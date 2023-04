Đạo diễn Trần Anh Hùng tranh giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes lần thứ 76

Sáng 13/4 (giờ địa phương), ban tổ chức Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 công bố danh sách các tác phẩm tham gia sự kiện năm nay. Trong số 19 tác phẩm tranh giải Cành cọ Vàng, khán giả được chứng kiến sự xuất hiện của cái tên Trần Anh Hùng với The Passion of Dodin Bouffant.

Đạo diễn Trần Anh Hùng

Dự án điện ảnh có nội dung dựa trên cuốn thuyết La vie et la Passion de Dodin-Bouffant, Gourmet (tạm dịch: Cuộc đời của vị sành ăn Dodin-Bouffant) do nhà văn Marcel Rouff chấp bút vào năm 1924.

Tác phẩm điện ảnh của Trần Anh Hùng là lần thứ hai cuốn tiểu thuyết được chuyển thể. Trước đó, vào năm 1972, tác phẩm văn học từng được đưa lên màn ảnh nhỏ với sự tham gia của các diễn viên Marc Dudicourt, Nicole Maurey...

Bộ phim lấy bối cảnh năm 1885, tập trung vào câu chuyện tình lãng mạn giữa một đầu bếp và một thực khách sành ăn. Hai nhân vật chính của bộ phim do ngôi sao Juliette Binoche và Benoît Magimel đảm nhận. Quá trình ghi hình tác phẩm diễn ra trong tháng 4 và 5/2022, tại lâu đài Segré-en-Anjou Bleu, Maine-et-Loire (Pháp).

Cuốn thuyết La vie et la Passion de Dodin-Bouffant

The Passion of Dodin Bouffant đồng thời đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Trần Anh Hùng sau 7 năm, kể từ tác phẩm Eternity (Vĩnh cửu) hồi 2016. Trong quá khứ, ông được người hâm mộ điện ảnh biết đến qua bộ ba phim được thực hiện tại Việt Nam, bao gồm Mùi đu đủ xanh (1993), Xích lô (1995) và Mùa hè chiều thẳng đứng (2000).

Tranh giải tại LHP Cannes năm nay, Trần Anh Hùng sẽ đối đầu với nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới, như Kore-eda Hoirokazu với Monster, Nuri Bilge Ceylan với About Dry Grasses, Todd Haynes với May December, Ken Loach với The Old Oak, hay Wes Anderson với dự án toàn sao Asteroid City.

Trần Anh Hùng sẽ đối đầu với nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới

Tạp chí Variety nhận định ban tổ chức của LHP Cannes năm nay đã cố gắng đưa ra những thay đổi tích cực về vấn đề giới tính, khi có 6 nữ đạo diễn tranh giải Cành cọ Vàng. Họ bao gồm Alice Rohrwacher với La Chimera, Jessica Hausner với Club Zero, Catherine Breillat với Last Summer, Justine Triet với Anatomie d'une chute, và Kaouther Ben Hania với dự án tài liệu Olfa's Daughters.

Cách đây một năm, Cannes là nơi hai dự án bom tấn Top Gun: Maverick và Elvis có buổi công chiếu toàn cầu. Năm nay, sự kiện điện ảnh nước Pháp sẽ chào đón Killers of the Flower Moon của Martin Scorsese và Indiana Jones and the Dial of Destiny của James Mangold. Tuy không tham gia tranh giải, nhưng đây là hai dự án được nhiều khán giả điện ảnh đặc biệt quan tâm trong năm 2023.

Killers of the Flower Moon

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 sẽ chính thức khai mạc từ ngày 16/5 với Jeanne du Barry - bộ phim có Johnny Depp thủ vai chính. Ruben Ostlund - đạo diễn người Thụy Điển từng hai lần giành giải Cành cọ vàng với The Square và Triangle of Sadness - là chủ tịch ban giám khảo LHP năm nay.