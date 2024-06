Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 39: Khán giả bật cười vì tình tiết quá phi lý, chê biên kịch thiếu kiến thức cơ bản

Trong tập mới nhất của Trạm Cứu Hộ Trái Tim lên sóng tối 5/6 mở đầu với tình tiết khi ở trong tù, Nghĩa dành nhiều thời gian suy nghĩ và bắt đầu nghi ngờ Gôn không phải con ruột của mình. Một lần mẹ ruột vào thăm, anh nhờ bà về nhà bí mật kiểm tra ADN của Gôn một lần nữa để xem bé có thật sự là con của mình.

Về nhà, bà Xinh nhân lúc Gôn ngủ để vào cắt trộm tóc của cậu bé. Tuy nhiên, chi tiết này khiến đông đảo khán giả bật cười quá phi lý. Một số chỉ ra rằng để khám ADN thì cần phải có chân tóc, chứ không thể cắt bằng kéo. Đồng thời, bà Xinh hàng ngày có rất nhiều thời gian một mình bên cháu bé, không cần phải đợi lúc ngủ để ra tay.

Một số bình luận của khán giả về tập mới Trạm Cứu Hộ Trái Tim: - Ủa nếu không nhầm thì xét nghiệm ADN phải lấy cả chân (gốc) tóc chứ nhỉ? Lấy kéo cắt thế kia sao xét nghiệm được? - Đạo diễn, biên kịch thiếu kiến thức cơ bản thật sự. Đến trẻ con nó còn biết muốn xét nghiệp ADN thì phải nhổ tận chân tóc chứ cắt thế này thì xét nghiệm kiểu gì. - Đùa chứ lấy tí tóc thôi mà bà Xinh làm ghê chết. Tôi cứ phải nhìn xung quanh hộ bà sợ An Nhiên về. - Mệt mỏi vs bà Xinh quá! Cháu nó thức thì nhổ 1 sợi tóc với bấm móng tay móng chân là xong. Xử lý cồng kềnh xong kiểu gì An Nhiên cũng phát hiện ra. - Hy vọng sắp hết phim, kéo dài tình tiết lại mất hay. - Chăm cháu hàng ngày mà chắc hết lúc để lấy tóc.

Khi chồng đi tù, An Nhiên có phần chán trường khi kế hoạch của cô và Nghĩa đổ bể ngay phút cuối. Một tối, cô đi uống rượu cùng nha sĩ Việt một cách công khai mà không còn sợ ai bắt gặp. Tuy nhiên, An Nhiên không hưởng ứng mà còn cự tuyệt. Thấy vậy, Việt tức giận: "Em vẫn luôn lôi anh ra dùng tạm mỗi lúc vắng chồng. Bây giờ, em định trở mặt, phủi tay đấy à". Trong khi đó, An Nhiên nói đang bị bà Xinh theo dõi, cẩn thận vẫn hơn. Cô cũng cảnh cáo Việt nên chú ý, tránh để lộ mối quan hệ giữa 2 người.



Ở một diễn biến khác, gia đình Ngân Hà cùng nhau đi đón ông Trường được thả tự do. Cả nhà cuối cùng cũng được đoàn tụ sau hàng loạt biến cố. Tất cả các thành viên đều đã hiểu nỗi lòng và tha thứ cho những sai lầm của người khác trong quá khứ. Đây có thể xem như một cái kết đẹp với gia đình nữ chính.

