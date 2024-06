Trần Nghiên Hy U45 mà da vẫn mướt mịn, trẻ trung, tất cả là nhờ chú trọng 1 việc ít ai làm

Tên tuổi của Trần Nghiên Hy trở nên phủ sóng mạnh mẽ sau thành công của bộ phim You Are The Apple Of My Eye (tạm dịch: Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi - 2011). Sau khi kết hôn với Trần Hiểu và hạ sinh con đầu lòng, Trần Nghiên Hy tập trung hơn cho gia đình. Ở tuổi 41, nàng Tiểu Long Nữ vẫn khiến dân tình phải trầm trồ với vẻ ngoài trẻ trung, không hề có dấu hiệu của tuổi tác. Không những thế, cô còn không ngần ngại khoe làn da hồng hào, khỏe khoắn ít son phấn trên MXH.

Trần Nghiên Hy thường xuyên đăng tải hình ảnh mặt mộc trên MXH

Bên cạnh thực đơn ăn theo phương pháp low-carb (chế độ ăn giới hạn lượng carbohydrate và tăng tỉ lệ protein cũng như chất béo trong khẩu phần) kết hợp cùng tập luyện để giữ dáng, Trần Nghiên Hy còn vô cùng chú trọng trong việc chăm sóc da.

Với nữ diễn viên, tẩy trang là bước vô cùng quan trọng để ngăn chặn những tác nhân gây hại cho làn da. Vì thuộc tuýp da khô nên cô thường lựa chọn dầu tẩy trang để loại sạch bụi bẩn, sau đó, dùng nước tẩy trang để làm sạch mỹ phẩm ở vùng mắt, môi.

Tẩy trang và làm sạch luôn là bước skincare quan trọng hàng đầu đối với Trần Nghiên Hy

Đặc biệt, một trong những bí quyết dưỡng da mà Trần Nghiên Hy sử dụng hàng ngày để làn da luôn căng mịn chính là massage mặt bằng tinh dầu. Nữ diễn viên sẽ nhỏ vài giọt tinh dầu ra lòng bàn tay, xoa tay cho nóng sau đó áp nhẹ lên da mặt, kết hợp dùng các đốt ngón tay massage nhẹ nhàng quanh vùng mắt, cổ.

Sau đó, để cố định lớp tinh dầu trên da cũng như giúp dầu dưỡng thẩm thấu tốt hơn, Trần Nghiên Hy đã dùng các miếng vải quấn quanh mặt trong khoảng 10 phút, kết hợp thêm xịt khoáng để đạt hiệu quả tốt nhất.