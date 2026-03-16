Chuyên gia nổi tiếng gây tranh cãi khi khuyên: Con gái muốn tương lai "ngồi yên hưởng thụ" nên chọn bạn trai học ngành này

"Giá mà ngày trước tôi nghe lời thầy Trương Tuyết Phong sớm hơn thì đã tìm một anh chàng học ngành kỹ thuật ở đại học rồi giữ chặt lấy. Sau khi tốt nghiệp để anh ấy ra ngoài phấn đấu kiếm tiền nuôi gia đình, còn mình tìm một công việc nhẹ nhàng rồi lo hậu phương. Đâu đến nỗi bây giờ phải bị ép cố gắng vất vả như thế này, thật sự chỉ muốn 'nằm yên' thôi", tâm sự của một cô gái ở Trung Quốc mới đây thổi bùng tranh luận về việc "chọn bạn đời".

Người này cho rằng: Khi còn trẻ, mỗi khi nghe đến chuyện "dựa vào đàn ông", tôi chắc chắn sẽ tỏ ra coi thường. Nhưng khi lớn lên, trải nghiệm nhiều hơn, tôi ngày càng nhận ra rằng với nhiều cô gái, kết hôn cũng là một trong những con đường để thay đổi tầng lớp xã hội.

"Tìm một người bạn trai học khoa học máy tính hoặc kỹ thuật phần mềm"

Thực tế, quan điểm của cô gái này xuất phát từ lời khuyên gây tranh cãi của chuyên gia Trương Tuyết Phong. Ông là một chuyên gia giáo dục nổi tiếng của Trung Quốc. Ông thường có những nhiều bài viết về tư vấn chọn ngành học thu hút sự chú ý.

Từng có một nữ sinh khối xã hội tìm đến chuyên gia giáo dục nổi tiếng Trung Quốc Trương Tuyết Phong để xin tư vấn. Cô gái này xuất thân từ một thành phố nhỏ, có tính cách khá lãng mạn. Cô muốn đến thành phố lớn phát triển nhưng lại không muốn cạnh tranh quá khốc liệt nên hỏi nên học ngành gì.

Câu trả lời của Trương Tuyết Phong khá thẳng thắn và thực tế: "Nếu em không muốn quá vất vả thì hãy thi vào một trường có ngành máy tính khá tốt. Trong trường đó chọn một ngành dễ xin việc, chẳng hạn như kế toán, sau này còn có thể thi vào biên chế ổn định.

Sau đó tìm một người bạn trai học khoa học máy tính hoặc kỹ thuật phần mềm, sau này làm lập trình viên. Những chàng trai kỹ thuật thường rất chăm chỉ làm việc. Anh ta kiếm tiền, em tiêu tiền. Điều kiện tiên quyết là em phải đối xử tốt với người ta. Nhiều chàng trai kỹ thuật khi nói chuyện với con gái còn rất ngại ngùng. Nếu em chọn kiểu người như vậy thì cũng đừng chê họ không lãng mạn, vì em không thể vừa muốn thế này lại vừa muốn thế kia".

Trương Tuyết Phong

Quan điểm thực tế nhưng gây nhiều tranh luận

Nghe qua, quan điểm của Trương Tuyết Phong có phần khá thực dụng, nhưng cũng phản ánh một góc nhìn khá thực tế. Không phải cô gái nào cũng có năng lực vượt trội, nguồn lực gia đình hay tham vọng cạnh tranh khốc liệt trong công việc để trở thành "nữ cường nhân". Có những người chỉ mong muốn một cuộc sống ổn định, chăm lo cho gia đình. Điều đó cũng không phải là điều đáng xấu hổ.

Theo quan điểm này, những cô gái có tầm nhìn nếu gặp được một đối tượng tốt từ thời đại học, sau khi kết hôn có thể sớm ổn định cuộc sống, tập trung chăm lo gia đình. Với nhiều cô gái, hôn nhân cũng là một cơ hội thay đổi cuộc đời Đối với những cô gái có học lực bình thường, gia đình không có điều kiện và cũng không muốn quá vất vả, việc kết hôn với một người đàn ông tốt đôi khi được xem là một cơ hội để thay đổi cuộc sống.

Tất nhiên, những phụ nữ chọn con đường tự mình phấn đấu luôn đáng ngưỡng mộ. Nhưng cũng không nên coi thường những cô gái mong muốn tìm một người bạn đời tốt để xây dựng cuộc sống ổn định.

Xã hội vốn khắc nghiệt. Nếu không có trí tuệ vượt trội hay tính cách mạnh mẽ, việc học hành chưa chắc đã giúp một cô gái bình thường thay đổi hoàn toàn số phận. Nhưng kết hôn với một người đàn ông đáng tin cậy có thể trở thành một bước ngoặt quan trọng.

Đối với con gái, học tập - công việc - hôn nhân đều ảnh hưởng lớn đến tương lai Theo quan điểm này, các cô gái nên sớm nhìn nhận thực tế. Dù sau này có lựa chọn lập gia đình và chăm lo cho chồng con, việc học tập vẫn rất quan trọng. Cố gắng vào được một trường đại học tốt cũng là cách để bước vào một môi trường có nhiều người trẻ ưu tú. Bởi lẽ trong các trường đại học tốt, xác suất gặp được những chàng trai có tiềm năng và năng lực thường cao hơn. Khi bước vào môi trường ấy, cơ hội tiếp xúc với những người cùng trình độ và nền tảng cũng nhiều hơn.

Thời đại học cũng là giai đoạn hiếm hoi mà nam và nữ sinh có độ tuổi, học vấn tương đương và cơ hội tiếp xúc bình đẳng với nhiều người. Nếu một cô gái gặp được người có tiềm năng ngay từ giai đoạn này, sau khi tốt nghiệp tiến tới hôn nhân thì vừa có nền tảng tình cảm, vừa có cơ hội xây dựng cuộc sống ổn định.

Tuy nhiên, phụ nữ vẫn cần giữ sự độc lập.

Theo quan điểm của bài viết, nếu một người đàn ông có sự nghiệp ổn định và tính cách tốt, người vợ có thể lựa chọn tập trung vào gia đình, chăm sóc chồng con và xây dựng hậu phương vững chắc. Một cuộc sống bình dị nhưng ổn định đôi khi cũng là một dạng hạnh phúc. Tuy vậy, phụ nữ cũng cần hiểu rằng hôn nhân không phải là tất cả của cuộc đời.

Ngay cả khi gặp được một người bạn đời tốt, phụ nữ vẫn cần giữ sự độc lập của mình, không ngừng nâng cao năng lực và giá trị bản thân. Chỉ khi đó, họ mới có thể thực sự hạnh phúc và tự tin trong cuộc sống hôn nhân cũng như trong hành trình riêng của mình.

Dù vậy, quan điểm này cũng vấp phải không ít ý kiến phản đối. Nhiều người cho rằng việc khuyên các cô gái “tìm bạn trai giỏi để dựa vào” vô tình củng cố suy nghĩ phụ nữ nên phụ thuộc vào đàn ông thay vì nỗ lực phát triển bản thân.

Một số cư dân mạng nhận định, nếu coi hôn nhân là con đường chính để thay đổi cuộc sống thì điều đó có thể khiến nhiều cô gái đánh mất cơ hội xây dựng năng lực độc lập của mình. Thực tế, hôn nhân luôn chứa đựng nhiều biến số. Nếu đặt quá nhiều kỳ vọng vào người bạn đời, phụ nữ có thể rơi vào thế bị động khi cuộc sống không diễn ra như mong muốn.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng việc đánh giá đàn ông theo ngành học hay khả năng kiếm tiền là cách nhìn khá phiến diện. Một mối quan hệ bền vững không chỉ dựa vào thu nhập mà còn phụ thuộc vào sự tôn trọng, chia sẻ và đồng hành giữa hai người.

Nhiều người trẻ vì vậy cho rằng lời khuyên của chuyên gia chỉ nên được xem như một góc nhìn mang tính cá nhân. Dù lựa chọn con đường sự nghiệp hay hôn nhân, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người cần xây dựng năng lực và giá trị riêng của mình, thay vì đặt tương lai hoàn toàn vào một người khác.

