính là cánh chim đưa thương hiệu TC TEAM vươn mình. Là đại lý chính thức của Sun PhuQuoc Airways và Vietjet Air, VBAY đã tạo nên những cơn sốt như "Giờ vàng săn deal" với mức giảm giá lên đến 100%.

VBAY và chương trình khuyến mãi "Giờ vàng săn Deal - Bay Chill Phú Quốc" với mức giảm giá lên đến 100% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn đã giúp VBAY nhận được nhiều sự tin yêu từ hành khách

Việc phối hợp chặt chẽ với các thương hiệu lớn như Sun PhuQuoc Airways hay Xanh SM đã giúp VBAY cung cấp một hành trình khép kín từ đặt vé máy bay cho đến đưa đón và vui chơi giải trí. Dù bạn là một "phượt thủ" solo hay đi theo nhóm, VBAY luôn biết cách giúp cho chuyến đi của bạn trở nên dễ dàng và tối ưu chi phí nhất.

TC TEAM x METUB Network và "Lò luyện" Content Creator

Truyền thông không chỉ là đưa tin, mà là tạo ra tầm ảnh hưởng. TC TEAM đã có bước đi chiến lược khi trở thành đối tác chính thức của METUB Network. Đây là "cú bắt tay" giúp xây dựng nên một hệ sinh thái quản lý và đào tạo Content Creator, KOL/KOC chuyên nghiệp trên mạng xã hội.

Trở thành Content Creator cùng TC TEAM với nhiều quyền lợi hấp dẫn và độc quyền dành riêng cho những nhà sáng tạo nội dung

Khi tham gia vào mạng lưới nhà sáng tạo nội dung của TC TEAM, các nhà sáng tạo nội dung không chỉ được bảo vệ bản quyền, xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân mà còn được định hướng nội dung, tối ưu hóa SEO và kết nối trực tiếp với các nhãn hàng lớn. Đây chính là bệ phóng hoàn hảo cho những tài năng trẻ với mong muốn theo đuổi con đường sáng tạo nội dung chuyên nghiệp cùng sự hướng dẫn nhiệt tình từ Công ty TNHH TC Team.

TCTGames: Tự hào Game Việt, do người Việt, cho người Việt

Điểm nhấn thú vị nhất trong hệ sinh thái của Công ty TNHH TC TEAM chính là thương hiệu TCTGames. Với tư duy "Game Việt, do người Việt, cho người Việt", đơn vị này đang chứng minh rằng trí tuệ Việt hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm giải trí số đẳng cấp và có thể sánh vai với thế giới.

Tiêu biểu là dự án game Legend Wukong, đây là một trò chơi không chỉ thỏa mãn về đồ hoạ, cách chơi dễ dàng, mà còn lôi cuốn vì thể loại Endless Runner. TCTGames không chỉ phát hành và phát triển game; mà họ còn đang kể những câu chuyện thông qua ngôn ngữ của thời đại số, mang đến một sân chơi giải trí lành mạnh và đầy tự hào.

Cuối tháng 3 năm 2026 vừa qua, TCTGames đã phát triển và phát hành tựa game với tên Legend Wukong trên Google Play

Sự kết hợp nhịp nhàng giữa hạ tầng công nghệ chất lượng, trải nghiệm du lịch dễ dàng, tầm ảnh hưởng truyền thông và tinh thần Việt Nam trong từng sản phẩm giải trí số đã tạo nên một TC Team vững mạnh trong năm 2026. Với tôn chỉ lấy người dùng làm trung tâm, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng mà TC Team hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên bản đồ kinh tế số.