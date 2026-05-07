Trận T1 - HLE lập kỷ lục "khủng" cho LCK 2026 Rounds 1-2

T1 - HLE lập cột mốc "khủng" cho LCK 2026 Rounds 1-2

Như đã biết, trong nhiều năm trở lại đây, HLE bắt đầu đầu tư mạnh cho đội LMHT và ngay lập tức gặt hái được một số thành tựu cùng các đội hình "toàn sao" của mình. Tuy nhiên, những mục tiêu quan trọng hơn là MSI và CKTG thì "nhà Cam" vẫn còn khá vô duyên. Dù vậy, họ vẫn đang từng ngày chứng tỏ được tầm ảnh hưởng và danh tiếng trong làng LMHT. Riêng ở mùa giải này, HLE còn cùng với T1 tạo nên cột mốc view "khủng" cho giai đoạn vòng bảng LCK 2026 Rounds 1-2.

Lượt xem vào thời điểm cao nhất trận lượt về vòng bảng LCK 2026 Rounds 1-2 đến hơn 1,2 triệu view.

Theo đó, trận đấu giữa T1 và HLE chính là cặp đối đầu có lượt view cao nhất cho đến hiện tại của vòng bảng LCK 2026 Rounds 1-2. Tổng lượt view vào thời điểm cao nhất của cặp đấu này lên đến hơn 1,2 triệu và đó còn chưa tính đến các lượt xem trên nền tảng ở Trung Quốc. Có thể nói, từ những cuộc đối đầu trước đây, và những "ân oán chuyển nhượng" giữa hai đội, T1 và HLE đang trở thành cặp "Siêu Kinh Điển" mới của làng LMHT xứ Hàn nói riêng và thế giới nói chung.

T1 vẫn "phủ sóng" chính nhưng HLE cũng góp mặt 2 trận và đó là 2 trận với... T1.

Đồng thời, theo thống kê của Esports Charts, HLE và T1 cũng là 2 đội "phủ sóng" ở top 3 các cặp trận có lượt view cao nhất giai đoạn vòng bảng LCK 2026 Rounds 1-2 tính đến hiện tại. Điều này cho thấy, xét về danh tiếng, HLE đã và đang trở thành đối trọng cạnh tranh cực mạnh với T1. Có thể họ không có Faker hay một bề dày lịch sử, thành tích,... nhưng cũng không để bị T1 bỏ quá xa.

T1 vẫn là đội tuyển "gánh" view của LCK.

Các trận T1 - HLE sắp tới vẫn sẽ rất đáng chú ý

Với những bản hợp đồng dài với các siêu sao hiện tại, HLE cho thấy định hướng dây dựng đội hình "toàn sao" về lâu dài. Đồng thời, đó còn là mục tiêu về danh tiếng và hình ảnh mà HLE đang xây dựng, với những tuyển thủ như Gumayusi hay Zeus... sẽ là nòng cốt chính cả về chuyên môn lẫn độ nhận diện.