Tranh cãi vấn đề an ninh tại sân bay đối với ngôi sao Hàn Quốc

Gặp gỡ thần tượng tại sân bay trở nên phổ biến tại Hàn Quốc

(Ảnh: Newsis)

Việc nhóm những người hâm mộ vây quanh các ngôi sao tại các sân bay Hàn Quốc đã trở thành vô cùng phổ biến và quen thuộc. Để cố gắng đến gần những ngôi sao yêu thích, người hâm mộ thường đợi ở sân bay hàng giờ, thậm chí mang theo máy ảnh chuyên nghiệp chỉ để có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.

Nếu như concert hay buổi họp mặt người hâm mộ mất tiền thì sân bay lại miễn phí và họ cũng không cần phải tham gia vào các cuộc tranh giành vé khốc liệt. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra những cảnh tượng vô cùng hỗn loạn cho chính người hâm mộ, cho thần tượng của họ và cho cả những người xung quanh.

Một phóng viên ảnh Hàn Quốc tiết lộ rằng việc chờ đợi người nổi tiếng tại sân bay cùng người hâm mộ đã trở nên phổ biến hơn từ năm 2010. Hiện nay, khán giả thường mang theo các thiết bị tiên tiến, đắt tiền hơn rất nhiều để chụp được những bức ảnh đẹp nhất của ngôi sao.

(Ảnh: Newsis)

"Chúng tôi gọi họ là người bán dữ liệu, vì hầu hết những người mang máy ảnh không hẳn là người hâm mộ. Họ bán những bức ảnh này cho người hâm mộ để kiếm tiền", phóng viên chia sẻ, "Cùng với người bán dữ liệu, các nhà báo đến đưa tin và người hâm mộ, bạn sẽ thấy sân bay được lấp đầy bởi một 'bầy' người vây quanh ngôi sao".

Trên mạng xã hội, hình ảnh tại sân bay, thông tin chuyến bay của thần tượng... đều được đăng tải tràn lan. Vào tháng 6 vừa qua, HYBE đã buộc phải có hành động pháp lý đối với người điều hành các tài khoản mạng xã hội mua và bán thông tin chuyến bay của các nghệ sĩ một cách bất hợp pháp. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn còn tiếp diễn rất nhiều.

Vấn nạn an ninh tại sân bay

(Ảnh: X)

Một tài xế đưa đón tại sân bay mô tả những ngày có người nổi tiếng tới là "vô cùng hỗn loạn" bởi họ thường tạo dáng chụp ảnh trước lối ra của sân bay. Chưa dừng lại ở đó, họ tiếp tục đi vào bên trong và chào đám đông người hâm mộ của mình, đó cũng là lúc tình trạng xô đẩy bắt đầu.

Vì lý do an toàn, hầu hết các nghệ sĩ có xu hướng thuê bảo vệ tại sân bay. Tuy nhiên, điều này dẫn đến những cuộc đụng độ bất ngờ giữa nhân viên an ninh và một số người hâm mộ quá khích hoặc thậm chí là du khách bình thường. Ví dụ điển hình nhất gần đây chính là lùm xùm Byeon Woo Seok rời sân bay Incheon để tham gia sự kiện quốc tế. Khi người hâm mộ vây quanh nam diễn viên, 6 vệ sĩ bắt đầu chiếu đèn rất mạnh vào họ. Thậm chí, nhiều người cáo buộc rằng những vệ sĩ đã vượt quá giới hạn của mình khi kiểm tra thẻ lên máy bay của một số hành khách trong phòng chờ - điều mà nhân viên an ninh tư nhân không được phép làm.

Một trường hợp khác là nhóm nhạc Cravity cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự khi một trẻ vị thành niên tố cáo đã bị vệ sĩ đánh vào đầu. Người này khẳng định sự cố đã khiến cậu bị chấn thương não và sau đó đệ đơn kiện vệ sĩ.

Trong khi bảo vệ quá mức gây ra nhiều vấn đề thì an ninh không đầy đủ cũng có thể làm dấy lên mối lo ngại về sự an toàn. Gần đây, một video cho thấy cảnh đám đông tụ tập để ngắm nhìn ngôi sao Nữ hoàng nước mắt Kim Ji Won tại sân bay. Tuy nhiên, đám đông sau đó liên tục xô đẩy vô cùng nguy hiểm khiến nhiều người lo lắng về khả năng gây ra thương tích nghiêm trọng.

Nói về việc này, nhà phê bình văn hoá Kim Seong Soo cho rằng đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan cho các công ty giải trí: "Họ nên tăng cường sự gặp gỡ tại sân bay để thúc đẩy danh tiếng hay ưu tiên, bảo vệ quyền của nghệ sĩ? Đó là vấn đề cần cân bằng giữa sự nổi tiếng và quyền con người. Các nguyên tắc an ninh được xác định theo tiêu chuẩn riêng của công ty, nhưng đối với công ty kiếm lợi từ danh tiếng nghệ sĩ, đây không phải một quyết định dễ dàng".

Đâu là biện pháp an ninh tốt nhất?

(Ảnh: Newsis)

Nhìn chung, "sự kiện sân bay" là cơ hội tuyệt vời để khán giả được ngắm nhìn thần tượng ở cự ly gần. Thế nhưng đây cũng là điều gây ra lo ngại cho tất cả những người liên quan, bao gồm cả sân bay, người nổi tiếng và người hâm mộ. Để giải quyết vấn đề an toàn, sân bay quốc tế Incheon đã phải chịu áp lực, buộc tăng cường các biện pháp an ninh mà không làm bùng nổ thêm tranh cãi của công chúng về việc đối xử đặc biệt với người nổi tiếng.

Một số phóng viên đề xuất thiết lập cổng riêng cho các người nổi tiếng nhằm giải quyết các mối quan ngại về vấn đề an ninh. Tuy nhiên, theo Lee Hak Jae - chủ tịch công ty hàng không quốc tế Incheon, việc thực hiện giải pháp như vậy có thể nhận về chỉ trích từ dư luận.

"Việc cung cấp an ninh thường được giám sát chặt chẽ. Hiện vẫn có những cuộc tranh luận về việc liệu người nổi tiếng có được đối xử như quý tộc hay được hưởng chế độ an ninh 'hoàng gia' hay không. Nếu công chúng biết có những cánh cổng riêng biệt cho người nổi tiếng, điều này có thể gây ra nhiều tranh cãi hơn", ông giải thích.

Bất chấp những nỗ lực nhằm điều chỉnh an ninh đối với các ngôi sao, có vẻ như cách hiệu quả nhất ở thời điểm hiện tại chính là tính tự giác của mỗi cá nhân. Mỗi người hâm mộ khi tới sân bay cần phải tự chịu trách nhiệm để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.