Trang phục hở hang, bất tiện nhất trên phim

Daredevil

Jennifer Garner phải nhịn đi vệ sinh vì quần quá chật, khó cởi.

Trong Daredevil , các nhà làm phim đã tạo hình cho nhân vật của Jennifer Garner phù hợp với những khuôn mẫu mà người ta thường định nghĩa cho vẻ ngoài các nữ siêu anh hùng . Đả nữ sinh năm 1972 mặc trang phục bằng da bó sát và cắt xẻ táo bạo. Tuy nhiên, Garner chia sẻ cô không thể đi vệ sinh bình thường và cố gắng nín nhịn lâu nhất có thể bởi chiếc quần chật ních, khó có thể cởi ra bằng cách thông thường. Các đường may phải được xé toạc ra mỗi khi cởi và khâu lại khi muốn mặc vào, dẫn đến việc đi vệ sinh có thể mất tới 45 phút.

Ngoài ra, để nữ chính trông gợi cảm hơn, đạo diễn yêu cầu Jennifer nhét những miếng silicon vào áo ngực. “Tôi nghĩ có khoảng 3 cái mỗi bên với kích cỡ khác nhau... Đó chắc chắn không phải trang phục đẹp nhất cho người luôn phải chạy và chiến đấu”, cô kể.

The World Is Not Enough

Denise Richards không hề giống một nhà vật lý hạt nhân thông thường.

Trong phim về điệp viên 007, bên cạnh James Bond lịch lãm, xuất chúng, luôn có nàng Bond Girl xinh đẹp, nóng bỏng. Với nhận định này, đạo diễn The World Is Not Enough để cho người đẹp Denise Richards mặc quần short ngắn cũn và bó sát kết hợp áo ba lỗ crop-top khoe triệt để hình thể “bốc lửa” bất chấp nhân vật mà cô đóng là nhà vật lý hạt nhân.

Underworld

Bộ đồ cao su bó sát tôn vóc dáng của Kate Beckinsale nhưng lại tạo ra những tiếng "kít" khó chịu.

Khi xem Underworld , khán giả ấn tượng với hình ảnh minh tinh Kate Beckinsale vừa ngầu vừa nóng bỏng trong bộ đồ cao su liền thân bó sát. Tuy nhiên, chỉ người mặc mới biết nó gây khó chịu đến mức nào.

“Đó là mủ cao su với áo nịt ngực bằng da và tiếng kêu cót két. Bạn bước vào căn phòng và tiếng trang phục cọ xát rít lên từng hồi. Mọi người đều biết bạn ở đó”, nữ diễn viên tiết lộ.

Rõ ràng, bộ đồ vô dụng trong tình huống lẩn trốn hoặc đánh lén kẻ địch. Cùng với đó, Kate kể thêm phải tăng cân vì không muốn trông quá gầy trong bộ trang phục bó sát.

Jumanji: Welcome to the Jungl‪e

Karen Gillan được đưa cho trang phục không phù hợp để đi rừng.

Trong Jumanji: Welcome to the Jungl‪e , Karen Gillan vào vai chiến binh Ruby đến từ thế giới Jumanji. Dù bối cảnh chính là khu rừng nhiệt đới hoang sơ, với đường đi hiểm trở, cây cối um tùm là nơi trú ẩn của côn trùng nguy hiểm và động vật hoang dã, Ruby lại mặc quần short và áo crop-top lộ nhiều da thịt, thay vì kín cổng cao tường như các diễn viên nam khác. Lựa chọn trang phục của các nhà làm phim rõ ràng không hợp hoàn cảnh, đẩy nhân vật vào những tình huống nguy hiểm hơn.

Iron Man 2

Trang phục của Black Widow quá gợi cảm để đóng những cảnh chiến đấu.

Black Widow (Góa phụ Đen) do Scarlett Johansson đóng là nữ siêu anh hùng nổi tiếng nhất vũ trụ điện ảnh Marvel. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn là chiến binh thiện chiến. Không thiếu những cảnh cô thực hiện những cú nhào lộn có độ khó cao và chiến đấu với kẻ thù.

Trong Iron Man 2 , cô mặc đồ liền thân bó sát, khóa kéo hờ hững ở ngực đầy khiêu khích và kiểu tóc xoăn đỏ hoàn hảo như thể cô đang dự định tham dự sự kiện thảm đỏ không phải để thực hiện những pha hành động mạo hiểm.

Into the Blue

Jessica Alba bức xúc vì bị lừa quay cảnh bikini trong Into the Blue.

Theo Jessica Alba, nhân vật của cô không được mặc bikini vì sinh viên sinh vật biển phải nghiên cứu đại dương trong bộ đồ lặn và bình dưỡng khí. Nhưng các nhà làm phim đã lừa Jessica. Khi đến trường quay, nữ diễn viên được thông báo phải quay những phân cảnh mặc bikini. Vì vậy, cô không còn lựa chọn nào khác.

“Mỗi khi máy máy quay tắt, tôi lại trùm khăn tắm và căm ghét cuộc sống của mình. Tôi gọi điện cho mẹ và nói: 'Con không thể làm điều này! Con ghét bộ phim này!'”, Alba nhớ lại.

X-Men: Apocalypse

Nữ dị nhân Psylocke giống như mặc đồ tắm chiến đấu.

Trong X-Men: Apocalypse , ngoài các nhân vật chính, dị nhân Psylocke gây chú ý không chỉ bởi sức mạnh thần giao cách cảm và điều khiển từ xa mà còn thân hình gợi cảm trong bộ đồ bó sát.

Trang phục của cô hở hang đến mức được xếp vào danh sách những nhân vật lộ da thịt táo bạo nhất trong phim. Theo nhận xét, nó giống áo tắm hơn trang phục chiến đấu.

Charmed

Trang phục của bộ ba phép thuật không phù hợp để mặc trong rừng rậm.

Các nhân vật chính trong phim truyền hình Charmed ( Phép thuật ) xuất hiện khá thường xuyên trong trang phục hở hang. Họ có thể mặc những bộ đồ giống như áo tắm ở những nơi không ngờ tới nhất, chẳng hạn như trong rừng. Ví dụ trong phần 6, chị em gia đình phép thuật biến thành các nữ chiến binh Amazon và chuyển đến hòn đảo hoang vắng, không có nền văn minh nào tồn tại. Bất chấp trang phục phi thực tế, nó có mặt lợi là tôn lên vóc dáng nuột nà của bộ ba một cách hoàn hảo. Nhưng điều buồn cười nhất là những nhà sáng tạo trang phục đưa cho diễn viên những đôi boot cao gót để sử dụng trong môi trường hoang dã.

Barb Wire

Pamela Anderson có thể gọi là nữ nhân viên bảo vệ nóng bỏng nhất màn ảnh Hollywood.

Vì được chuyển thể từ truyện tranh, tạo hình nhân vật trong Barb Wire cũng được giữ nguyên theo tác phẩm gốc. Tuy nhiên, thiết kế đó không hề phù hợp với hoàn cảnh thực tế.

Nhân vật chính do Pamela Anderson thủ vai là nhân viên bảo vệ hộp đêm nhưng lại mặc chiếc áo bó sát gần như để lộ trọn vẹn vòng một. Cô cũng mặc những trang phục hở hang tương tự trong mọi hoạt động từ chạy, chiến đấu, lái mô tô và cứu thế giới.

Sahara

Penélope Cruz mặc đồ quá mát mẻ so với sa mạc Sahara.

Lấy bối cảnh là sa mạc Sahara, nhân vật của Penélope Cruz thách thức thời tiết nắng nóng khắc nghiệt mà mặc áo ba lỗ để lộ cả hai bả vai, cánh tay trần và ngực. Cô thậm chí không đội mũ. Điều này đồng nghĩa người đẹp phải hy sinh sức khỏe để có tạo hình xinh đẹp, hấp dẫn.

Theo Bright Side