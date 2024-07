Tai tiếng ập đến với mỹ nam "Cõng anh mà chạy"

Tranh cãi an ninh sân bay của Byeon Woo Seok lan đến Quốc hội Hàn Quốc

Ủy ban Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông của Quốc hội Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp hôm 17/7 với Chủ tịch Tổng công ty Cảng hàng không quốc tế Incheon Lee Hak Jae. Tại đây, ông đã bị chính trị gia Jeon Yong Gi chất vấn về tranh cãi liên quan đến đội vệ sĩ riêng của nam diễn viên Byeon Woo Seok.

Sự cố xảy ra ngày 12/7, khi Byeon đang sử dụng sân bay quốc tế Incheon đi Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức fanmeeting. Sau khi diễn viên vào Cổng 2 ở tầng 3 của Nhà ga 2, nhân viên bảo vệ của anh đã tự ý đóng cổng trong khoảng 10 phút, gây ra bất tiện cho những hành khách khác.

Đội bảo vệ của Byeon Woo Seok chiếu đèn pin vào hành khách, chặn lối vào nhà ga 10 phút, tự ý kiểm tra vé của khách phòng chờ hạng thương gia. Ảnh: Theqoo.

Lee Hak Jae cho biết đây là lần đầu sự cố như vậy xảy ra. Vì sự việc khó lường nên các cơ quan quản lý sân bay đã không chuẩn bị trước.

“Hàng trăm người nổi tiếng di chuyển qua sân bay hàng năm, nhưng chưa có trường hợp nào công ty an ninh tư nhân phản ứng thái quá như thế này… Chúng tôi sẽ coi sự cố này là cơ hội để đưa ra các biện pháp khắc phục” - Chủ tịch Tổng công ty Cảng hàng không quốc tế Incheon nói.

Ông Lee thừa nhận phía sân bay đáng bị lên án vì quản lý kém và khẳng định không có cuộc tham vấn nào giữa cơ quan sân bay và công ty an ninh do Byeon thuê. Theo Lee, an ninh được phối hợp giữa các công ty an ninh tư nhân và cảnh sát. Cảnh sát phê duyệt và sau đó thông báo cho các cơ quan sân bay.

Ông Lee cho hay nhân viên sân bay có lỗi và phải chịu trách nhiệm khi không can thiệp việc đội an ninh riêng của Byeon kiểm soát cổng ra vào. Trong khi đó, sân bay Incheon cũng đề cập đến khả năng thực hiện hành động pháp lý chống lại công ty an ninh của Byeon Woo Seok.

Chưa kịp hưởng hào quang, tai tiếng đã ập đến

Tranh cãi lớn của Byeon Woo Seok đã làm dấy lên câu hỏi về sự cân bằng giữa an ninh của người nổi tiếng và sự tiện lợi của công chúng, đặc biệt ở Hàn Quốc, nơi các ngôi sao thường bị người hâm mộ và truyền thông vây quanh khi họ xuất hiện ở sân bay.

Bên cạnh đó, nam diễn viên hứng chịu chỉ trích “mắc bệnh ngôi sao”, khiến công chúng quay lưng. Chuyến bay hôm 12/7, Byeon Woo Seok dừng lại ở sảnh để báo chí chụp ảnh. Đám đông fan vây kín, đội an ninh phải phong tỏa một phần sân bay. Cư dân mạng cho rằng lạm quyền, lấn chiếm không gian công cộng, gây ảnh hưởng đến người khác.

Byeon Woo Seok tại sân bay Incheon hôm xảy ra vụ việc, ngày 12/7. Ảnh: Newsen.

Một video cho thấy nhân viên an ninh của ngôi sao Cõng anh mà chạy dùng đèn pin chiếu vào khách để ngăn quay phim. Ngoài việc chặn cổng nhà ga 10 phút, không cho khách lẫn phóng viên vào cửa, họ thậm chí yêu cầu kiểm tra vé máy bay của hành khách tại phòng chờ thương gia.

Video lan truyền trên mạng, nhiều người chỉ trích hành động của đội an ninh. Công ty quản lý của nam diễn viên đã xin lỗi về hành vi “quá đà” của đội an ninh tại sân bay nhưng vẫn không dập tắt được sự phẫn nộ của dư luận.

Nhóm an ninh xin lỗi về vụ việc, giải thích trên MyDaily rằng mọi hành động của họ đều đã được thông báo trước với sân bay, nhằm mục đích bảo vệ nam diễn viên và ngăn ngừa những sự cố đáng tiếc.

Lùm xùm của Byeon Woo Seok trở thành tiêu đề trang nhất tờ Chosun Ilbo : "Một người nổi tiếng đã thuê sân bay Incheon? Nhân viên an ninh chặn hành khách và thậm chí kiểm tra hộ chiếu”. Đây là lần hiếm hoi scandal liên quan đến showbiz xuất hiện trên trang nhất tờ báo này sau scandal Burning Sun. Tờ Joongang đưa tin vụ việc hiện đã được cư dân mạng đệ trình lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc.

Byeon Woo Seok sinh năm 1991, chật vật trong 9 năm làm nghề, từng bị 100 đoàn phim từ chối casting. Gần đây, anh đổi đời nhờ vai chính trong bộ phim xuyên không Lovely Runner (Tựa Việt: Cõng anh mà chạy) trên đài trên tvN năm 2024.

Byeon Woo Seok vai Ryu Seon Jae trong phim truyền hình gây sốt năm 2024 Cõng anh mà chạy. Ảnh: tvN.

Trong phim anh vào vai Ryu Seon Jae - chàng trai có nhiều dòng thời gian và độ tuổi khác nhau như ca sĩ thần tượng, học sinh cấp 3, sinh viên đại học, diễn viên nổi tiếng… Seon Jae gặp nữ chính Im Sol (Kim Hye Yoon) - người quay về quá khứ cứu anh khỏi cái chết bí ẩn.

Trở thành “hiện tượng” màn ảnh Hàn 2024, Byeon Woo Seok nhận được số lượng kịch bản gửi đến tăng từ 10-20 lần so với trước. Tuy nhiên, vụ ồn ào sân bay đang gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh nam diễn viên.

"Chưa hưởng hào quang rực rỡ được bao lâu thì tai tiếng ập đến", "Truyền thông Hàn nổi tiếng keo kiệt và cậu ta là người đầu tiên trong lịch sử chặn phóng viên ở sân bay", "Tác phẩm lớn nhất của cậu ta là sân bay rồi"... cư dân mạng chỉ trích Byeon Woo Seok.