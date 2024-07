Hiện tượng Byeon Woo Seok có thể kéo dài sau Cõng anh mà chạy?

Hiện tượng chưa từng có

Kim, một người hâm mộ cuồng nhiệt của nam diễn viên, gần đây đã thường xuyên truy cập vào các trang web đặt vé. Cô thở dài khi kể lại những khó khăn gặp phải khi cố giành được một chỗ ngồi cho buổi họp fan của Byeon Woo Seok tại Seoul. "Dù liên tục truy cập các trang web đặt vé nhưng tôi không thể kiếm nổi dù một tấm vé đứng. Bạn bè của tôi cũng vậy, dù đã nỗ lực hết sức".

Sự nổi tiếng của nam diễn viên chẳng khác gi một cơn lốc, được thổi bùng lên bởi bộ phim truyền hình Lovely Runner và càng lan rộng sau chuyến lưu diễn gặp gỡ người hâm mộ châu Á với các điểm dừng chân tại Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Philippines, Indonesia, Singapore, Seoul (Hàn Quốc).

Cũng có nhiều diễn viên đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ nhờ các vai diễn mà họ thể hiện nhưng sự bùng nổ như hiện nay của Byeon Woo Seok là chưa từng có. Các trang web ghi nhận có tới 700.000 người dùng đã cố gắng đặt vé trong cùng thời điểm, để tìm một suất tới buổi họp fan của nam diễn viên.

Các nền tảng mạng xã hội như Instagram và Youtube tràn ngập các bài đăng thông tin chi tiết tất. cả mọi động thái của ngôi sao Lovely Runner. Bất cứ nơi nào anh đặt chân đến đều được đông đảo người hâm mộ chào đón.

Nam diễn viên đang trải qua thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp (Ảnh: Varo Entertainment)

Byeon Woo Seok ra mắt với tư cách là người mẫu vào năm 2010 và chuyển sang diễn xuất với các vai diễn trong một số bộ phim truyền hình như: Dear My Friends, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, Record of Youth và Strong Woman Nam Soon.

Dù không ngừng nỗ lực nhưng có lẽ không ai có thể tưởng tượng được sư nổi tiếng bùng nổ mà nam diễn viên có được nhờ Lovely Runner. Theo giới chuyên môn việc hiểu được lý do đằng sau hiện tượng này là điều cần thiết.

Nhân vật và câu chuyện ngoài đời thực

Trong phim Byeon Woo Seok vào vai Sun Jae, giọng ca chính của ban nhạc nổi tiếng Eclipse và là cựu vận động viên bơi lội. Nhân vật này không chỉ đẹp trai, tài năng mà còn rất chung thủy với mối tình đầu của mình.

Sun Jae hiện thân cho câu chuyện tình đầu ngây thơ, hiếm thấy trong các bộ phim truyền hình gần đây, đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả, từ đó thu hút ngày càng nhiều người hâm mộ nam diễn viên.

Nếu Sun Jae là chất xúc tác cho sự nổi tiếng của Byeon Woo Seok thì chính câu chuyện ngoài đời thực lại càng khiến anh được yêu mến hơn. Sự kiên cường, vượt qua những lần thất bại, những lần bị từ chối đã tạo được sự đồng cảm với khán giả. "Byeon Woo Seok đã bị đánh giá thấp trong một thời gian dài. Lovely Runner là dự án đã thể hiện sự hấp dẫn của anh ấy một cách hoàn hảo. Hình ảnh nam tính, đầy tin cậy của Byeon Woo Seok đặc biệt thu hút những người hâm mộ ở độ tuổi từ 20 – 50 tuổi", nhà phê bình văn hóa Kim Heon Sik nhận định.

Dự án tiếp theo mang tính quyết định

Sau 8 năm vật lộn trong nghề, Byeon Woo Seok đã vươn đến đỉnh cao được mọi người mong ước. Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì sức hút trong ngành công nghiệp giải trí đầy tính cạnh tranh thậm chí khắc nghiệt như Hàn Quốc không phải là điều dễ dàng.

Trong lần xuất hiện gần đây trên chương trình You Quiz on the Block của TvN, nam diễn viên cho biết, số lượng kịch bản anh nhận được hiện tại nhiều gấp 20 lần so với trước kia. Điều này khiến người hâm mộ rất tò mò về dự án tiếp theo của Byeon Woo Seok.

Hình ảnh nam tính, đầy tin cậy của nam diễn viên đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả (Ảnh: Yonhap)

Hầu hết những người trong nghề đều đồng ý rằng, đây là thời điểm quan trọng đối với nam diễn viên. Anh cần phải thận trọng khi lựa chọn dự án tiếp theo để duy trì sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng hiện tại của mình".

Nhà phê bình Kim Heon Sik nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu được mong muốn của người hâm mộ khi lựa chọn vai diễn tiếp theo. "Mặc dù sức hấp dẫn của Byeon Woo Seok là không thể phủ nhận nhưng sự nổi tiếng mà cậu ấy tạo ra nhờ vai diễn Sun Jae cần phải được phát huy. Cậu ấy cần phải tìm hiểu thật kỹ xem người hâm mộ đang mong muốn điều gì và đưa nó vào dự án tiếp theo".