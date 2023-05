Tranh cãi gay gắt về LHP Cannes 2023 trước thềm khai mạc: Tôn vinh nam tính độc hại, dung túng nạn bạo hành phụ nữ

LHP Cannes 2023 sắp chính thức khai mạc tại thành phố cùng tên phía Nam nước Pháp, với lễ mở màn vào rạng sáng ngày 17/5 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, cùng không khí hào hứng của người hâm mộ điện ảnh toàn cầu, sự kiện danh giá hiện đối mặt hàng loạt chỉ trích nhắm vào ban tổ chức.

Một trong những quyết định gây tranh cãi bậc nhất của ban tổ chức là buổi công công chiếu Jeanne du Barry - dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của tài tử Johnny Depp sau khi chiến thắng phiên tòa với vợ cũ Amber Heard tại Mỹ. Nhiều người cho rằng việc chọn một nam diễn viên mới trải qua ồn ào về mặt đời tư ảnh hưởng tới uy tín của liên hoan phim. Đồng thời, một số cho rằng ban tổ chức có vẻ muốn thể hiện quan điểm bảo vệ những sao nam từng vướng nhiều scandal về bạo hành phụ nữ, tấn công tình dục.

Johnny Depp trong phim Jeanne du Barry

Đặc biệt, nữ diễn viên người Pháp Adele Haenel mới đây đăng hẳn một bức tâm thư chỉ trích liên hoan phim danh giá. Trong đó, cô cho rằng ban tổ chức Cannes "làm tất cả để bảo vệ những kẻ hiếp dâm" qua việc vinh danh những nghệ sĩ tai tiếng như Polanski hay Gerard Depardieu. Bức thư sau đó được đăng lại trên chuyên trang điện ảnh Telerama và tạo ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng yêu môn nghệ thuật thứ bảy.

Những người này có điểm chung là đều được vinh danh tại Cannes những năm gần đây, dù vướng vào hàng loạt vụ kiện liên quan đến ngược đãi, tấn công phụ nữ. Depardieu hiện bị 13 phụ nữ tố cáo tấn công tình dục từ năm 2004 đến năm 2022. Trong khi đó, đạo diễn Roman Polanski từng bị tòa án Mỹ kết tội cưỡng bức một bé gái 13 tuổi năm 1977.

Trả lời trong buổi họp báo mở màn hôm 15/5, Thierry Fremaux - giám đốc liên hoan phim - đáp trả những lời chỉ trích. Ông cho rằng bức thư của Adele Haenel mang quan điểm cực đoan và chứa nhiều luận điểm sai lệch. "Người ta mượn Cannes để nói về nhiều vấn đề khác. Đó là chuyện bình thường vì chúng tôi cho họ một nền tảng để làm vậy. Nhưng nếu các bạn nghĩ đây là một lễ hội cho những kẻ hiếp dâm, chắc chắn mọi người sẽ không đến đây lắng nghe tôi nói. Các bạn cũng sẽ không phàn nàn về việc khó kiếm các tấm vé để tham gia những buổi công chiếu phim", ông Fremaux cho biết.

Thierry Fremaux - giám đốc liên hoan phim Cannes 2023

Giám đốc Liên hoan phim Cannes 2023 cũng nhắc tới quyết định chọn phim của Johnny Depp cho buổi khai mạc: "Tôi không rõ về hình ảnh của anh ấy ở Mỹ. Nói thật lòng, phương châm sống của đơn giản là được tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận và tự do làm phim trong giới hạn pháp luật cho phép. Nếu Johnny Depp bị cấm đóng hay sản xuất phim, chúng ta sẽ không bao giờ ngồi đây và bàn về anh ấy... Tôi không hiểu vì sao nữ đạo diễn Maiwenn chọn Depp đóng phim nhưng đó là câu hỏi các bạn nên hỏi trực tiếp cô ấy".

Fremaux nói thêm: "Giống những người khác trong ban tổ chức, tôi thực sự không quan tâm tới phiên tòa ồn ào đó. Tôi không hiểu nó về chủ đề gì. Tôi chỉ quan tâm đến sự nghiệp diễn xuất của Johnny Depp".

Sát giờ khai mạc, nhiều cuộc biểu tình nổ ra ngay tại các khu vực diễn ra các sự kiện của Liên hoan phim Cannes 2023. Một số nhóm còn dọa cắt điện các rạp chiếu nơi giới thiệu những tác phẩm điện ảnh đang được đông đảo công chúng chờ đón. Bên cạnh các đơn vị hoạt động trong ngành phim, nhiều nhóm hoạt động xã hội cũng nhân dịp nảy tổ chức các cuộc diễu hành để phản đối những vấn đề như tăng tuổi hưu, kêu gọi bình đẳng giới...

Nguồn ảnh: Variety