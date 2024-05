Trấn Thành đứng 1 mình giữa hơn 30 cái máy quay, hình ảnh cho thấy sự thật đằng sau chương trình thực tế là thế nào!

Mới đây, trang cá nhân của ekip chương trình Anh Trai Say Hi đã chia sẻ một bức ảnh ấn tượng. Trong bức ảnh được chụp tại rạp phim này, Trấn Thành đứng giữa dàn máy quay hùng hậu hơn 30 chiếc, có vẻ như đang thực hiện một cảnh quay cho chương trình Anh trai say hi.

Khung cảnh Trấn Thành lọt thỏm giữa hơn 30 chiếc máy quay tạo nên một ấn tượng lớn đến khán giả về cách mà các chương trình truyền hình được tạo nên. Có thể thấy, để có thể ghi hình cho một show truyền hình quy tụ 30 nam nghệ sĩ, đa phần đều đã thành danh, là một điều không hề dễ dàng. Nhìn khung cảnh máy móc phức tạp đằng sau hậu trường, khán giả có thể phần nào hiểu được áp lực của các Anh Trai khi tham dự chương trình.

Hình ảnh ấn tượng của Trấn Thành trước dàn máy quay.

Hiện tại, Anh Trai Say Hi đang trong quá trình ghi hình những tập đầu tiên. Đây là show truyền hình được trông đợi nhất nhì hiện tại, không giấu giếm việc đối đầu trực tiếp với show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đến từ NSX show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Nếu như show "Anh Tài" quy tụ các gương mặt quốc dân ở đa dạng các ngành nghề (thể thao, MC, diễn viên, ca sĩ,...) thì show "Anh Trai" lại là tập hợp các nam nghệ sĩ trẻ, tài năng cùng visual sáng bừng.

Loạt ảnh hậu trưởng của Anh Trai Say Hi đủ khiến netizen "đứng ngồi không yên" khi visual căng tràn, các nghệ sĩ tươi trẻ và "quậy" hết mình.

Một ảnh hậu trường căng đét visual của Anh Trai Say Hi.

Phía dưới bài đăng về hình ảnh này, BigDaddy cũng lập tức vào "tấu hề". Anh để lại bình luận hết sức thực tế: "Từng này camera mà các anh trai lỡ ngoáy mũi, gãi vùng sâu vùng xa thì meme đi cùng tới trọn đời suốt kiếp!".

Với các camera đông đảo thế này, khán giả chắc chắn rất trông đợi các đoạn "focus cam" của riêng thần tượng mình. Các "focus cam" này càng có nhiệm vụ quan trọng khi 30 Anh Trai đều là các nam nghệ sĩ không chỉ tài năng mà còn visual ngời ngời sáng như Isaac, HIEUTHUHAI, Anh Tú, Đức Phúc, Erik, Atus...