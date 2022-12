Tranh cãi ảnh Dương Mịch dự lễ trao giải: Hình studio trắng bệch dìm hàng, fan chụp vội lại tôn trọn sắc vóc thần tiên?

Tối ngày 22/12, đại minh tinh Dương Mịch biến sự kiện khủng Harper's Bazaar Design Awards 2022 thành sàn diễn riêng của chính mình. Diện bộ đầm với thiết kế cầu kỳ tôn lên trọn vẹn đường cong mỹ miều đến vô thực, nàng "Bạch Thiển" như một lần nữa bước ra từ cảnh tiên trong phim. Từ kiểu tóc cho đến trang phục, cách trang điểm đều đưa nhan sắc của Dương Mịch lên tầm cao mới. Đó cũng là lý do loạt hình ảnh của cô trong sự kiện đêm qua đều tràn ngập các nền tảng MXH với lượt tương tác khủng.

Đáng nói ngay khi loạt ảnh sự kiện do fan chụp và ảnh chính thức từ studio của Dương Mịch được tung ra, khán giả không khỏi tranh cãi về độ chênh lệch về chất lượng. Nhiều người cho rằng, hình do fan chụp nâng tầm nhan sắc và khí chất tiên tử của Đại Mịch hơn hẳn, trong khi sản phẩm từ phòng làm việc lại khiến bà chủ Gia Hành trông đơ cứng và lộ làn da trang điểm trắng bệch. Mặc dù vậy cũng có không ít netizen mê mẩn trước những thước hình mê hoặc tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ của Dương Mịch do studio tung ra.

Ảnh studio chụp bị nhận xét là bóc trần làn da trắng bệch chênh lệch ở gương mặt và body của Dương Mịch. Tuy nhiên không ít fan lại cho rằng, bức hình này quá xuất sắc vì bắt trọn khoảnh khắc hiếm hoi tôn lên body cực phẩm và góc nghiêng hoàn hảo của Mịch tỷ tại lễ trao giải

Dương Mịch đẹp tựa búp bê sống nhưng lại bị chê đơ cứng trong hình studio chụp

Nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh độ chênh lệch giữa làn da mặt được đánh phấn trắng bệch của Dương Mịch cùng cách tạo dáng kém tự nhiên trong hình phòng làm việc tung ra. Nhưng không ít fan lại cho rằng, studio đã hoàn toàn làm tốt việc ghi lại hình ảnh tôn lên trọn vẹn body xuất sắc của bà chủ Gia Hành

Bức hình fan chụp tại sự kiện lại được dân tình khen ngợi hết lời vì bắt trọn được khoảnh khắc thần thái, nhan sắc đỉnh cao của nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế dù chất lượng ảnh kém hơn studio

Ảnh fan chụp vội và cả gif ghi lại hình ảnh thoáng qua của Dương Mịch trước và trong sự kiện đều gây sốt trên Weibo. Phải công nhận rằng, điểm mạnh của Dương Mịch chính là góc nghiêng tuyệt mỹ

Đây là 2 hình ảnh đẹp xuất sắc hiếm hoi của Dương Mịch do studio chụp được fan khen ngợi

Nguồn: Sohu, Weibo, Facebook