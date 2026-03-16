Tranh cãi quanh việc cha mẹ cho con mang nước cho shipper: Khi giáo dục trở thành "content" trên MXH

Thời gian gần đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã làm dấy lên nhiều tranh luận về cách giáo dục con cái của một số phụ huynh. Trong video, một người cha cho con mang nước ra đưa cho nhân viên giao đồ ăn với mục đích dạy trẻ biết nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, hành động này lại bị nhiều cư dân mạng cho rằng mang tính “trình diễn” nhiều hơn là giáo dục thực sự.

Đoạn video gây tranh cãi

Theo nội dung được chia sẻ, người cha đặt một đơn giao đồ ăn. Khi nhân viên giao hàng đến, ông yêu cầu con mình cầm sẵn một chai nước đứng chờ trước cửa.

Ý định của người cha là để khi nhận đồ ăn, đứa trẻ sẽ đưa nước cho nhân viên giao hàng và nói lời cảm ơn vì sự vất vả của họ.

Tuy nhiên, tình huống thực tế lại khá gượng gạo. Đứa trẻ tỏ ra ngại ngùng, không dám mở lời, chỉ cầm chai nước đứng bên cạnh. Trong khi đó, nhân viên giao hàng cũng nhận ra có điều gì đó chưa hoàn thành nên không tiện rời đi ngay.

Hai bên rơi vào tình huống lúng túng trong vài phút. Đáng chú ý, người cha đứng cạnh vừa quay video vừa liên tục nhắc con: “Con muốn nói gì với chú? Con phải nói cảm ơn chứ?”

Đoạn video sau khi đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng hành động này không phải là giáo dục lòng biết ơn, mà giống một màn thể hiện trước ống kính.

Tranh luận về “giáo dục kiểu trình diễn”

Một số ý kiến cho rằng việc dạy trẻ biết cảm ơn những người lao động như nhân viên giao hàng là điều tích cực. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái là cách thực hiện mang tính sắp đặt và quay video công khai.

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng cũng chỉ ra rằng nhân viên giao hàng thường có lịch trình rất gấp gáp. Việc phải đứng chờ vài phút trong tình huống lúng túng như vậy có thể khiến họ bị chậm đơn hàng tiếp theo.

Theo nhiều ý kiến, nếu thực sự muốn dạy trẻ biết ơn, cha mẹ hoàn toàn có thể tự mình làm gương: khi nhận đồ ăn, phụ huynh chủ động đưa chai nước và nói lời cảm ơn một cách tự nhiên. Trẻ em khi quan sát những hành động đó sẽ dần học theo.

Các chuyên gia giáo dục cũng thường nhấn mạnh rằng “giáo dục bằng hành động” luôn hiệu quả hơn những tình huống dàn dựng.

Khi giáo dục trở thành "content" mạng xã hội

Một điểm gây tranh cãi khác là việc nhiều phụ huynh hiện nay thường xuyên ghi lại các khoảnh khắc dạy con để đăng lên mạng xã hội.

Một số người cho rằng điều này đôi khi khiến hoạt động giáo dục bị biến thành nội dung để thu hút sự chú ý, thay vì tập trung vào trải nghiệm thật của trẻ.

Theo quan điểm của nhiều nhà giáo dục, việc cha mẹ làm gương trong đời sống hàng ngày – từ cách cư xử với người khác, thái độ tôn trọng lao động cho đến cách nói lời cảm ơn – mới là yếu tố giúp trẻ hình thành nhân cách bền vững.

Giáo dục cần sự tự nhiên và chân thành

Nhiều chuyên gia cho rằng mục tiêu của giáo dục gia đình không phải là tạo ra những khoảnh khắc “đẹp” trước ống kính, mà là giúp trẻ hình thành những thói quen tốt một cách tự nhiên.

Nếu cha mẹ luôn thể hiện sự tôn trọng và tử tế với người xung quanh, trẻ sẽ dần học được điều đó qua quan sát và trải nghiệm hàng ngày.

Bởi suy cho cùng, giáo dục không phải là màn trình diễn, mà là những hành động nhỏ lặp lại mỗi ngày trong cuộc sống gia đình.

Nguồn: Sohu