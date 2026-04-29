Tranh cãi sau trận PSG thắng 5-4 Bayern Munich: Trận bán kết hay nhất lịch sử Champions League

Rạng sáng ngày 29/4/, sân Parc des Princes đã chứng kiến một trong những trận cầu điên rồ nhất lịch sử Champions League. PSG đánh bại Bayern Munich với tỷ số 5-4 trong trận bán kết lượt đi.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai "gã khổng lồ" của bóng đá châu Âu đã cống hiến một thế trận rực lửa. Bayern Munich là đội vươn lên dẫn trước ở phút 17 khi Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Willian Pacho phạm lỗi với Luis Diaz trong vòng cấm. Tuy nhiên, lợi thế này không giữ được lâu.

Lần lượt Khvicha Kvaratskhelia (phút 24) và João Neves (phút 33) đã giúp PSG lật ngược thế cờ dẫn lại 2-1. Đến phút 41, Michael Olise thắp lại hy vọng cho "Hùm xám" bằng một pha xử lý đẳng cấp trong vòng vây 4 cầu thủ đối phương để san bằng cách biệt 2-2.

Trận đấu đầy kịch tính

Bước ngoặt gây tranh cãi từ chấm 11m

Kịch điểm của hiệp một xảy ra vào những phút bù giờ cuối cùng. Sau pha tạt bóng của Ousmane Dembele, bóng đã chạm vào người hậu vệ Alphonso Davies bên phía Bayern. Trọng tài Sandro Schärer sau khi tham khảo VAR đã quyết định thổi phạt đền cho đội chủ nhà vì cho rằng Davies có hành động "giơ tay về phía bóng".

Quyết định này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Video làm chậm cho thấy bóng thực tế đã đập vào đùi của Davies trước khi nảy vào tay. Theo luật hiện đại, đây thường không được coi là lỗi phạt đền. Cựu danh thủ Alan Shearer bức xúc: "Bóng chạm vào bộ phận khác trên cơ thể rồi mới bật vào tay, cầu thủ không thể phản ứng kịp. Đó không bao giờ là một quả penalty!". Dẫu vậy, trên chấm 11m, Dembele vẫn lạnh lùng dứt điểm nâng tỷ số lên 3-2 trước giờ nghỉ.

Tình huống phạt đền gây tranh cãi

Kỷ lục lịch sử và bản lĩnh của Bayern

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu tiếp tục được đẩy cao. Chỉ trong vòng 2 phút (từ phút 56 đến 58), hàng thủ Bayern vỡ trận khi Kvaratskhelia và Dembele liên tiếp nổ súng hoàn tất cú đúp cho riêng mình, nới rộng khoảng cách lên 5-2.

Tưởng chừng Bayern đã sụp đổ, nhưng bản lĩnh của đội bóng Đức đã giúp họ vùng lên mạnh mẽ. Dayot Upamecano (phút 65) và Luis Diaz (phút 68) lần lượt rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5. Những phút cuối trận, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Safonov và tình huống phá bóng ngay trên vạch vôi của Pacho ở phút bù giờ, Bayern có lẽ đã rời Paris với một kết quả hòa.

Với tổng cộng 9 bàn thắng, trận đấu này chính thức đi vào lịch sử khi trở thành trận bán kết có nhiều pha lập công nhất tại Champions League. Dù giành chiến thắng 5-4, PSG vẫn phải đối mặt với áp lực cực lớn tại Allianz Arena vào tuần tới. Trong khi đó, Bayern Munich hoàn toàn có quyền tự tin lật ngược thế cờ khi chỉ kém 1 bàn và được thi đấu trên sân nhà vào ngày 7/5.